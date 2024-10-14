Российский флот уже не может повлиять на ход боевых действий, - Плетенчук

Российский флот потерял возможность влиять на ход боевых действий в Украине.

Об этом заявил представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Какой бы ни была степень готовности и количество единиц (флота РФ. - Ред.) - повлиять на ход боевых действий на нашем театре это фактически не может. Даже несмотря на то, что некоторые единицы могли бы перебросить по внутренним водам, они этого делать не будут, потому что не могут справиться даже с теми единицами, которые у них остаются в Черноморском флоте, который фактически парализован в азово-черноморском регионе. Что касается других акваторий, как, например, Средиземноморье, то оттуда они сюда также не могут попасть. Что касается Каспия, с которым нас соединяет канал, то они его для этого сообщения не используют", - отметил он.

Плетенчук заявил, что слабость флота РФ подтверждают реальные боевые действия в Украине.

"Они себя считают мощной морской державой, но в любом случае они технологически отстают от стран НАТО, и их уровень боеготовности мы видели в нашем Черном море и соответственно уровень тактики и стратегии тоже. Поэтому играть мышцами можно, но реальные боевые действия расставляют все по своим местам, и картина оказывается немножко иной", - добавил спикер.

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