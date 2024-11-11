Рашисты убили гражданского мужчину в оккупированном селе возле Селидово, - Офис генпрокурора. ФОТО
Начато расследование по факту убийства гражданского мужчины в оккупированном селе вблизи Селидово в Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Что известно о военном преступлении?
Как отмечается, 11 ноября 2024 года в одном из Telegram-каналов была опубликована информация о вероятном убийстве гражданского, совершенном представителями вооруженных сил Российской Федерации в Покровском районе. По данным медиа, это преступление произошло после захвата села Новоалексеевка, которое расположено вблизи города Селидово.
На обнародованных фото видно тело мужчины, которое лежит на дороге рядом с разрушенными частными домами, пострадавшими от боевых действий.
Сейчас проводятся неотложные следственные действия и розыскные мероприятия для проверки информации, установления всех обстоятельств происшествия и идентификации жертвы оккупантов.
Под процессуальным руководством Покровской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления, которое привело к гибели человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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