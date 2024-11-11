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Рашисты убили гражданского мужчину в оккупированном селе возле Селидово, - Офис генпрокурора. ФОТО

Начато расследование по факту убийства гражданского мужчины в оккупированном селе вблизи Селидово в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Что известно о военном преступлении?

Как отмечается, 11 ноября 2024 года в одном из Telegram-каналов была опубликована информация о вероятном убийстве гражданского, совершенном представителями вооруженных сил Российской Федерации в Покровском районе. По данным медиа, это преступление произошло после захвата села Новоалексеевка, которое расположено вблизи города Селидово.

На обнародованных фото видно тело мужчины, которое лежит на дороге рядом с разрушенными частными домами, пострадавшими от боевых действий.

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вбивство чоловіка біля Селидового
вбивство чоловіка біля Селидового

Сейчас проводятся неотложные следственные действия и розыскные мероприятия для проверки информации, установления всех обстоятельств происшествия и идентификации жертвы оккупантов.

Под процессуальным руководством Покровской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления, которое привело к гибели человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Автор: 

расстрел (503) Донецкая область (9642) жертва (299) военные преступления (1435) Офис Генпрокурора (2467)


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Дочекався таки на "руцькі мир"
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11.11.2024 15:20 Ответить
Газда. Обістя збудував. Мабуть сказав щось щире "визволителям"
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11.11.2024 15:47 Ответить
Тю, про вугiльник вiд дороги забув...
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13.11.2024 08:45 Ответить
Газда, газда... Прихалабок-веранду прилiпив до хати, гараж з лiтньою кухнею збудував... Не видно лишень лiтньоi банi з вбиральнею та сараю. Та баб Юлька в такiй злидобi не живе, "слава богу" i БЕЗ ПРЕЗИДЕНТСТВА ВЦАРЮВАЛА НА еэсуЧЕНИХ ДiЛАХ.
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13.11.2024 08:50 Ответить
ЗЫ... Если по чесноку, сочувствую всем примазанным когда-то к баб Юльке, бортонула всех. Например, пан Док, со своей имперской ветки: дворником устроился в США , после последней официальной поездки Юльки в Штаты (был личным доктором , сопровождал в любых загранпоездках). Наверное, у пана Дока не было денег, чтобы вернуться домой. Пане Ваня, не знаю ваш ранг при всех тех делах, призываю мужаться... ЗЫ ... Как хотите меня понимайте, но я отказываюсь понять расстрелянного бедолагу, мол, почему он в свое время не сделал ноги.
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13.11.2024 09:15 Ответить
 
 