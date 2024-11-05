Россияне расстреляли шестерых пленных бойцов ВСУ на Покровском направлении, - прокуратура

Российские оккупанты расстреляли шестерых пленных бойцов ВСУ на Покровском направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

По данным правоохранителей, россияне во время наступления на позиции Вооруженных Сил Украины в районе г. Селидово захватили в плен трех украинских военнослужащих. Через некоторое время оккупанты расстреляли безоружных военнопленных.

Кроме того, 1 ноября 2024 года, в 14:00, российские войска на том же Покровском направлении совершили очередное преступление. В ходе штурма укреплений ВСУ к ним попали в плен трое наших бойцов, после чего они были убиты из автоматического оружия.

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"Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление. Досудебные расследования - ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях", - сообщают в прокуратуре.

Ранее Омбудсмен Дмитрий Лубинец сказал, что россияне убили более 100 украинских военнопленных.

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