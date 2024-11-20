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Россияне в очередной раз расстреляли украинских военнопленных на Покровском направлении, - Офис Генпрокурора. ВИДЕО

Рашисти розстріляли полонених на Покровському напрямку

10 ноября оккупанты расстреляли пленных украинских военнослужащих на Покровском направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

По информации правоохранителей, 10 ноября 2024 года во время штурма укреплений ВСУ возле села Новодмитровка Покровского района военные РФ взяли в плен двух украинских бойцов. После этого они заставили пленных раздеться и под дулами автоматов провели их через лесопосадку, где расстреляли.

Кроме того, проверяется информация об убийстве оккупантами еще трех раненых защитников Украины на этой позиции.

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"Такие действия квалифицируются как тяжкое международное преступление и грубое нарушение Женевских конвенций. Досудебное расследование проводят следователи СБУ в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в 2024 году, по сравнению с 2022 и 2023 годами, количество уголовных производств, которые были открыты по фактам расстрела рашистами пленных воинов ВСУ, выросло более чем в 4 раза.

Автор: 

военнопленные (1067) расстрел (503) Покровск (590)


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Топ комментарии
+30
Здохните всі кацапи до єдиного ,
ніхто із вас не залишиться живим 😡
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20.11.2024 18:15
+18
А ми кацапам посилене харчування, медичне супроводження..
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20.11.2024 18:25
+11
оркам до сраки ваши конвенции !!! нам надо СРОЧНО идти на помощь если наших окружили !!! своих надо спасать любой ценой !!!(((
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20.11.2024 18:34
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Здохните всі кацапи до єдиного ,
ніхто із вас не залишиться живим 😡
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20.11.2024 18:15 Ответить
А ми кацапам посилене харчування, медичне супроводження..
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20.11.2024 18:25 Ответить
В среднем нашем стационаре (если на платной основе), без стоимости медикаментов один день штуку стоит. 600 питание и 400 койка. Если вы хоть день в больнице питались, то представьте что кацапа кормят в 3 раза хуже.
И это если не красть (а как?) из его котла
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20.11.2024 18:44 Ответить
Ти хочеш сказати, що за 600 грн/день дають чай без цукру і заварки?
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20.11.2024 18:57 Ответить
Я хочу говорю что официально оплатил в кассу госпиталя медицинские услуги по приведенным выше расценкам
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20.11.2024 19:09 Ответить
На скільки хворих палата?
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20.11.2024 19:48 Ответить
Платная не 2 человека, телек и душ. Кормили не ахти. Благо лежал 3 суток
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20.11.2024 20:08 Ответить
Ну дивіться. 2021-2022 довілось полежати з вини лікарів. 4 міс. 1 к грн тиждень+ліки+всі маніпуляції. За окрему, тільки туалет і раковина. Наразі вже не пам'ятаю - але точні цифри витрат я тут якось викладала. Десь 150-160 к грн вийшло безоплатне лікування)) ну і кожни 2 роки тепер, але на одномісні через війну черги, тому мучаюсь 5 днів в стандарті - на шість осіб. Спати приходиться в навушниках й під фільм в телефоні. Але годують смачно)) не як при совку)) я дуже перебірлива в їжі, бо непогано сама готую))

Правда це про цивільний заклад, хоча в ньому переважна більшість військових.
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20.11.2024 20:34 Ответить
Але ж нашим коштом!!
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20.11.2024 19:49 Ответить
оркам до сраки ваши конвенции !!! нам надо СРОЧНО идти на помощь если наших окружили !!! своих надо спасать любой ценой !!!(((
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20.11.2024 18:34 Ответить
Мда, сумна тенденція з цих відео на цензорі бачиться- кацапи себе вбивають щоб не попасти в полон,а на противагу є відео з розстрілами полонених військових ЗСУ.. як ще майже 2 роки тому прозаучало легендарне "слава Україні" від Мацієвського....
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20.11.2024 18:45 Ответить
В кацапів відсутнє поняття "Військова честь". Це кончені виродки
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20.11.2024 18:46 Ответить
Кого цікавить як це кваліфікується?
Трамп плювати хотів на їхню кваліфікацію . Зброї не дасть , бо є путінським шмарком.
Серце рветься на куски - чому знову попали у оточення ? Як таке стається знову і знову?
Біжу відправити гроші Стерненку !
Хоч якось помогти !
Схиляю голову низько перед рідними!!
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20.11.2024 18:49 Ответить
В цей нелюдської рашистської оркозграї не повинно бути майбутнього, хай здохне Кацапстан, хай зжере сам себе, згорить, розвалиться, згине з мапи Землі.
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20.11.2024 18:52 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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20.11.2024 18:54 Ответить
Фашисты стреляют по Харькову,
Фашисты стреляют по Киеву.
Высотки чернеют огарками.
Фашисты, скажите, какие вы?
Наверно, солдаты Вермахта,
Поднявшиеся из праха,
Из Харькова сделав Гернику,
Расстреливают Волноваху.
Наверно, вот-вот услышу я,
Как в фильме, застрявшем с детства
В мозгу, - под родными крышами
Тяжёлый язык немецкий -
Короткую, ненавистную
Пощёчину - речь чужую.
Но слово летит над выстрелами
Родное - с ума схожу я?
Но слово горит - пожарами,
И я его понимаю.
Уж лучше бы эта армия
Была вообще немая.
Я думала бы - за "тиграми"
Фон Клейста или Манштейна
Потянется лента с титрами,
А танки растают - тенью.
Но нет, не фашисты - русские
По тем же дорогам мчатся,
И это не реконструкция,
А дьяволово причастие.
И плющит безумный молот
Цветущие города.
Ни внуки нас не отмолят,
Ни правнуки. Никогда.ТАТЬЯНА ВОЛЬТСКАЯ
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20.11.2024 18:55 Ответить
На 20-й секунде что-то происходит, а потом начинается пальба.
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20.11.2024 19:00 Ответить
Для чого ми беремо полонених щоб відкормлювати? Вони ж на наших не міняють!
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20.11.2024 20:21 Ответить
 
 