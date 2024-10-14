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Новости Война
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Российский флот уже не может повлиять на ход боевых действий, - Плетенчук

Російський флот не впливає на перебіг бойових дій в Україні

Российский флот потерял возможность влиять на ход боевых действий в Украине.

Об этом заявил представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Какой бы ни была степень готовности и количество единиц (флота РФ. - Ред.) - повлиять на ход боевых действий на нашем театре это фактически не может. Даже несмотря на то, что некоторые единицы могли бы перебросить по внутренним водам, они этого делать не будут, потому что не могут справиться даже с теми единицами, которые у них остаются в Черноморском флоте, который фактически парализован в азово-черноморском регионе. Что касается других акваторий, как, например, Средиземноморье, то оттуда они сюда также не могут попасть. Что касается Каспия, с которым нас соединяет канал, то они его для этого сообщения не используют", - отметил он.

Плетенчук заявил, что слабость флота РФ подтверждают реальные боевые действия в Украине.

"Они себя считают мощной морской державой, но в любом случае они технологически отстают от стран НАТО, и их уровень боеготовности мы видели в нашем Черном море и соответственно уровень тактики и стратегии тоже. Поэтому играть мышцами можно, но реальные боевые действия расставляют все по своим местам, и картина оказывается немножко иной", - добавил спикер.

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Автор: 

россия (96038) Черноморский флот РФ (1561) Плетенчук Дмитрий (172)


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А коли вони "вигравали"? Лише тоді, якщо воювали з технічно відсталими країнами...
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14.10.2024 11:57 Ответить
флот рф опинився у стані османського флоту у війну 1877-78
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14.10.2024 12:02 Ответить
це не значить, що топити їх не треба
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14.10.2024 12:13 Ответить
Плетенчук вкотре озвучив очевидні речі як "супер аналітику" речника ВМСУ у званні, напевне, капітана 2-го рангу, не менше. Нє, ну а шо? Виходь раз у пару днів із заявами про "тупих ваньок, гнилі корита, флот рф у паніці, загнаний у бухти, покинув Чорне море, ні на що не спроможний" і подібною маячнею, і будуть грошики капати (тисяч так 60 на місяць), і на фронт не відправлять, бо ти дуже дефіцитний "речник"...
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14.10.2024 12:59 Ответить
 
 