Окупанти посилюють захист Керченського мосту: встановлюють нові вежі з системами ППО. ФОТО

У тимчасово окупованому Криму російські загарбники посилюють захист Керченського мосту додатковими вежами із системами протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр журналістських розслідувань.

"Перші виявлені вежі складаються з двох частин, з яких внутрішня – вежа-трансформер зі сходами, зовнішня – металевий каркас, який закріплює та утримує всю конструкцію, на вершині якої розміщується бойовий модуль зенітного ракетно-гарматного комплексу (ЗРГК) "Панцирь-С1М", - йдеться у повідомленні.

Перші такі вежі помітили ще у вересні, а саме поблизу острова Тузла. Ймовірно, їх там встановили всередині того ж місяця.

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Нові вежі журналісти помітили наприкінці листопада. Їх споруджують на 30 прольоті зі сторони арки мосту. Подібні 30 веж стоять біля мосту зі сторони Керчі.

Як повідомляє "Центр журналістських розслідувань", загарбники почали вибудовувати ешелоновану систему захисту мосту в Керченській протоці ще у травні 2024 року. Тоді вони почали встановлювати баржі та бонові загородження, аби захистити опори мосту від атак морських безпілотників.

Окупанти також змонтували паралельні антидронові мости з обох боків та встановили в морі загородження з тетраподів і металевих "їжаків".

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