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Росіяни розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ на Покровському напрямку, - прокуратура

Росіяни розстріляли групу українських військовополонених

Російські окупанти розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ на Покровському напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

За даними правоохоронців, росіяни під час наступу на позиції Збройних Сил України в районі м. Селидове захопили у полон трьох українських військовослужбовців. Через деякий час окупанти розстріляли беззбройних військовополонених.

Крім того, 1 листопада 2024 року, о 14:00, російські війська на тому ж Покровському напрямку вчинили черговий злочин. У ході штурму укріплень ЗСУ до них потрапили в полон троє наших бійців, після чого їх було вбито з автоматичної зброї.

Читайте: Лубінець направив листи до ООН та МКЧХ через розстріл росіянами цивільних у Селидовому: винних потрібно притягнути до відповідальності

"Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Досудові розслідування - ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях", - повідомляють в прокуратурі.

Раніше Омбудсмен Дмитро Лубінець сказав, що росіяни вбили понад 100 українських військовополонених.

Також читайте: Страти окупантами українських військовополонених є цілеспрямованою політикою РФ, за останній рік їхня кількість зросла, - Костін

Автор: 

військовополонені (1016) розстріл (272) Покровськ (695)


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Топ коментарі
+36
Коменти ту зайві.

Тільки ЛЮТЬ!!!
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05.11.2024 19:42 Відповісти
+32
Сердце обливається кров"ю! Там воюють мої рідні і знайомий! Нехай здохнуть всі кацапи на цій Землі !Амінь!
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05.11.2024 19:46 Відповісти
+22
Всяке буває, може пройопи командирів, чи складна ситуація у поранених... Не знаємо хто допустив, / чи не прийшов на допомогу.
Але хіба то те саме що третій рік в катівнях? 🤬😡😤 Вічна пам'ять Воїнам ! Наша справа - Державу відродити, щоб ці мільони смертей 20-21 століть не були марними!
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05.11.2024 19:43 Відповісти
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Тільки ЛЮТЬ!!!
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05.11.2024 19:42 Відповісти
Тільки суттєва допомога змінить це.
Усім світом навалитися - всі допомагають Армії а Захід б'є потшапці зєлєнь🤮☘️ чи виводить їх геть до Мамаріми
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05.11.2024 19:47 Відповісти
Всяке буває, може пройопи командирів, чи складна ситуація у поранених... Не знаємо хто допустив, / чи не прийшов на допомогу.
Але хіба то те саме що третій рік в катівнях? 🤬😡😤 Вічна пам'ять Воїнам ! Наша справа - Державу відродити, щоб ці мільони смертей 20-21 століть не були марними!
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05.11.2024 19:43 Відповісти
Сердце обливається кров"ю! Там воюють мої рідні і знайомий! Нехай здохнуть всі кацапи на цій Землі !Амінь!
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05.11.2024 19:46 Відповісти
Амінь! Хай буде так!
І всю расію нехай кобзон чекає до себе!! Усім їм гарячий концерт корисно!!
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05.11.2024 19:48 Відповісти
і в космосі
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05.11.2024 19:58 Відповісти
Где все певцы о мире и договорняках? Они не заходят на такие статьи?
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05.11.2024 19:47 Відповісти
Мабуть камрад має на увазі ботів?
( Вони колись і заходили, з методичками для залякування, щоб підірвати Дух до спротиву)
Або про Члєнограйну офіс? Носиться навіжений Ріммовіч / Сановіч з "мирним планом" коли людожер ламає двері в хату - "заглянуть в око", "аніже тоже люді, анінєеападут"..
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05.11.2024 19:51 Відповісти
Вони тут скрізь деякі навіть з досить непоганою українською мовою
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05.11.2024 19:57 Відповісти
ти мля тільки родилось тут 5.11 .24 , а вже чужими життями керуєш .. іди падло на фронт .
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05.11.2024 19:52 Відповісти
.. а звідки знаєш що у них є ці патрони чи гранати ?? .. зроби вибір , піди і покажи приклад там ..
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06.11.2024 07:34 Відповісти
Русские командиры делают все чтобы ВСУ перестали брать их солдат в плен.
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05.11.2024 19:47 Відповісти
Або чекають що солдати з Чючхерії повиїдають всі запаси
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05.11.2024 19:52 Відповісти
"Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин"
Свинособаки женевские (и не женевские) конвенции на фуфельнике вертели. расстреливать кацапсин в ответ
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05.11.2024 20:17 Відповісти
10:1
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05.11.2024 22:25 Відповісти
Треба вбивати кацапів! Іншого не дано...
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05.11.2024 20:20 Відповісти
3.14идари кацапські мрожопі.
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05.11.2024 20:27 Відповісти
РФ грае за своїми правилам а не по конвенціям. війна на винищення а не на взяття у полон
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05.11.2024 20:56 Відповісти
А що по поводу ціх злочинів кацапів думають країни , що збирались у Казані?
може МЗС України має постійно доводити до їх відома про злочини їх дружбана?
А що по цій темі думає презідентка Швейцарії ? Щольц? Макрон?
І ФІЦО ????
Може пора перед депутатами словацького парламенту зробити доповідь про усі розстріли військовополонених ?
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05.11.2024 20:56 Відповісти
А у словацьких новинах НЕМА. НІЧОГО ПРО РОЗСТРІЛИ ‼️
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05.11.2024 21:00 Відповісти
Світ прогнив і смердить, далі буде ще й не таке. Сподіваймось що з цього щось, в кінці кінців, народиться…
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05.11.2024 21:02 Відповісти
люди Украины , нам надо держаться !!! может они этими расстрелами хотят спровоцировать какую то бойню с гражданскими ???? росия подлая страна и у нее гора подлостей накопленными столетиями !!!((((
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05.11.2024 20:59 Відповісти
Раша - імперія , котра ЗНИЩІЛА массу народностей і національностей за період свого існування

Треба робити трибунал
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05.11.2024 21:01 Відповісти
Вони своїх поранених не вивозять, залишають помирати. На що наші сподіваються коли здаються?
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05.11.2024 21:06 Відповісти
а ми почнемо розстрілювати чи так і будемо терпілами
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05.11.2024 22:04 Відповісти
Подібне буде тривати тому,що більшість наших ахвицерів не ведуть роз'яснювальної роботи з особовим складом,щодо характеру і суті цієї війни, всіляко уникають виконання обов'язків у бою особисто,не несуть відповідалності за наслідки власних рішень і дій.
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05.11.2024 22:56 Відповісти
А Україна годує полоненних, замість того, щоб допомогти своїм.
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05.11.2024 23:58 Відповісти
Омбудсмен Дмитро Лубінець ще не в Селідовому?
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06.11.2024 01:16 Відповісти
Мусора ухылянты уже открыли 1000 уголовных дел что бы симулировать бурную деятельность?
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06.11.2024 11:45 Відповісти
будь проклятий рюзьге мір у вікі віків !!!
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06.11.2024 11:46 Відповісти
цей абзац про "вбивство військовополонених " це якась насмішка ?
а напад на сусідню країну, бомбардування міст і просто вбивство то ок ?
ніби насцяли в очі
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06.11.2024 12:21 Відповісти
Стан війни не визнаний обома сторонами - ні Україною, ні Росією. То про які порушення Конвенцій йде мова? Чи розповсюджується дія конвенції на сторони одна з яких проводить СВО, а друга відбиває цю СВО перебуваючи у військовому стані? Обидві сторони не оголосили війни противнику. Мало того дипломатичні відносини не розірвані, здійснюються торгівельні відносини, іде прокачка нафти газу…. До речі, оголосивши про приєднання Запорізької, донецької та ін. областей до РФ, росіяни автоматично перетворили ЗСУ на міжнародних злочинців, терористів (з точки зору законодавства РФ), які не підпадають під дію Конвенції, а тому можуть безкарно розстрілювати наших бійців, які здались або захоплені.
Читаємо першоджерело:

Стаття 2

Крім положень, які виконуються в мирний час, ця Конвенція застосовується в усіх випадках оголошеної війни чи будь-якого іншого збройного конфлікту, що може виникнути між двома чи більше Високими Договірними Сторонами, навіть якщо стан війни не визнаний однією з них.

Конвенція також застосовується в усіх випадках часткової або повної окупації території Високої Договірної Сторони, навіть якщо цій окупації не чиниться жодний збройний опір.
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06.11.2024 13:03 Відповісти
 
 