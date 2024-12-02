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Новини Фото Окупація Криму
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Окупанти посилюють захист Керченського мосту: встановлюють нові вежі з системами ППО. ФОТО

У тимчасово окупованому Криму російські загарбники посилюють захист Керченського мосту додатковими вежами із системами протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр журналістських розслідувань.

"Перші виявлені вежі складаються з двох частин, з яких внутрішня – вежа-трансформер зі сходами, зовнішня – металевий каркас, який закріплює та утримує всю конструкцію, на вершині якої розміщується бойовий модуль зенітного ракетно-гарматного комплексу (ЗРГК) "Панцирь-С1М", - йдеться у повідомленні.

Перші такі вежі помітили ще у вересні, а саме поблизу острова Тузла. Ймовірно, їх там встановили всередині того ж місяця.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Плетенчук про атаки на Керченський міст: Чомусь все російське ППО періодично їде в Крим 

Росіяни посилюють захист Керченського мосту додатковими вежами із системами ППО

Нові вежі журналісти помітили наприкінці листопада. Їх споруджують на 30 прольоті зі сторони арки мосту. Подібні 30 веж стоять біля мосту зі сторони Керчі.

Як повідомляє "Центр журналістських розслідувань", загарбники почали вибудовувати ешелоновану систему захисту мосту в Керченській протоці ще у травні 2024 року. Тоді вони почали встановлювати баржі та бонові загородження, аби захистити опори мосту від атак морських безпілотників.

Окупанти також змонтували паралельні антидронові мости з обох боків та встановили в морі загородження з тетраподів і металевих "їжаків".

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Росіяни посилюють захист Керченського мосту додатковими вежами із системами ППО

Росіяни посилюють захист Керченського мосту додатковими вежами із системами ППО

Автор: 

захист (157) Крим (14133) Керченський міст (532)


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Топ коментарі
+13
Є один об'єкт який працює на війну вже 3 роки, а сліпий та глухий Буданов чомусь на бачить і не чує як по ньому щоденно йдуть ешелони з пальним та зброєю. Цей надважливий для ворога об'єкт називається Чонгарські мости.
Хтось серйозно думає,що вони хочуть перемоги?
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02.12.2024 21:26
+9
а в нас тільки язиком псдять. чому вже рік кацапи там спокійно укріплюють оборону і нічого не приліта? на сьогодні потрібно вже в 100 раз більше зусиль та коштів, щоб вразить той клятий міст.
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02.12.2024 21:19
+4
Оце свідчить, що не треба триндіти передчасно. Ні Буданову, ні українцю. Контрнаступ не навчив, і "лінія суровікіна" з'явилась, щоб кацапи побавились ?
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02.12.2024 21:15
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Оце свідчить, що не треба триндіти передчасно. Ні Буданову, ні українцю. Контрнаступ не навчив, і "лінія суровікіна" з'явилась, щоб кацапи побавились ?
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02.12.2024 21:15 Відповісти
Ти чого триндиш?
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02.12.2024 21:17 Відповісти
а ти чого 3.14здішь?
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02.12.2024 21:36 Відповісти
Я ***** з бункера не посилаю нікого. З Мівіною в зубах. Бо ... одне діло на острові під стволами гармат кораблів послати "руцький корабль", а інше діло лежачи під охоронцями в захищеному місті *****. Значить я не триндЮ. А взагалі, я кажу по ділу. А ось ти по яким наказам, чи вірніше чиїм ? Все одно його повісять ногами догори. Щоб він там в ОПісі не
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02.12.2024 23:03 Відповісти
У нас також є мости через широкий Дніпро.
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02.12.2024 21:16 Відповісти
а в нас тільки язиком псдять. чому вже рік кацапи там спокійно укріплюють оборону і нічого не приліта? на сьогодні потрібно вже в 100 раз більше зусиль та коштів, щоб вразить той клятий міст.
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02.12.2024 21:19 Відповісти
Є один об'єкт який працює на війну вже 3 роки, а сліпий та глухий Буданов чомусь на бачить і не чує як по ньому щоденно йдуть ешелони з пальним та зброєю. Цей надважливий для ворога об'єкт називається Чонгарські мости.
Хтось серйозно думає,що вони хочуть перемоги?
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02.12.2024 21:26 Відповісти
цілком погоджуюсь. вже рік кажу те саме, при чому аргумент "вони нам потрібні для наступу в крим" рахую нікчемним, бо пуйло їх сам підірве одразу, як на горизонті чонгару появляться ЗСУ!
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02.12.2024 21:47 Відповісти
Мамкіні експерди навалилися знову. В Херсоні орки через кілометровий Дніпро переправи робили і тільки постійні удари Хаймарсів їх кошмарили. Цей перешийок взагалі ні про що, якщо ми тільки СтормШадов їх довбати зможемо....
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02.12.2024 23:14 Відповісти
Вертухаів! - вертухаів на міст розставляите
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02.12.2024 21:22 Відповісти
Це якесь шанобливе визнання вмілих і грамотних дій ворога. Рідко тут бувають такі новини.
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02.12.2024 21:25 Відповісти
Які би орки не були тупі і мясні, оборона в них зараза якась непробивна виходить. Нашим потужним не завадило би навчитися в них строїти оборонні споруди.
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02.12.2024 23:16 Відповісти
Скільки ця кладочка ще буде стояти? Мала б до інавгурації впасти.
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02.12.2024 21:41 Відповісти
Может сколько и киевские моста через Днепр?
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02.12.2024 21:52 Відповісти
рашистська агентура ,на чолі з єрмаком ,оберігають міст ,як "зіницю ока" ,не дозволяючи наносити по ньому ракетні удари....
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02.12.2024 21:42 Відповісти
Чому їм дали змонтувати ці вежі ?
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02.12.2024 21:43 Відповісти
ну і нахріна нам ця інформація?
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02.12.2024 21:45 Відповісти
І що ніхто не виступить офіційно й не розкаже як ми будемо оминати ті пастки?
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02.12.2024 21:51 Відповісти
Є ракети у Ізраїля та США. У них Джіпіес не працює, бо в пам'яті блоку керування забиті координати та зовнішній вигляд об'єкту.
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03.12.2024 07:29 Відповісти
Той міст і Чонгар треба було розбомбити ще на початку війни але внутрішні вороги все зробили, щоб кацапи Південь і ЗАЕС захопили!
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02.12.2024 22:07 Відповісти
 
 