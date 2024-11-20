Росіяни вчергове розстріляли українських військовополонених на Покровському напрямку, - Офіс Генпрокурора

10 листопада окупанти розстріляли полонених українських військовослужбовців на Покровському напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

За інформацією правоохоронців, 10 листопада 2024 року під час штурму укріплень ЗСУ біля села Новодмитрівка Покровського району військові РФ взяли в полон двох українських бійців. Після цього вони змусили полонених роздягнутися та під дулами автоматів провели їх через лісопосадку, де розстріляли.

Крім того, перевіряється інформація про вбивство окупантами ще трьох поранених захисників України на цій позиції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти розстріляли двох військовополонених ЗСУ на Курщині: Прокуратура розпочала розслідування

"Такі дії кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин і грубе порушення Женевських конвенцій. Досудове розслідування проводять слідчі СБУ у Донецькій та Луганській областях", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось раніше, у 2024 році, порівняно з 2022 та 2023 роками, кількість кримінальних проваджень, які були відкриті за фактами розстрілу рашистами полонених воїнів ЗСУ, зросла у понад 4 рази.