Росіяни розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ на Покровському напрямку, - прокуратура
Російські окупанти розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ на Покровському напрямку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
За даними правоохоронців, росіяни під час наступу на позиції Збройних Сил України в районі м. Селидове захопили у полон трьох українських військовослужбовців. Через деякий час окупанти розстріляли беззбройних військовополонених.
Крім того, 1 листопада 2024 року, о 14:00, російські війська на тому ж Покровському напрямку вчинили черговий злочин. У ході штурму укріплень ЗСУ до них потрапили в полон троє наших бійців, після чого їх було вбито з автоматичної зброї.
"Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Досудові розслідування - ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях", - повідомляють в прокуратурі.
Раніше Омбудсмен Дмитро Лубінець сказав, що росіяни вбили понад 100 українських військовополонених.
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Тільки ЛЮТЬ!!!
Усім світом навалитися - всі допомагають Армії а Захід б'є потшапці зєлєнь🤮☘️ чи виводить їх геть до Мамаріми
Але хіба то те саме що третій рік в катівнях? 🤬😡😤 Вічна пам'ять Воїнам ! Наша справа - Державу відродити, щоб ці мільони смертей 20-21 століть не були марними!
І всю расію нехай кобзон чекає до себе!! Усім їм гарячий концерт корисно!!
( Вони колись і заходили, з методичками для залякування, щоб підірвати Дух до спротиву)
Або про Члєнограйну офіс? Носиться навіжений Ріммовіч / Сановіч з "мирним планом" коли людожер ламає двері в хату - "заглянуть в око", "аніже тоже люді, анінєеападут"..
Свинособаки женевские (и не женевские) конвенции на фуфельнике вертели. расстреливать кацапсин в ответ
може МЗС України має постійно доводити до їх відома про злочини їх дружбана?
А що по цій темі думає презідентка Швейцарії ? Щольц? Макрон?
І ФІЦО ????
Може пора перед депутатами словацького парламенту зробити доповідь про усі розстріли військовополонених ?
Треба робити трибунал
а напад на сусідню країну, бомбардування міст і просто вбивство то ок ?
ніби насцяли в очі
Читаємо першоджерело:
Стаття 2
Крім положень, які виконуються в мирний час, ця Конвенція застосовується в усіх випадках оголошеної війни чи будь-якого іншого збройного конфлікту, що може виникнути між двома чи більше Високими Договірними Сторонами, навіть якщо стан війни не визнаний однією з них.
Конвенція також застосовується в усіх випадках часткової або повної окупації території Високої Договірної Сторони, навіть якщо цій окупації не чиниться жодний збройний опір.