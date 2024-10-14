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Новини Війна
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Російський флот вже не може вплинути на перебіг бойових дій, - Плетенчук

Російський флот не впливає на перебіг бойових дій в Україні

Російський флот втратив можливість впливати на перебіг бойових дій в Україні.

Про це заявив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Який би не був ступінь готовності та кількість одиниць (флоту РФ. - Ред.) – вплинути на перебіг бойових дій на нашому театрі це фактично не може. Навіть незважаючи, що деякі одиниці могли б перекинути внутрішніми водами, вони цього робити не будуть, тому що не можуть дати ради навіть тим одиницям, що в них залишаються у Чорноморському флоті, який фактично паралізований в азово-чорноморському регіоні. Що стосується інших акваторій, як, наприклад, Середземномор’я, то звідти вони сюди так само не можуть потрапити. Що стосується Каспію, з яким нас з’єднує канал, то вони його для цього сполучення не використовують", - зазначив він.

Плетенчук заявив, що слабкість флоту РФ підтверджують реальні бойові дії в Україні.

"Вони себе вважають потужною морською державою, але в будь-якому разі вони технологічно відстають від країн НАТО, і їхній рівень боєготовності ми бачили в нашому Чорному морі й відповідно рівень тактики й стратегії теж. Тому грати м’язами можна, але реальні бойові дії розставляють все по своїх місцях, і картина виявляється трошки інакшою", - додав речник.

Читайте: Плетенчук про удари по нафтобазі у Феодосії: цей об’єкт викликав набагато більше емоцій, ніж попередні нафтобази

Автор: 

росія (65908) Чорноморський флот рф (625) Плетенчук Дмитро (177)


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А коли вони "вигравали"? Лише тоді, якщо воювали з технічно відсталими країнами...
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14.10.2024 11:57 Відповісти
флот рф опинився у стані османського флоту у війну 1877-78
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14.10.2024 12:02 Відповісти
це не значить, що топити їх не треба
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14.10.2024 12:13 Відповісти
Плетенчук вкотре озвучив очевидні речі як "супер аналітику" речника ВМСУ у званні, напевне, капітана 2-го рангу, не менше. Нє, ну а шо? Виходь раз у пару днів із заявами про "тупих ваньок, гнилі корита, флот рф у паніці, загнаний у бухти, покинув Чорне море, ні на що не спроможний" і подібною маячнею, і будуть грошики капати (тисяч так 60 на місяць), і на фронт не відправлять, бо ти дуже дефіцитний "речник"...
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14.10.2024 12:59 Відповісти
 
 