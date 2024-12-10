Только за 2024 год рашисты расстреляли 109 украинских военнопленных, - Лубинец

Только в 2024 году было официально подтверждено расстрелы российскими войсками 109 украинских военнопленных. Действенной реакции международного сообщества на эти военные преступления не было.

Об этом уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в телеэфире, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Нам удается больше официально зафиксировать нарушения прав украинских военнопленных, расстрелов, циничных расстрелов в упор, к сожалению. Только за 2024 год удалось официально подтвердить, что россияне расстреляли 109 украинских военнопленных. Если за предыдущие годы удалось зафиксировать общее количество 177, то вы понимаете, что по сравнению с 2024 годом это было сделано много меньше", - рассказал омбдусмен.

В то же время Лубинец отметил, что разведывательные и правоохранительные органы получают информацию о том, что российские оккупанты часто нарушают права украинских военнопленных.

"К сожалению, я не мог выходить и публично показывать эти примеры циничного нарушения международного гуманитарного права, Женевских конвенций, когда нам удавалось это зафиксировать - мы это делаем", - добавил уполномоченный ВР.

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Напомним, ранее Офис Генпрокурора сообщил, что 10 ноября 2024 года во время штурма укреплений ВСУ возле села Новодмитровка Покровского района военные РФ взяли в плен двух украинских бойцов. После этого они заставили пленных раздеться и под дулами автоматов провели их через лесопосадку, где расстреляли.

Также российские захватчики, вероятно, расстреляли украинских военнопленных, попавших в окружение в Курской области.