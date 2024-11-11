Рашисти розстріляли двох військовополонених ЗСУ на Курщині: Прокуратура розпочала розслідування

Прокуратура розпочала розслідування через імовірний розстріл двох українських військовополонених у Курській області РФ.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"11 листопада 2024 року під час моніторингу інформації в соціальних мережах виявлено публікацію з відеозаписом ймовірного розстрілу представниками ЗС РФ двох беззбройних українських військовослужбовців на Курському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин, наголосили прокурори.

Прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Нагадаємо, раніше у соціальних мережах 11 листопада опублікували відеозапис, на якому зафіксовано, як на Курщині росіяни розстріляли двох українських воїнів, які потрапили у полон.