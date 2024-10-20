Росіяни намагаються захистити залишки флоту від дронових атак, для цього використовують весь авіапарк, - ВМС

Росіяни використовують увесь авіапарк для патрулювання західного та південного узбережжя Криму. Таким чином намагаються захистити від дронових атак залишки флоту та посилити оборону Кримського мосту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Факт присутності в повітряному просторі, як літаків, так і дронів-розвідників, на жаль, присутній. Вони патрулюють посилено західне узбережжя півострову Крим, і південне. Застосовують вони гелікоптери для протидронової боротьби, намагаючись у такий спосіб убезпечити рештки свого флоту, які залишаються в пунктах базування від можливих дронових атак. Так само це патрулювання, цю оборону вони здійснюють і щодо так званого Кримського мосту. Тобто авіація задіяна максимально", - сказав Плетенчук.

Він також додав, що для відбиття атак на Крим окупанти використовують різні зразки озброєння

Тут можна побачити весь наявний авіапарк - від гвинтових до фронтових бомбардувальників, винищувачів. Тобто задіюють все, що мають, - додав Плетенчук.

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