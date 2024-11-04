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Воздушная разведка является основным источником информации россиян в Черном море, - ВМС ВСУ

Авіація РФ проводить розвідку у Чорному морі

Российские захватчики в Черном море сейчас в основном проводят разведку авиацией, поскольку боятся морских дронов и прячут свои корабли на своей базе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне новини" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Россияне проводят воздушную разведку, хотя уменьшилось количество вылетов самолетов, в первую очередь из-за погодных условий. Но для россиян действия их авиации сейчас являются основным источником разведывательной информации. Также они выполняют патрулирование и задачи по нанесению огневого поражения. То есть фактически они перевели все действия в Черном море в воздушный формат", - сказал спикер.

Он добавил, что Украина успешно использует морские дроны для разминирования и разведки.

"И это позволяет нам дальше осуществлять работу нашего зернового коридора. Это такой сдерживающий фактор, который изменил ход этой войны на море. Для многих это стало новой страницей в истории мировых войн, особенно войн на море", - сказал Плетенчук.

Напомним, ранее Плетенчук сообщил, что флот РФ тренируется быстро покидать морскую базу в Новороссийске из-за опасений атак.

Также читайте: Россияне пытаются оградить остатки флота от дроновых атак, для этого используют весь авиапарк, - ВМС

Автор: 

ВМС (1489) Черное море (1489) Плетенчук Дмитрий (178)


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два дні тому супутник НАСА показував кілька сильних пожеж досить далеко від вишок Бойка - що там горіло посеред моря ніхто не знає…
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04.11.2024 11:55 Ответить
Так він же розповідає про фактичний стан. А що засрашинці намагаються це змінити - це очевидно. На їхній жаль, доступу до якісних двигунів (та і до неякісних їх не допускають - китай не продає їм двигуні для кораблів/катерів) в них немає, тому відновити навіть флотилію катерів їм не вдається.
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04.11.2024 12:01 Ответить
"флот РФ тренується швидко драпати з бази в Новоросійську через побоювання атак"...
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04.11.2024 11:59 Ответить
Тобто фактично вони перевели всі дії в Чорному морі в повітряний формат", - сказав речник. Джерело:

І ми повинні більшість дій перевести в надводно-повітряний формат. Була спроба використовувати ракету Р-73 з Magura V5. Але поки що не чуємо здобутків у цьому напрямку. А треба що б сотні БАКів патрулювало зони прольотів ворожих літаків.
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04.11.2024 13:06 Ответить
 
 