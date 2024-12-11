РФ совершила 170 тысяч преступлений против украинцев, осуждено 138 российских военных, - ОГП
С начала полномасштабного вторжения российские захватчики совершили более 170 тысяч преступлений в Украине. Суды вынесли приговоры в отношении 138 российских солдат.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора в ответ на запрос hromadske, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в период с 24 февраля 2022 года до 11 декабря 2024-го правоохранители зарегистрировали более 170 тысяч преступлений, связанных с агрессией РФ.
Из них более 150 тысяч преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Большинство составляют нарушения законов и обычаев войны (статья 438 Уголовного кодекса Украины). Таких преступлений более 145 тысяч.
За это время в суд направлено 289 дел в отношении 526 человек по обвинению в нарушении законов и обычаев войны.
По состоянию на сейчас, украинские суды вынесли 85 приговоров в отношении 138 российских военных.
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Але не завадило б ще й пальцем насваритися!
Це ж ПОТУЖНА робота.
Може інвалідність їм оформити, пенсію?