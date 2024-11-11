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Рашисти розстріляли двох військовополонених ЗСУ на Курщині: Прокуратура розпочала розслідування

Розпочато розслідування за фактом розстрілу 2 воїнів ЗСУ на Курщині

Прокуратура розпочала розслідування через імовірний розстріл двох українських військовополонених у Курській області РФ.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"11 листопада 2024 року під час моніторингу інформації в соціальних мережах виявлено публікацію з відеозаписом ймовірного розстрілу представниками ЗС РФ двох беззбройних українських військовослужбовців на Курському напрямку", - йдеться у повідомленні. 

Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин, наголосили прокурори.

Прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вбили цивільного чоловіка в окупованому селі біля Селидового, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Нагадаємо, раніше у соціальних мережах 11 листопада опублікували відеозапис, на якому зафіксовано, як на Курщині росіяни розстріляли двох українських воїнів, які потрапили у полон.

Автор: 

розстріл (262) воєнні злочини (1848) Офіс Генпрокурора (3236) Курськ (1085)


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Випробовують терпіння бійців ЗСУ.
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11.11.2024 18:09 Відповісти
Не на камеру, рашистських виродків теж треба відправляти до кобздона, але при цьому слід пам'ятати про обмінний фонд. Хоча думаю, що наші хлопці на мої бажання вже давно не звертають уваги.
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11.11.2024 18:17 Відповісти
Виводіть двох полонених кацапів і привселюдно розстрілюйте.Око за око.
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11.11.2024 18:39 Відповісти
Наша прокуратура себе всегда работу придумает. Надо ж как-то обосновывать вагоны бабла, которое в неё заезжают.
Я уже аж вижу как сидят в украинской тюрьме эти пида@асы, которые пленных расстреляли
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11.11.2024 18:56 Відповісти
Прям вижу как эта секта инвалидов от крупы накинулась строчить уголовное дело без малейших шансов... Это ж за это они в 40 лет уходят на пенсию и продолжают "пахать"... Вічна слава та шана нашим загиблим Героям!
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11.11.2024 19:31 Відповісти
 
 