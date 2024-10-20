Россияне пытаются оградить остатки флота от дроновых атак, для этого используют весь авиапарк, - ВМС

Россияне используют весь авиапарк для патрулирования западного и южного побережья Крыма. Таким образом пытаются защитить от дроновых атак остатки флота и усилить оборону Крымского моста.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Факт присутствия в воздушном пространстве, как самолетов, так и дронов-разведчиков, к сожалению, присутствует. Они патрулируют усиленно западное побережье полуострова Крым, и южное. Применяют они вертолеты для противодроновой борьбы, пытаясь таким образом обезопасить остатки своего флота, которые остаются в пунктах базирования от возможных дроновых атак. Так же это патрулирование, эту оборону они осуществляют и в отношении так называемого Крымского моста. То есть авиация задействована максимально", - сказал Плетенчук.

Он также добавил, что для отражения атак на Крым оккупанты используют различные образцы вооружения

Здесь можно увидеть весь имеющийся авиапарк - от винтовых до фронтовых бомбардировщиков, истребителей. То есть задействуют все, что имеют, - добавил Плетенчук.

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