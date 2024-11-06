Правоохранители идентифицировали шестерых убитых россиянами украинских военнопленных на Покровском направлении, - ОГП
Правоохранителям удалось идентифицировать шестерых украинских военнопленных, которых россияне убили на Покровском направлении.
Об этом в эфире "Суспільного" заявил начальник управления Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Денис Лысенко, сообщает Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что 5 ноября правоохранителями были зарегистрированы очередные два факта убийства украинских военнопленных во время сдачи в плен. По его словам, 23 октября в восточной части города Селидово россияне убили трех военнопленных, а 1 ноября вблизи пгт Вишневое Селидовской территориальной громады россияне расстреляли еще трех военнопленных ВСУ.
"Относительно судьбы остальных лиц, которые там находились, мы также принимаем все меры, чтобы установить, что с ними сейчас произошло", - сказал Лысенко.
По словам представителя прокуратуры, сейчас есть предварительная информация о причастных к этим военным преступлениям.
"У нас уже есть предварительная информация о непосредственных исполнителях, то есть тех подразделений ВС РФ, которые штурмовали наши позиции, и сейчас мы пытаемся подтвердить или опровергнуть эту информацию. То есть мы уже имеем ориентир, кто это мог быть, сейчас только собираем доказательства в подтверждение нашей версии",- сказал начальник управления.
В общем, правоохранители расследуют 49 уголовных производств по фактам убийства 124 военнопленных на поле боя, добавил Лысенко.
Ранее сообщалось, что российские захватчики расстреляли шестерых пленных бойцов ВСУ на Покровском направлении.
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