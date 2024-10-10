Плетенчук про удари по нафтобазі у Феодосії: цей об’єкт викликав набагато більше емоцій, ніж попередні нафтобази

Окупанти в Криму мають відчувати на собі, куди потрапили, і розуміти, що потикатися на півострів не було сенсу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"У мене особисто саме цей об’єкт викликав набагато більше емоцій, ніж попередні нафтобази, які знаходяться на території так званої Російської Федерації, тому що чесно - ця просилася давно. Так, місцеві окупанти мають відчувати на собі, куди вони потрапили. Мають зрозуміти, що все ж таки Крим - це півострів, і це має значення. І туди в принципі не було сенсу потикатися", - сказав Плетенчук.

Він додав, що ще більше емоцій у нього викликало ураження Військово-Морськими силами складу "Шахедів" поблизу населеного пункту Октябрський у Краснодарському краї РФ.

"Це досить великий був склад. Йдеться десь про 4 сотні цих "Шахедів". І ми бачимо, що фактично кожної доби ворог тероризує Україну саме цими засобами. Саме цими безпілотниками", - додав Плетенчук.

Нагадаємо, вночі 7 жовтня Сили оборони завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що розташований в тимчасово окупованій Феодосії АР Крим.

Також у Феодосії на нафтобазі з осені 2022 року стояла система ППО "Панцир-С1", але не допомогла відбити атаку.

Станом на вечір 9 жовтня пожежа на морському нафтовому терміналу продовжувалася.

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