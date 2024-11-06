Правоохоронці ідентифікували шістьох вбитих росіянами українських військовополонених на Покровському напрямку, - ОГП

Правоохоронцям вдалося ідентифікувати шістьох українських військовополонених, яких росіяни вбили на Покровському напрямку.

Про це в ефірі "Суспільного" заявив начальник управління Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Денис Лисенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він розповів, що 5 листопада правоохоронцями було зареєстровано чергові два факти вбивства українських військовополонених під час здачі в полон. За його словами, 23 жовтня в східній частині міста Селидове росіяни вбили трьох військовополонених, а 1 листопада поблизу смт Вишневе Селидовської територіальної громади росіяни розстріляли ще трьох військовополонених ЗСУ.

"Щодо долі решти осіб, які там перебували, ми також вживаємо всіх заходів, щоб встановити, що з ними зараз сталось", - сказав Лисенко.

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За словами представника прокуратури, наразі є попередня інформація щодо причетних до цих воєнних злочинів.

"У нас уже є попередня інформація щодо безпосередніх виконавців, тобто тих підрозділів ЗС РФ, які штурмували наші позиції, і зараз ми намагаємося підтвердити або спростувати цю інформацію. Тобто ми вже маємо орієнтир, хто це міг бути, зараз лише збираємо докази на підтвердження нашої версії",- сказав начальниу управління.

Загалом, правоохоронці розслідують 49 кримінальних проваджень за фактами вбивства 124 військовополонених на полі бою, додав Лисенко.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ на Покровському напрямку.

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