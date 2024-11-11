Рашисти вбили цивільного чоловіка в окупованому селі біля Селидового, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Розпочато розслідування за фактом вбивства цивільного чоловіка в окупованому селі поблизу Селидового на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Що відомо про воєнний злочин?

Як зазначається, 11 листопада 2024 року у одному з Telegram-каналів була опублікована інформація про ймовірне вбивство цивільного, скоєне представниками збройних сил Російської Федерації в Покровському районі. За даними медіа, цей злочин стався після захоплення села Новоолексіївка, яке розташовано поблизу міста Селидове.

На оприлюднених фото видно тіло чоловіка, яке лежить на дорозі поруч зі зруйнованими приватними будинками, що постраждали від бойових дій.

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Наразі проводяться невідкладні слідчі дії та розшукові заходи для перевірки інформації, встановлення всіх обставин події та ідентифікації жертви окупантів.

За процесуального керівництва Покровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України).