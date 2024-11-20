Росіяни вчергове розстріляли українських військовополонених на Покровському напрямку, - Офіс Генпрокурора
10 листопада окупанти розстріляли полонених українських військовослужбовців на Покровському напрямку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
За інформацією правоохоронців, 10 листопада 2024 року під час штурму укріплень ЗСУ біля села Новодмитрівка Покровського району військові РФ взяли в полон двох українських бійців. Після цього вони змусили полонених роздягнутися та під дулами автоматів провели їх через лісопосадку, де розстріляли.
Крім того, перевіряється інформація про вбивство окупантами ще трьох поранених захисників України на цій позиції.
"Такі дії кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин і грубе порушення Женевських конвенцій. Досудове розслідування проводять слідчі СБУ у Донецькій та Луганській областях", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось раніше, у 2024 році, порівняно з 2022 та 2023 роками, кількість кримінальних проваджень, які були відкриті за фактами розстрілу рашистами полонених воїнів ЗСУ, зросла у понад 4 рази.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ніхто із вас не залишиться живим 😡
И это если не красть (а как?) из его котла
хочуговорю что официально оплатил в кассу госпиталя медицинские услуги по приведенным выше расценкам
Правда це про цивільний заклад, хоча в ньому переважна більшість військових.
Трамп плювати хотів на їхню кваліфікацію . Зброї не дасть , бо є путінським шмарком.
Серце рветься на куски - чому знову попали у оточення ? Як таке стається знову і знову?
Біжу відправити гроші Стерненку !
Хоч якось помогти !
Схиляю голову низько перед рідними!!
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев
Фашисты стреляют по Киеву.
Высотки чернеют огарками.
Фашисты, скажите, какие вы?
Наверно, солдаты Вермахта,
Поднявшиеся из праха,
Из Харькова сделав Гернику,
Расстреливают Волноваху.
Наверно, вот-вот услышу я,
Как в фильме, застрявшем с детства
В мозгу, - под родными крышами
Тяжёлый язык немецкий -
Короткую, ненавистную
Пощёчину - речь чужую.
Но слово летит над выстрелами
Родное - с ума схожу я?
Но слово горит - пожарами,
И я его понимаю.
Уж лучше бы эта армия
Была вообще немая.
Я думала бы - за "тиграми"
Фон Клейста или Манштейна
Потянется лента с титрами,
А танки растают - тенью.
Но нет, не фашисты - русские
По тем же дорогам мчатся,
И это не реконструкция,
А дьяволово причастие.
И плющит безумный молот
Цветущие города.
Ни внуки нас не отмолят,
Ни правнуки. Никогда.ТАТЬЯНА ВОЛЬТСКАЯ