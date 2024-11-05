Росіяни розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ на Покровському напрямку, - прокуратура

Російські окупанти розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ на Покровському напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

За даними правоохоронців, росіяни під час наступу на позиції Збройних Сил України в районі м. Селидове захопили у полон трьох українських військовослужбовців. Через деякий час окупанти розстріляли беззбройних військовополонених.

Крім того, 1 листопада 2024 року, о 14:00, російські війська на тому ж Покровському напрямку вчинили черговий злочин. У ході штурму укріплень ЗСУ до них потрапили в полон троє наших бійців, після чого їх було вбито з автоматичної зброї.

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"Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Досудові розслідування - ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях", - повідомляють в прокуратурі.

Раніше Омбудсмен Дмитро Лубінець сказав, що росіяни вбили понад 100 українських військовополонених.

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