Россияне расстреляли раненого безоружного украинского военного, - Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что россияне расстреляли, вероятно, раненого безоружного украинского военного.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Лубинца, свое очередное военное преступление оккупанты зафиксировали на видео, которое распространяют в сети.

"У оккупантов нет предела цинизму и жестокости! Россияне расстреляли, вероятно, раненого безоружного украинского воина. Они зафиксировали это на видео, которое распространяется в сети",- написал Уполномоченный.

Он добавил, что направил соответствующие письма в МККК (Международный комитет Красного креста) и ООН.

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"Это нарушение Женевских конвенций, международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны. Если не реагировать на это - преступления будут повторяться. Ненаказанное зло всегда возвращается", - написал Лубинец.

Ранее в сети начало распространяться видео, предположительно, записанное российскими оккупантами. На нем предположительно раненый безоружный украинский воин лежит на земле. Российские военные спросили украинского воина, откуда он. После того, как мужчина ответил, что он из Сумской области и есть ли на позициях еще кто-то, его расстреляли.

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