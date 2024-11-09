Росіяни розстріляли пораненого беззбройного українського військового, - Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що росіяни розстріляли, ймовірно, пораненого беззбройного українського військового.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Лубінця, свій черговий воєнний злочин окупанти зафіксували на відео, яке поширюють у мережі.

"В окупантів немає межі цинізму та жорстокості! Росіяни розстріляли, ймовірно, пораненого беззбройного українського воїна. Вони зафіксували це на відео, яке шириться у мережі",- написав Уповноважений.

Він додав, що скерував відповідні листи до МКЧХ (Міжнародного комітету Червоного хреста) та ООН.

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"Це порушення Женевських конвенцій, міжнародного гуманітарного права, законів і звичаї ведення війни. Якщо не реагувати на це - злочини будуть повторюватися. Непокаране зло завжди повертається", - написав Лубінець.

Раніше мережею почало ширитися відео, імовірно, записане російськими окупантами. На ньому імовірно поранений беззбройний український воїн лежить на землі. Російські військові запитали українського воїна, звідки він. Після того, як чоловік відповів, що він із Сумської області та чи є на позиціях ще хтось, його розстріляли.

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