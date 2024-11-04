Воздушная разведка является основным источником информации россиян в Черном море, - ВМС ВСУ

Российские захватчики в Черном море сейчас в основном проводят разведку авиацией, поскольку боятся морских дронов и прячут свои корабли на своей базе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне новини" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Россияне проводят воздушную разведку, хотя уменьшилось количество вылетов самолетов, в первую очередь из-за погодных условий. Но для россиян действия их авиации сейчас являются основным источником разведывательной информации. Также они выполняют патрулирование и задачи по нанесению огневого поражения. То есть фактически они перевели все действия в Черном море в воздушный формат", - сказал спикер.

Он добавил, что Украина успешно использует морские дроны для разминирования и разведки.

"И это позволяет нам дальше осуществлять работу нашего зернового коридора. Это такой сдерживающий фактор, который изменил ход этой войны на море. Для многих это стало новой страницей в истории мировых войн, особенно войн на море", - сказал Плетенчук.

Напомним, ранее Плетенчук сообщил, что флот РФ тренируется быстро покидать морскую базу в Новороссийске из-за опасений атак.

Также читайте: Россияне пытаются оградить остатки флота от дроновых атак, для этого используют весь авиапарк, - ВМС