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Россияне расстреляли раненого безоружного украинского военного, - Лубинец

Лубінець повідомив про розстріл росіянами українського воїна

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что россияне расстреляли, вероятно, раненого безоружного украинского военного.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Лубинца, свое очередное военное преступление оккупанты зафиксировали на видео, которое распространяют в сети.

"У оккупантов нет предела цинизму и жестокости! Россияне расстреляли, вероятно, раненого безоружного украинского воина. Они зафиксировали это на видео, которое распространяется в сети",- написал Уполномоченный.

Он добавил, что направил соответствующие письма в МККК (Международный комитет Красного креста) и ООН.

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"Это нарушение Женевских конвенций, международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны. Если не реагировать на это - преступления будут повторяться. Ненаказанное зло всегда возвращается", - написал Лубинец.

Ранее в сети начало распространяться видео, предположительно, записанное российскими оккупантами. На нем предположительно раненый безоружный украинский воин лежит на земле. Российские военные спросили украинского воина, откуда он. После того, как мужчина ответил, что он из Сумской области и есть ли на позициях еще кто-то, его расстреляли.

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Автор: 

военнопленные (1043) расстрел (498) Лубинец Дмитрий (448) военные преступления (1421)


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Чи зрозуміє нарешті світ, що кацапія це зло, з яким потрібно покінчити раз і назавжди, а не сюсюкатись
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09.11.2024 21:26 Ответить
... кацапо-підари,щоб ви виздихали,зовсім,усі.
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09.11.2024 21:28 Ответить
чому не пишуть на якому напрямку ..
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09.11.2024 22:21 Ответить
А ми побільше їм аліфє і так щоб мамка посилка їм відправляли, і часу на тєлік мало і баньку би два рази в тиждень.
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09.11.2024 22:21 Ответить
Наші діти зараз розплачуються за нашу безвідповідальність, продажність,дурість,тупість які робили українці починаючи з 1991 і по теперішній час .Ще і внукам дістанеться!
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09.11.2024 22:23 Ответить
За дружбу з рогатими кацапами українці вмиваються кров'ю вже не одне століття
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10.11.2024 00:13 Ответить
Чергове нагадування про те хто такі росіяни всім тих хто якнайшвидше готується стати раком перед кацапами
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10.11.2024 00:12 Ответить
 
 