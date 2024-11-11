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Рашисти вбили цивільного чоловіка в окупованому селі біля Селидового, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Розпочато розслідування за фактом вбивства цивільного чоловіка в окупованому селі поблизу Селидового на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Що відомо про воєнний злочин?

Як зазначається, 11 листопада 2024 року у одному з Telegram-каналів була опублікована інформація про ймовірне вбивство цивільного, скоєне представниками збройних сил Російської Федерації в Покровському районі. За даними медіа, цей злочин стався після захоплення села Новоолексіївка, яке розташовано поблизу міста Селидове.

На оприлюднених фото видно тіло чоловіка, яке лежить на дорозі поруч зі зруйнованими приватними будинками, що постраждали від бойових дій.

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вбивство чоловіка біля Селидового
вбивство чоловіка біля Селидового

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії та розшукові заходи для перевірки інформації, встановлення всіх обставин події та ідентифікації жертви окупантів.

За процесуального керівництва Покровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Автор: 

розстріл (267) Донецька область (8447) жертва (250) воєнні злочини (1859) Офіс Генпрокурора (3248)


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Дочекався таки на "руцькі мир"
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11.11.2024 15:20 Відповісти
Газда. Обістя збудував. Мабуть сказав щось щире "визволителям"
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11.11.2024 15:47 Відповісти
Тю, про вугiльник вiд дороги забув...
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13.11.2024 08:45 Відповісти
Газда, газда... Прихалабок-веранду прилiпив до хати, гараж з лiтньою кухнею збудував... Не видно лишень лiтньоi банi з вбиральнею та сараю. Та баб Юлька в такiй злидобi не живе, "слава богу" i БЕЗ ПРЕЗИДЕНТСТВА ВЦАРЮВАЛА НА еэсуЧЕНИХ ДiЛАХ.
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13.11.2024 08:50 Відповісти
ЗЫ... Если по чесноку, сочувствую всем примазанным когда-то к баб Юльке, бортонула всех. Например, пан Док, со своей имперской ветки: дворником устроился в США , после последней официальной поездки Юльки в Штаты (был личным доктором , сопровождал в любых загранпоездках). Наверное, у пана Дока не было денег, чтобы вернуться домой. Пане Ваня, не знаю ваш ранг при всех тех делах, призываю мужаться... ЗЫ ... Как хотите меня понимайте, но я отказываюсь понять расстрелянного бедолагу, мол, почему он в свое время не сделал ноги.
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13.11.2024 09:15 Відповісти
 
 