Россияне расстреляли шестерых пленных бойцов ВСУ на Покровском направлении, - прокуратура
Российские оккупанты расстреляли шестерых пленных бойцов ВСУ на Покровском направлении.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.
По данным правоохранителей, россияне во время наступления на позиции Вооруженных Сил Украины в районе г. Селидово захватили в плен трех украинских военнослужащих. Через некоторое время оккупанты расстреляли безоружных военнопленных.
Кроме того, 1 ноября 2024 года, в 14:00, российские войска на том же Покровском направлении совершили очередное преступление. В ходе штурма укреплений ВСУ к ним попали в плен трое наших бойцов, после чего они были убиты из автоматического оружия.
"Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление. Досудебные расследования - ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях", - сообщают в прокуратуре.
Ранее Омбудсмен Дмитрий Лубинец сказал, что россияне убили более 100 украинских военнопленных.
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Тільки ЛЮТЬ!!!
Усім світом навалитися - всі допомагають Армії а Захід б'є потшапці зєлєнь🤮☘️ чи виводить їх геть до Мамаріми
Але хіба то те саме що третій рік в катівнях? 🤬😡😤 Вічна пам'ять Воїнам ! Наша справа - Державу відродити, щоб ці мільони смертей 20-21 століть не були марними!
І всю расію нехай кобзон чекає до себе!! Усім їм гарячий концерт корисно!!
( Вони колись і заходили, з методичками для залякування, щоб підірвати Дух до спротиву)
Або про Члєнограйну офіс? Носиться навіжений Ріммовіч / Сановіч з "мирним планом" коли людожер ламає двері в хату - "заглянуть в око", "аніже тоже люді, анінєеападут"..
Свинособаки женевские (и не женевские) конвенции на фуфельнике вертели. расстреливать кацапсин в ответ
може МЗС України має постійно доводити до їх відома про злочини їх дружбана?
А що по цій темі думає презідентка Швейцарії ? Щольц? Макрон?
І ФІЦО ????
Може пора перед депутатами словацького парламенту зробити доповідь про усі розстріли військовополонених ?
Треба робити трибунал
а напад на сусідню країну, бомбардування міст і просто вбивство то ок ?
ніби насцяли в очі
Читаємо першоджерело:
Стаття 2
Крім положень, які виконуються в мирний час, ця Конвенція застосовується в усіх випадках оголошеної війни чи будь-якого іншого збройного конфлікту, що може виникнути між двома чи більше Високими Договірними Сторонами, навіть якщо стан війни не визнаний однією з них.
Конвенція також застосовується в усіх випадках часткової або повної окупації території Високої Договірної Сторони, навіть якщо цій окупації не чиниться жодний збройний опір.