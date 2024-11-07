Україна не відмовилася від планів щодо Керченського мосту, - ВМС ЗСУ

Україна не відмовилась від своїх планів стосовно Керченського мосту, і Росія змушена докладати великих зусиль для його оборони.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник ВМС ЗСУ капітан 3 рангу України Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ.

"Ви, мабуть, спостерігаєте періодично в інформаційному просторі кейси щодо того, що в Криму неспокійно. Це може свідчити про те, що ми не залишаємо без уваги окуповану росіянами територію нашого Криму. Звісно, вони змушені витрачати величезні ресурси для того, щоб реагувати на нашу "увагу". І так само вони змушені максимальних зусиль докладати для збереження цієї незаконної прибудови до Криму. І в цьому сенсі Україна не відмовлялася від своїх планів, і ми робимо все можливе для того, щоб їх реалізувати", - зазначив Плетенчук.

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Речник зауважив, що рішення щодо ураження Керченського мосту ухвалюватиме вище військове керівництво, однак навіть станом на сьогодні ворог змушений докладати максимальних зусиль для його охорони.

"Я вас можу лише запевнити в тому, що росіянам дуже важко дається оборона цієї споруди. Тобто вони змушені застосовувати максимально можливу кількість систем протиповітряної оборони навколо цього мосту.., вони змушені задіювати інші види та роди збройних сил.., в тому числі так звану Росгвардію, для того щоб здійснювати пропускний режим, як вони його називають - "контртерористичний", - сказав речник.

За його словами, росіяни не можуть використовувати Керченський міст для перекидання військових вантажів, однак ця споруда залишається для них символом імперської політики.

"Міст не може виконувати того функціоналу основного, а саме - (забезпечувати - ред.) повноцінну військову логістику залізничну, для якої він був побудований. Для росіян залишається важливим сам фактор його існування, його символічність. Навіть не маючи фактично можливості використовувати його повноцінно для перекидання важкої бронетехніки, цистерн з пальним, вони все одно чіпляються за це як за один з таких сакралізованих символів російської імперської політики", - зазначив Плетенчук.

Щодо ймовірності запуску альтернативної Керченському мосту залізниці, то, за словами Плетенчука, наразі немає підтвердження, що ворог має цей потенціал.

"Підтвердженої інформації, що вони з'єднали Ростов з Джанкоєм, як декларували, немає. Там і раніше була залізниця. Те, що вони її відновили, не означає, що вони зараз можуть перекидати суходолом у Крим усе необхідне", - зазначив Плетенчук.

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Він зауважив, що росіяни здійснювали логістику поромними переправами, які зараз не працюють після ураження, і відповідно, для ворожого угруповання на півдні ця логістика недоступна. Водночас у Феодосії горів нафтовий термінал.

"Це все елементи російської військової логістики, які зараз "успішно" не працюють", - підсумував Плетенчук.