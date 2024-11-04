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Повітряна розвідка наразі є основним джерелом інформації росіян у Чорному морі, - ВМС ЗСУ

Авіація РФ проводить розвідку у Чорному морі

Російські загарбники у Чорному морі наразі здебільшого проводять розвідку авіацією, оскільки бояться морських дронів та переховують свої кораблі на своїй базі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне новини" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Росіяни проводять повітряну розвідку, хоча зменшилась кількість вильотів літаків, першу чергу через погодні умови. Але для росіян дії їхньої авіації зараз є основним джерелом розвідувальної інформації. Також вони виконують патрулювання та завдання з нанесення вогневого ураження. Тобто фактично вони перевели всі дії в Чорному морі в повітряний формат", - сказав речник.

Він додав, що Україна успішно використовує морські дрони для розмінування і розвідки.

"І це дозволяє нам далі здійснювати роботу нашого зернового коридору. Це такий стримуючий чинник, який змінив хід цієї війни на морі. Для багатьох це стало новою сторінкою в історії світових воєн, особливо воєн на морі", - сказав Плетенчук.

Нагадаємо, раніше  Плетенчук повідомив, що флот РФ тренується швидко покидати морську базу у Новоросійську через побоювання атак.

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Автор: 

ВМС (1408) Чорне море (1679) Плетенчук Дмитро (183)


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два дні тому супутник НАСА показував кілька сильних пожеж досить далеко від вишок Бойка - що там горіло посеред моря ніхто не знає…
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04.11.2024 11:55 Відповісти
Так він же розповідає про фактичний стан. А що засрашинці намагаються це змінити - це очевидно. На їхній жаль, доступу до якісних двигунів (та і до неякісних їх не допускають - китай не продає їм двигуні для кораблів/катерів) в них немає, тому відновити навіть флотилію катерів їм не вдається.
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04.11.2024 12:01 Відповісти
"флот РФ тренується швидко драпати з бази в Новоросійську через побоювання атак"...
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04.11.2024 11:59 Відповісти
Тобто фактично вони перевели всі дії в Чорному морі в повітряний формат", - сказав речник. Джерело:

І ми повинні більшість дій перевести в надводно-повітряний формат. Була спроба використовувати ракету Р-73 з Magura V5. Але поки що не чуємо здобутків у цьому напрямку. А треба що б сотні БАКів патрулювало зони прольотів ворожих літаків.
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04.11.2024 13:06 Відповісти
 
 