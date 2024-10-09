Найбільша нафтобаза в окупованому Криму продовжує палати: пожежу не можуть загасити вже третю добу

Пожежу на Морському нафтовому терміналі в окупованій Феодосії не можуть загасити вже третю добу.

Пожежа на найбільшій в окупованому Криму нафтобазі почалася 7 жовтня після удару ЗСУ, станом на 9 жовтня погасити її не вдається, вогонь охопив уже 2,8 тисяч квадратних метрів території, пише The Moscow Times із посиланням на представника російських екстрених служб.

За його словами, зараз одночасно горять чотири цистерни.

"Існувала загроза переходу вогню ще на дві ємності з нафтопродуктами обсягом 5 тисяч кубічних метрів кожна, її поки що відбили", – додав співрозмовник видання.

У російському МНС офіційно повідомляють, що наразі триває гасіння осередків загоряння, а також роботи з охолодження сусідніх резервуарів. Там запевнили, що загрози населенню немає і оперативна ситуація "перебуває повністю під контролем".

Водночас призначений Росією мер Феодосії Ігор Ткаченко визнав, що станом на ранок 9 жовтня з району, наближеного до нафтобази, евакуювали 1129 осіб. Своєю чергою голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов закликав мешканців "зберігати спокій", запевнивши, що ситуація перебуває "на контролі федерального центру". Також він пообіцяв повністю компенсувати людям "втрату майна" через пожежу.

Що відомо про наслідки удару ЗСУ по нафтобазі в Криму?

Як повідомлялося, ЗСУ атакували нафтобазу у Феодосії у день народження російського дикатора Путіна 7 жовтня. Генштаб ЗСУ підтвердив удар по нафтобазі, пояснивши що вона використовується для забезпечення потреб окупаційної армії РФ.

На обєкті почалася сильна пожежа, а у соцмережах з'явилися фотографії із трьома стовпами густого чорного диму. Міська влада окупованої Феодосії запровадила режим техногенної надзвичайної ситуації муніципального характеру, обмеживши доступ людей та транспорту до зони надзвичайної ситуації. Вже наступного дня, увечері 8 жовтня, мешканці Феодосії повідомляли у соцмережах, що вибухи у районі нафтобази продовжуються.

Загалом на території нафтового терміналу знаходяться 43 цистерни загальною місткістю 258 тисяч кубометрів. Місцеві жителі повідомляли, що вдень 8 жовтня горіло сім із них.

Своєю чергою Росспоживнагляд виявив перевищення діоксиду сірки у повітрі у мікрорайоні Ближні Камиші поруч із нафтобазою. "Наскільки це небезпечно, залежатиме від тривалості впливу", – зазначали у російському відомстві та рекомендували мешканцям не виходити з дому і не провітрювати приміщення.

Місцеві мешканці у соцмережах скаржаться, що влада Феодосії приховує масштаб події. Водночас російські чиновники називають пожежу на нафтобазі "пригодою", не уточнюючи, що саме стало її причиною. Також вони стверджують, що "жертв та постраждалих немає".

Нагадаємо, у 2019 році окупаційна влада Криму продала Морський нафтовий термінал на аукціоні за 651 млн рублів. Покупцем стала московська компанія-прокладка – "Фірма Гунас", пов'язана з підприємцем Віктором Хмаріним, який навчався з Путіним на юрфаку Ленінградського державного університету. Бізнесмен одружений із двоюрідною сестрою Путіна і володіє виноградниками в Криму, а також нафтобазами в Московській області.