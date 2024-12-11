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Новости Война
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РФ совершила 170 тысяч преступлений против украинцев, осуждено 138 российских военных, - ОГП

Офіс Генпрокурора про воєнні злочини РФ

С начала полномасштабного вторжения российские захватчики совершили более 170 тысяч преступлений в Украине. Суды вынесли приговоры в отношении 138 российских солдат.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора в ответ на запрос hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в период с 24 февраля 2022 года до 11 декабря 2024-го правоохранители зарегистрировали более 170 тысяч преступлений, связанных с агрессией РФ.

Из них более 150 тысяч преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Большинство составляют нарушения законов и обычаев войны (статья 438 Уголовного кодекса Украины). Таких преступлений более 145 тысяч.

За это время в суд направлено 289 дел в отношении 526 человек по обвинению в нарушении законов и обычаев войны.

По состоянию на сейчас, украинские суды вынесли 85 приговоров в отношении 138 российских военных.

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Автор: 

армия РФ (19168) военные преступления (1434) Офис Генпрокурора (2465) война в Украине (3761)


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Це хароша помста.
Але не завадило б ще й пальцем насваритися!
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11.12.2024 21:05 Ответить
Здоров'я прокурори не підірвали, засуджуючі 138 рос.військових?
Це ж ПОТУЖНА робота.
Може інвалідність їм оформити, пенсію?
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11.12.2024 21:24 Ответить
 
 