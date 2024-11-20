Россияне в очередной раз расстреляли украинских военнопленных на Покровском направлении, - Офис Генпрокурора. ВИДЕО
10 ноября оккупанты расстреляли пленных украинских военнослужащих на Покровском направлении.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
По информации правоохранителей, 10 ноября 2024 года во время штурма укреплений ВСУ возле села Новодмитровка Покровского района военные РФ взяли в плен двух украинских бойцов. После этого они заставили пленных раздеться и под дулами автоматов провели их через лесопосадку, где расстреляли.
Кроме того, проверяется информация об убийстве оккупантами еще трех раненых защитников Украины на этой позиции.
"Такие действия квалифицируются как тяжкое международное преступление и грубое нарушение Женевских конвенций. Досудебное расследование проводят следователи СБУ в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в 2024 году, по сравнению с 2022 и 2023 годами, количество уголовных производств, которые были открыты по фактам расстрела рашистами пленных воинов ВСУ, выросло более чем в 4 раза.
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ніхто із вас не залишиться живим 😡
И это если не красть (а как?) из его котла
хочуговорю что официально оплатил в кассу госпиталя медицинские услуги по приведенным выше расценкам
Правда це про цивільний заклад, хоча в ньому переважна більшість військових.
Трамп плювати хотів на їхню кваліфікацію . Зброї не дасть , бо є путінським шмарком.
Серце рветься на куски - чому знову попали у оточення ? Як таке стається знову і знову?
Біжу відправити гроші Стерненку !
Хоч якось помогти !
Схиляю голову низько перед рідними!!
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев
Фашисты стреляют по Киеву.
Высотки чернеют огарками.
Фашисты, скажите, какие вы?
Наверно, солдаты Вермахта,
Поднявшиеся из праха,
Из Харькова сделав Гернику,
Расстреливают Волноваху.
Наверно, вот-вот услышу я,
Как в фильме, застрявшем с детства
В мозгу, - под родными крышами
Тяжёлый язык немецкий -
Короткую, ненавистную
Пощёчину - речь чужую.
Но слово летит над выстрелами
Родное - с ума схожу я?
Но слово горит - пожарами,
И я его понимаю.
Уж лучше бы эта армия
Была вообще немая.
Я думала бы - за "тиграми"
Фон Клейста или Манштейна
Потянется лента с титрами,
А танки растают - тенью.
Но нет, не фашисты - русские
По тем же дорогам мчатся,
И это не реконструкция,
А дьяволово причастие.
И плющит безумный молот
Цветущие города.
Ни внуки нас не отмолят,
Ни правнуки. Никогда.ТАТЬЯНА ВОЛЬТСКАЯ