Новости
5 583 7

Плетенчук об ударах по нефтебазе в Феодосии: этот объект вызвал гораздо больше эмоций, чем предыдущие нефтебазы

в окупованій феодосії горить нафтовий термінал

Оккупанты в Крыму должны чувствовать на себе, куда попали, и понимать, что соваться на полуостров не было смысла.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"У меня лично именно этот объект вызвал гораздо больше эмоций, чем предыдущие нефтебазы, которые находятся на территории так называемой Российской Федерации, потому что честно - эта просилась давно. Да, местные оккупанты должны чувствовать на себе, куда они попали. Должны понять, что все же Крым - это полуостров, и это имеет значение. И туда в принципе не было смысла соваться", - сказал Плетенчук.

Он добавил, что еще больше эмоций у него вызвало поражение Военно-Морскими силами склада "Шахедов" вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае РФ.

"Это достаточно большой был склад. Речь идет где-то о 4 сотнях этих "Шахедов". И мы видим, что фактически каждые сутки враг терроризирует Украину именно этими средствами. Именно этими беспилотниками", - добавил Плетенчук.

Напомним, ночью 7 октября Силы обороны нанесли успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника, который расположен во временно оккупированной Феодосии АР Крым.

Также в Феодосии на нефтебазе с осени 2022 года стояла система ПВО "Панцирь-С1", но не помогла отразить атаку.

По состоянию на вечер 9 октября пожар на морском нефтяном терминале продолжался.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне наблюдают за взрывами на военном аэродроме вблизи Майкопа: "У#бывать надо, бл#дь. Ошалеть! У меня все тело трясется". ВИДЕО

Крым (26455) пожар (6023) россия (96970) Феодосия (171) Плетенчук Дмитрий (178)
Після цього висеру вангую масований обстріл саме ішакєдамі.
Русня повинна восстановіть пошатнувшійся авторітєт.
показать весь комментарий
10.10.2024 11:16
ще один нолік недодрукували.
показать весь комментарий
10.10.2024 12:45
3,14здиш як кацап Нє, ну якщо кожну бочку рахувати, то тоді ой!)
показать весь комментарий
10.10.2024 12:51
За попередню добу кацапи запустили 65 шахедів. 400: 65 = майже тиждень без прильотів мопедів
показать весь комментарий
10.10.2024 12:50
Знову це мохнатая макака пригнула муйню, тупа сволот
показать весь комментарий
10.10.2024 13:04
 
 