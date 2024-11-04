Повітряна розвідка наразі є основним джерелом інформації росіян у Чорному морі, - ВМС ЗСУ

Російські загарбники у Чорному морі наразі здебільшого проводять розвідку авіацією, оскільки бояться морських дронів та переховують свої кораблі на своїй базі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне новини" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Росіяни проводять повітряну розвідку, хоча зменшилась кількість вильотів літаків, першу чергу через погодні умови. Але для росіян дії їхньої авіації зараз є основним джерелом розвідувальної інформації. Також вони виконують патрулювання та завдання з нанесення вогневого ураження. Тобто фактично вони перевели всі дії в Чорному морі в повітряний формат", - сказав речник.

Він додав, що Україна успішно використовує морські дрони для розмінування і розвідки.

"І це дозволяє нам далі здійснювати роботу нашого зернового коридору. Це такий стримуючий чинник, який змінив хід цієї війни на морі. Для багатьох це стало новою сторінкою в історії світових воєн, особливо воєн на морі", - сказав Плетенчук.

Нагадаємо, раніше Плетенчук повідомив, що флот РФ тренується швидко покидати морську базу у Новоросійську через побоювання атак.

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