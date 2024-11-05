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Россияне расстреляли шестерых пленных бойцов ВСУ на Покровском направлении, - прокуратура

Росіяни розстріляли групу українських військовополонених

Российские оккупанты расстреляли шестерых пленных бойцов ВСУ на Покровском направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

По данным правоохранителей, россияне во время наступления на позиции Вооруженных Сил Украины в районе г. Селидово захватили в плен трех украинских военнослужащих. Через некоторое время оккупанты расстреляли безоружных военнопленных.

Кроме того, 1 ноября 2024 года, в 14:00, российские войска на том же Покровском направлении совершили очередное преступление. В ходе штурма укреплений ВСУ к ним попали в плен трое наших бойцов, после чего они были убиты из автоматического оружия.

Читайте: Лубинец направил письма в ООН и МККК из-за расстрела россиянами гражданских в Селидово: виновных нужно привлечь к ответственности

"Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление. Досудебные расследования - ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях", - сообщают в прокуратуре.

Ранее Омбудсмен Дмитрий Лубинец сказал, что россияне убили более 100 украинских военнопленных.

Также читайте: Казни оккупантами украинских военнопленных являются целенаправленной политикой РФ, за последний год их количество возросло, - Костин

Автор: 

военнопленные (1149) расстрел (507) Покровск (663)


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Топ комментарии
+36
Коменти ту зайві.

Тільки ЛЮТЬ!!!
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05.11.2024 19:42 Ответить
+32
Сердце обливається кров"ю! Там воюють мої рідні і знайомий! Нехай здохнуть всі кацапи на цій Землі !Амінь!
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05.11.2024 19:46 Ответить
+22
Всяке буває, може пройопи командирів, чи складна ситуація у поранених... Не знаємо хто допустив, / чи не прийшов на допомогу.
Але хіба то те саме що третій рік в катівнях? 🤬😡😤 Вічна пам'ять Воїнам ! Наша справа - Державу відродити, щоб ці мільони смертей 20-21 століть не були марними!
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05.11.2024 19:43 Ответить
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Коменти ту зайві.

Тільки ЛЮТЬ!!!
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05.11.2024 19:42 Ответить
Тільки суттєва допомога змінить це.
Усім світом навалитися - всі допомагають Армії а Захід б'є потшапці зєлєнь🤮☘️ чи виводить їх геть до Мамаріми
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05.11.2024 19:47 Ответить
Всяке буває, може пройопи командирів, чи складна ситуація у поранених... Не знаємо хто допустив, / чи не прийшов на допомогу.
Але хіба то те саме що третій рік в катівнях? 🤬😡😤 Вічна пам'ять Воїнам ! Наша справа - Державу відродити, щоб ці мільони смертей 20-21 століть не були марними!
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05.11.2024 19:43 Ответить
Сердце обливається кров"ю! Там воюють мої рідні і знайомий! Нехай здохнуть всі кацапи на цій Землі !Амінь!
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05.11.2024 19:46 Ответить
Амінь! Хай буде так!
І всю расію нехай кобзон чекає до себе!! Усім їм гарячий концерт корисно!!
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05.11.2024 19:48 Ответить
і в космосі
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05.11.2024 19:58 Ответить
Где все певцы о мире и договорняках? Они не заходят на такие статьи?
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05.11.2024 19:47 Ответить
Мабуть камрад має на увазі ботів?
( Вони колись і заходили, з методичками для залякування, щоб підірвати Дух до спротиву)
Або про Члєнограйну офіс? Носиться навіжений Ріммовіч / Сановіч з "мирним планом" коли людожер ламає двері в хату - "заглянуть в око", "аніже тоже люді, анінєеападут"..
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05.11.2024 19:51 Ответить
Вони тут скрізь деякі навіть з досить непоганою українською мовою
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05.11.2024 19:57 Ответить
ти мля тільки родилось тут 5.11 .24 , а вже чужими життями керуєш .. іди падло на фронт .
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05.11.2024 19:52 Ответить
.. а звідки знаєш що у них є ці патрони чи гранати ?? .. зроби вибір , піди і покажи приклад там ..
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06.11.2024 07:34 Ответить
Русские командиры делают все чтобы ВСУ перестали брать их солдат в плен.
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05.11.2024 19:47 Ответить
Або чекають що солдати з Чючхерії повиїдають всі запаси
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05.11.2024 19:52 Ответить
"Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин"
Свинособаки женевские (и не женевские) конвенции на фуфельнике вертели. расстреливать кацапсин в ответ
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05.11.2024 20:17 Ответить
10:1
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05.11.2024 22:25 Ответить
Треба вбивати кацапів! Іншого не дано...
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05.11.2024 20:20 Ответить
3.14идари кацапські мрожопі.
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05.11.2024 20:27 Ответить
РФ грае за своїми правилам а не по конвенціям. війна на винищення а не на взяття у полон
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05.11.2024 20:56 Ответить
А що по поводу ціх злочинів кацапів думають країни , що збирались у Казані?
може МЗС України має постійно доводити до їх відома про злочини їх дружбана?
А що по цій темі думає презідентка Швейцарії ? Щольц? Макрон?
І ФІЦО ????
Може пора перед депутатами словацького парламенту зробити доповідь про усі розстріли військовополонених ?
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05.11.2024 20:56 Ответить
А у словацьких новинах НЕМА. НІЧОГО ПРО РОЗСТРІЛИ ‼️
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05.11.2024 21:00 Ответить
Світ прогнив і смердить, далі буде ще й не таке. Сподіваймось що з цього щось, в кінці кінців, народиться…
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05.11.2024 21:02 Ответить
люди Украины , нам надо держаться !!! может они этими расстрелами хотят спровоцировать какую то бойню с гражданскими ???? росия подлая страна и у нее гора подлостей накопленными столетиями !!!((((
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05.11.2024 20:59 Ответить
Раша - імперія , котра ЗНИЩІЛА массу народностей і національностей за період свого існування

Треба робити трибунал
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05.11.2024 21:01 Ответить
Вони своїх поранених не вивозять, залишають помирати. На що наші сподіваються коли здаються?
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05.11.2024 21:06 Ответить
а ми почнемо розстрілювати чи так і будемо терпілами
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05.11.2024 22:04 Ответить
Подібне буде тривати тому,що більшість наших ахвицерів не ведуть роз'яснювальної роботи з особовим складом,щодо характеру і суті цієї війни, всіляко уникають виконання обов'язків у бою особисто,не несуть відповідалності за наслідки власних рішень і дій.
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05.11.2024 22:56 Ответить
А Україна годує полоненних, замість того, щоб допомогти своїм.
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05.11.2024 23:58 Ответить
Омбудсмен Дмитро Лубінець ще не в Селідовому?
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06.11.2024 01:16 Ответить
Мусора ухылянты уже открыли 1000 уголовных дел что бы симулировать бурную деятельность?
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06.11.2024 11:45 Ответить
будь проклятий рюзьге мір у вікі віків !!!
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06.11.2024 11:46 Ответить
цей абзац про "вбивство військовополонених " це якась насмішка ?
а напад на сусідню країну, бомбардування міст і просто вбивство то ок ?
ніби насцяли в очі
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06.11.2024 12:21 Ответить
Стан війни не визнаний обома сторонами - ні Україною, ні Росією. То про які порушення Конвенцій йде мова? Чи розповсюджується дія конвенції на сторони одна з яких проводить СВО, а друга відбиває цю СВО перебуваючи у військовому стані? Обидві сторони не оголосили війни противнику. Мало того дипломатичні відносини не розірвані, здійснюються торгівельні відносини, іде прокачка нафти газу…. До речі, оголосивши про приєднання Запорізької, донецької та ін. областей до РФ, росіяни автоматично перетворили ЗСУ на міжнародних злочинців, терористів (з точки зору законодавства РФ), які не підпадають під дію Конвенції, а тому можуть безкарно розстрілювати наших бійців, які здались або захоплені.
Читаємо першоджерело:

Стаття 2

Крім положень, які виконуються в мирний час, ця Конвенція застосовується в усіх випадках оголошеної війни чи будь-якого іншого збройного конфлікту, що може виникнути між двома чи більше Високими Договірними Сторонами, навіть якщо стан війни не визнаний однією з них.

Конвенція також застосовується в усіх випадках часткової або повної окупації території Високої Договірної Сторони, навіть якщо цій окупації не чиниться жодний збройний опір.
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06.11.2024 13:03 Ответить
 
 