Россияне в очередной раз расстреляли украинских военнопленных на Покровском направлении, - Офис Генпрокурора. ВИДЕО

10 ноября оккупанты расстреляли пленных украинских военнослужащих на Покровском направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

По информации правоохранителей, 10 ноября 2024 года во время штурма укреплений ВСУ возле села Новодмитровка Покровского района военные РФ взяли в плен двух украинских бойцов. После этого они заставили пленных раздеться и под дулами автоматов провели их через лесопосадку, где расстреляли.

Кроме того, проверяется информация об убийстве оккупантами еще трех раненых защитников Украины на этой позиции.

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"Такие действия квалифицируются как тяжкое международное преступление и грубое нарушение Женевских конвенций. Досудебное расследование проводят следователи СБУ в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в 2024 году, по сравнению с 2022 и 2023 годами, количество уголовных производств, которые были открыты по фактам расстрела рашистами пленных воинов ВСУ, выросло более чем в 4 раза.