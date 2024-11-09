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Росіяни розстріляли пораненого беззбройного українського військового, - Лубінець

Лубінець повідомив про розстріл росіянами українського воїна

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що росіяни розстріляли, ймовірно, пораненого беззбройного українського військового.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Лубінця, свій черговий воєнний злочин окупанти зафіксували на відео, яке поширюють у мережі.

"В окупантів немає межі цинізму та жорстокості! Росіяни розстріляли, ймовірно, пораненого беззбройного українського воїна. Вони зафіксували це на відео, яке шириться у мережі",- написав Уповноважений.

Він додав, що скерував відповідні листи до МКЧХ (Міжнародного комітету Червоного хреста) та ООН.

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"Це порушення Женевських конвенцій, міжнародного гуманітарного права, законів і звичаї ведення війни. Якщо не реагувати на це - злочини будуть повторюватися. Непокаране зло завжди повертається", - написав Лубінець.

Раніше мережею почало ширитися відео, імовірно, записане російськими окупантами. На ньому імовірно поранений беззбройний український воїн лежить на землі. Російські військові запитали українського воїна, звідки він. Після того, як чоловік відповів, що він із Сумської області та чи є на позиціях ще хтось, його розстріляли.

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Автор: 

військовополонені (908) розстріл (262) Лубінець Дмитро (585) воєнні злочини (1848)


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Чи зрозуміє нарешті світ, що кацапія це зло, з яким потрібно покінчити раз і назавжди, а не сюсюкатись
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09.11.2024 21:26 Відповісти
... кацапо-підари,щоб ви виздихали,зовсім,усі.
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09.11.2024 21:28 Відповісти
чому не пишуть на якому напрямку ..
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09.11.2024 22:21 Відповісти
А ми побільше їм аліфє і так щоб мамка посилка їм відправляли, і часу на тєлік мало і баньку би два рази в тиждень.
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09.11.2024 22:21 Відповісти
Наші діти зараз розплачуються за нашу безвідповідальність, продажність,дурість,тупість які робили українці починаючи з 1991 і по теперішній час .Ще і внукам дістанеться!
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09.11.2024 22:23 Відповісти
За дружбу з рогатими кацапами українці вмиваються кров'ю вже не одне століття
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10.11.2024 00:13 Відповісти
Чергове нагадування про те хто такі росіяни всім тих хто якнайшвидше готується стати раком перед кацапами
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10.11.2024 00:12 Відповісти
 
 