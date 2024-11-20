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Росіяни вчергове розстріляли українських військовополонених на Покровському напрямку, - Офіс Генпрокурора

10 листопада окупанти розстріляли полонених українських військовослужбовців на Покровському напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

За інформацією правоохоронців, 10 листопада 2024 року під час штурму укріплень ЗСУ біля села Новодмитрівка Покровського району військові РФ взяли в полон двох українських бійців. Після цього вони змусили полонених роздягнутися та під дулами автоматів провели їх через лісопосадку, де розстріляли.

Крім того, перевіряється інформація про вбивство окупантами ще трьох поранених захисників України на цій позиції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти розстріляли двох військовополонених ЗСУ на Курщині: Прокуратура розпочала розслідування

"Такі дії кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин і грубе порушення Женевських конвенцій. Досудове розслідування проводять слідчі СБУ у Донецькій та Луганській областях", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось раніше, у 2024 році, порівняно з 2022 та 2023 роками, кількість кримінальних проваджень, які були відкриті за фактами розстрілу рашистами полонених воїнів ЗСУ, зросла у понад 4 рази.

Автор: 

військовополонені (913) розстріл (263) Покровськ (612)


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Топ коментарі
+30
Здохните всі кацапи до єдиного ,
ніхто із вас не залишиться живим 😡
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20.11.2024 18:15
+18
А ми кацапам посилене харчування, медичне супроводження..
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20.11.2024 18:25
+11
оркам до сраки ваши конвенции !!! нам надо СРОЧНО идти на помощь если наших окружили !!! своих надо спасать любой ценой !!!(((
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20.11.2024 18:34
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Здохните всі кацапи до єдиного ,
ніхто із вас не залишиться живим 😡
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20.11.2024 18:15 Відповісти
А ми кацапам посилене харчування, медичне супроводження..
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20.11.2024 18:25 Відповісти
В среднем нашем стационаре (если на платной основе), без стоимости медикаментов один день штуку стоит. 600 питание и 400 койка. Если вы хоть день в больнице питались, то представьте что кацапа кормят в 3 раза хуже.
И это если не красть (а как?) из его котла
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20.11.2024 18:44 Відповісти
Ти хочеш сказати, що за 600 грн/день дають чай без цукру і заварки?
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20.11.2024 18:57 Відповісти
Я хочу говорю что официально оплатил в кассу госпиталя медицинские услуги по приведенным выше расценкам
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20.11.2024 19:09 Відповісти
На скільки хворих палата?
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20.11.2024 19:48 Відповісти
Платная не 2 человека, телек и душ. Кормили не ахти. Благо лежал 3 суток
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20.11.2024 20:08 Відповісти
Ну дивіться. 2021-2022 довілось полежати з вини лікарів. 4 міс. 1 к грн тиждень+ліки+всі маніпуляції. За окрему, тільки туалет і раковина. Наразі вже не пам'ятаю - але точні цифри витрат я тут якось викладала. Десь 150-160 к грн вийшло безоплатне лікування)) ну і кожни 2 роки тепер, але на одномісні через війну черги, тому мучаюсь 5 днів в стандарті - на шість осіб. Спати приходиться в навушниках й під фільм в телефоні. Але годують смачно)) не як при совку)) я дуже перебірлива в їжі, бо непогано сама готую))

Правда це про цивільний заклад, хоча в ньому переважна більшість військових.
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20.11.2024 20:34 Відповісти
Але ж нашим коштом!!
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20.11.2024 19:49 Відповісти
оркам до сраки ваши конвенции !!! нам надо СРОЧНО идти на помощь если наших окружили !!! своих надо спасать любой ценой !!!(((
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20.11.2024 18:34 Відповісти
Мда, сумна тенденція з цих відео на цензорі бачиться- кацапи себе вбивають щоб не попасти в полон,а на противагу є відео з розстрілами полонених військових ЗСУ.. як ще майже 2 роки тому прозаучало легендарне "слава Україні" від Мацієвського....
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20.11.2024 18:45 Відповісти
В кацапів відсутнє поняття "Військова честь". Це кончені виродки
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20.11.2024 18:46 Відповісти
Кого цікавить як це кваліфікується?
Трамп плювати хотів на їхню кваліфікацію . Зброї не дасть , бо є путінським шмарком.
Серце рветься на куски - чому знову попали у оточення ? Як таке стається знову і знову?
Біжу відправити гроші Стерненку !
Хоч якось помогти !
Схиляю голову низько перед рідними!!
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20.11.2024 18:49 Відповісти
В цей нелюдської рашистської оркозграї не повинно бути майбутнього, хай здохне Кацапстан, хай зжере сам себе, згорить, розвалиться, згине з мапи Землі.
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20.11.2024 18:52 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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20.11.2024 18:54 Відповісти
Фашисты стреляют по Харькову,
Фашисты стреляют по Киеву.
Высотки чернеют огарками.
Фашисты, скажите, какие вы?
Наверно, солдаты Вермахта,
Поднявшиеся из праха,
Из Харькова сделав Гернику,
Расстреливают Волноваху.
Наверно, вот-вот услышу я,
Как в фильме, застрявшем с детства
В мозгу, - под родными крышами
Тяжёлый язык немецкий -
Короткую, ненавистную
Пощёчину - речь чужую.
Но слово летит над выстрелами
Родное - с ума схожу я?
Но слово горит - пожарами,
И я его понимаю.
Уж лучше бы эта армия
Была вообще немая.
Я думала бы - за "тиграми"
Фон Клейста или Манштейна
Потянется лента с титрами,
А танки растают - тенью.
Но нет, не фашисты - русские
По тем же дорогам мчатся,
И это не реконструкция,
А дьяволово причастие.
И плющит безумный молот
Цветущие города.
Ни внуки нас не отмолят,
Ни правнуки. Никогда.ТАТЬЯНА ВОЛЬТСКАЯ
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20.11.2024 18:55 Відповісти
На 20-й секунде что-то происходит, а потом начинается пальба.
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20.11.2024 19:00 Відповісти
Для чого ми беремо полонених щоб відкормлювати? Вони ж на наших не міняють!
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20.11.2024 20:21 Відповісти
 
 