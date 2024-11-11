Рашисты расстреляли двух военнопленных ВСУ на Курщине: Прокуратура начала расследование

Прокуратура начала расследование из-за вероятного расстрела двух украинских военнопленных в Курской области РФ.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"11 ноября 2024 года во время мониторинга информации в социальных сетях обнаружена публикация с видеозаписью вероятного расстрела представителями ВС РФ двух безоружных украинских военнослужащих на Курском направлении", - говорится в сообщении.

Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление, подчеркнули прокуроры.

Прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Напомним, ранее в социальных сетях 11 ноября опубликовали видеозапись, на которой зафиксировано, как на Курщине россияне расстреляли двух украинских воинов, попавших в плен.