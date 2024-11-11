РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5329 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 905 5

Рашисты расстреляли двух военнопленных ВСУ на Курщине: Прокуратура начала расследование

Розпочато розслідування за фактом розстрілу 2 воїнів ЗСУ на Курщині

Прокуратура начала расследование из-за вероятного расстрела двух украинских военнопленных в Курской области РФ.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"11 ноября 2024 года во время мониторинга информации в социальных сетях обнаружена публикация с видеозаписью вероятного расстрела представителями ВС РФ двух безоружных украинских военнослужащих на Курском направлении", - говорится в сообщении.

Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление, подчеркнули прокуроры.

Прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Смотрите также: Рашисты убили гражданского мужчину в оккупированном селе возле Селидово, - Офис генпрокурора. ФОТО

Напомним, ранее в социальных сетях 11 ноября опубликовали видеозапись, на которой зафиксировано, как на Курщине россияне расстреляли двух украинских воинов, попавших в плен.

Автор: 

расстрел (498) военные преступления (1426) Офис Генпрокурора (2457) Курск (1074)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Випробовують терпіння бійців ЗСУ.
показать весь комментарий
11.11.2024 18:09 Ответить
Не на камеру, рашистських виродків теж треба відправляти до кобздона, але при цьому слід пам'ятати про обмінний фонд. Хоча думаю, що наші хлопці на мої бажання вже давно не звертають уваги.
показать весь комментарий
11.11.2024 18:17 Ответить
Виводіть двох полонених кацапів і привселюдно розстрілюйте.Око за око.
показать весь комментарий
11.11.2024 18:39 Ответить
Наша прокуратура себе всегда работу придумает. Надо ж как-то обосновывать вагоны бабла, которое в неё заезжают.
Я уже аж вижу как сидят в украинской тюрьме эти пида@асы, которые пленных расстреляли
показать весь комментарий
11.11.2024 18:56 Ответить
Прям вижу как эта секта инвалидов от крупы накинулась строчить уголовное дело без малейших шансов... Это ж за это они в 40 лет уходят на пенсию и продолжают "пахать"... Вічна слава та шана нашим загиблим Героям!
показать весь комментарий
11.11.2024 19:31 Ответить
 
 