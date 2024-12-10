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Только за 2024 год рашисты расстреляли 109 украинских военнопленных, - Лубинец

Лубінець про підтверджені випадки розстрілів українських полонених упродовж 2024 року

Только в 2024 году было официально подтверждено расстрелы российскими войсками 109 украинских военнопленных. Действенной реакции международного сообщества на эти военные преступления не было.

Об этом уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в телеэфире, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Нам удается больше официально зафиксировать нарушения прав украинских военнопленных, расстрелов, циничных расстрелов в упор, к сожалению. Только за 2024 год удалось официально подтвердить, что россияне расстреляли 109 украинских военнопленных. Если за предыдущие годы удалось зафиксировать общее количество 177, то вы понимаете, что по сравнению с 2024 годом это было сделано много меньше", - рассказал омбдусмен.

В то же время Лубинец отметил, что разведывательные и правоохранительные органы получают информацию о том, что российские оккупанты часто нарушают права украинских военнопленных.

"К сожалению, я не мог выходить и публично показывать эти примеры циничного нарушения международного гуманитарного права, Женевских конвенций, когда нам удавалось это зафиксировать - мы это делаем", - добавил уполномоченный ВР.

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Напомним, ранее Офис Генпрокурора сообщил, что 10 ноября 2024 года во время штурма укреплений ВСУ возле села Новодмитровка Покровского района военные РФ взяли в плен двух украинских бойцов. После этого они заставили пленных раздеться и под дулами автоматов провели их через лесопосадку, где расстреляли.

Также российские захватчики, вероятно, расстреляли украинских военнопленных, попавших в окружение в Курской области.

Автор: 

военнопленные (1064) расстрел (501) Лубинец Дмитрий (459) военные преступления (1432) война в Украине (3729)


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Топ комментарии
+7
Дієвої реакції міжнародної спільноти на ці воєнні злочини не було

І не буде, немічний облрембуд!
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10.12.2024 21:08
+6
Кацапи можуть собі це дозволити , а українцям не можна ! Це так само , як кацапам можна ракетами по нашій інфраструктурі , а нам по ним - не можна
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10.12.2024 21:06
+5
Із 1000 полонених рашистів вивести кожного 10-го і зробити теж саме....
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10.12.2024 21:02
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Завжди кажу-лубинець пусте місце
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10.12.2024 20:55 Ответить
А як спільнота може реагувати ? Вони ж думають що в країні майже усі мародери та злодії.
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10.12.2024 21:02 Ответить
Із 1000 полонених рашистів вивести кожного 10-го і зробити теж саме....
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10.12.2024 21:02 Ответить
900, які залишилися, виставити на крівлю стратегічних обєктів ...
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10.12.2024 21:33 Ответить
А по факту, як би це ценічно не звучало, а яка реакція крім стурбованості може бути?
Не їснує в законах поняття на заборону скоєння вбивства, крадіжки тощо. Та це і не можливо. Існує лише настання відповідальності за скоєний злочин відповідно до закону. Злочинец знаючи наслідки сам приймає рішення, як йому вчиняти.
Нема в законі про звичаї ведення війни наслідків передбачаючих передачу якихось додаткових, або новітніх видів озброєння країні проти якої здійсненно порушення. В законі є лише переслідування злочинця, суд над ним і покарання. Тому годі нити. Закон і справедливість це різні речі, і світ намагається жити за законом, а не за справедливістю.
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10.12.2024 21:05 Ответить
Кацапи можуть собі це дозволити , а українцям не можна ! Це так само , як кацапам можна ракетами по нашій інфраструктурі , а нам по ним - не можна
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10.12.2024 21:06 Ответить
Хто вам сказав що нам не можна? Можна, але за це буде відповідальність. І у кацапів вона буде.
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10.12.2024 21:08 Ответить
Не буде
Для того , аби притягти кацапів до відповідальності треба захопити москву
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10.12.2024 21:10 Ответить
Вася...злазь з печі іди мобілізуйся,,,,,там розстріяєш всих орків і захопиш москву
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10.12.2024 21:13 Ответить
Дієвої реакції міжнародної спільноти на ці воєнні злочини не було

І не буде, немічний облрембуд!
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10.12.2024 21:08 Ответить
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10.12.2024 21:57 Ответить
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10.12.2024 22:00 Ответить
 
 