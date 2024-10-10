Плетенчук об ударах по нефтебазе в Феодосии: этот объект вызвал гораздо больше эмоций, чем предыдущие нефтебазы
Оккупанты в Крыму должны чувствовать на себе, куда попали, и понимать, что соваться на полуостров не было смысла.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
"У меня лично именно этот объект вызвал гораздо больше эмоций, чем предыдущие нефтебазы, которые находятся на территории так называемой Российской Федерации, потому что честно - эта просилась давно. Да, местные оккупанты должны чувствовать на себе, куда они попали. Должны понять, что все же Крым - это полуостров, и это имеет значение. И туда в принципе не было смысла соваться", - сказал Плетенчук.
Он добавил, что еще больше эмоций у него вызвало поражение Военно-Морскими силами склада "Шахедов" вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае РФ.
"Это достаточно большой был склад. Речь идет где-то о 4 сотнях этих "Шахедов". И мы видим, что фактически каждые сутки враг терроризирует Украину именно этими средствами. Именно этими беспилотниками", - добавил Плетенчук.
Напомним, ночью 7 октября Силы обороны нанесли успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника, который расположен во временно оккупированной Феодосии АР Крым.
Также в Феодосии на нефтебазе с осени 2022 года стояла система ПВО "Панцирь-С1", но не помогла отразить атаку.
По состоянию на вечер 9 октября пожар на морском нефтяном терминале продолжался.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Русня повинна восстановіть пошатнувшійся авторітєт.