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Лубінець направив листи до ООН та МКЧХ щодо чергового розстрілу окупантами наших полонених: Скільки ще життів має бути втрачено, щоб світ почав діяти?

ЗСУ зупинили контрнаступ російських військ на Курщині, - комендатура

Війська РФ, ймовірно, впритул розстріляли щонайменше двох беззбройних українських військовополонених на Курщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

"Розстріл українських військовополених - це воєнний злочин росіян. За інформацією, яка шириться в інтернеті, російські війська, ймовірно, впритул розстріляли щонайменше двох беззбройних українських військовополонених на Курщині", - зауважив він.

Лубінець нагадує, що військовополонені завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насилля, натомість Росія вкотре вчинила воєнний злочин, що є серйозним порушенням Женевської конвенції та міжнародного гуманітарного права.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни розстріляли пораненого беззбройного українського військового, - Лубінець

Омбудсмен направив листи до ООН та МКЧХ щодо цього злочину.

"Міжнародна спільнота повинна негайно відреагувати на цей акт жорстокості, аби зупинити агресію Росії! Скільки ще життів має бути втрачено, щоб світ почав діяти? Росія повинна понести відповідальність за кожен злочин і за кожне зламане життя", - резюмує він.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, росіяни розстріляли двох полонених бійців на Курщині. Опубліковано відео цього звірства.

Автор: 

розстріл (262) полонені (2250) Лубінець Дмитро (585) Курськ (1085)


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Топ коментарі
+14
Та вони клали хєр на ті конвєнції та міжнародні права. І що далі? ООН то мертва організація! Ну як може бути в ООН уголовник росія с правом вета? А ви про якісь права полоненних!
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11.11.2024 14:42
+9
Марна праця апелювати до мертвих організацій , це як з розгону битися об стіну. Це могильники на зарплаті у путіна.
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11.11.2024 14:44
+5
Хто має діяти замість лубинця, зелі і сирського які отримуюь за це чималі гроші? Хоча до чого тут логіка, кради і закликай - ось їхній алгоритм дій
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11.11.2024 14:40
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Хто має діяти замість лубинця, зелі і сирського які отримуюь за це чималі гроші? Хоча до чого тут логіка, кради і закликай - ось їхній алгоритм дій
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11.11.2024 14:40 Відповісти
Та вони клали хєр на ті конвєнції та міжнародні права. І що далі? ООН то мертва організація! Ну як може бути в ООН уголовник росія с правом вета? А ви про якісь права полоненних!
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11.11.2024 14:42 Відповісти
Марна праця апелювати до мертвих організацій , це як з розгону битися об стіну. Це могильники на зарплаті у путіна.
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11.11.2024 14:44 Відповісти
Світ сциться від ПАРШИ !
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11.11.2024 14:44 Відповісти
не те щоб сц.ть , прото пофіг.
ти сильно турбувався про мільйонні жертви в африці ?
ото ж і вони так
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11.11.2024 14:47 Відповісти
теж гадаю, що вже час занепокоїтись лубінцю і партнерам
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11.11.2024 14:45 Відповісти
Око за око,зуб за зуб! Касапи розстрілють наших то і не має чого терпіти.За трьох українців розстіляти 30 касапів.Бо на смерть відповідати смертью.
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11.11.2024 15:02 Відповісти
Я сюди касапів не звав в Україну.Гарний касап-це той що смердить в канаві трупаком.
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11.11.2024 15:03 Відповісти
Дуже сумно, коли зелена стая хуцпа розмінувала мінні поля, відвела на 10 км. наші війська з украплень, знищила всі ракетні програми, скоротила ЗСУ, заборонила стріляти..., а сьогодні наштовує зебілів, мов "скільки ще життів має бути втрачено, щоб світ почав діяти?" Зелені потвори тут ніби ні до чого, винен вже світ, не США, бо сцикотно щось перти проти Трампа. Та ні мародери, крадуни, антимайданівці і брехуни, крім кацапів винні і ви, бо це ви не готувалися до війни, залишили армію голою і босою, а людям брехали, і залишили жінок і дітей під гвалтивніками і вбивцями.
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11.11.2024 15:08 Відповісти
Треба розстрілювати кацапів, щоб трохи всполошити ООН до дій, о там прокинуться і волати почнуть точно
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11.11.2024 15:11 Відповісти
УПА без сторонньої допомоги з Заходу воювала до 60-х років.Чому кацапам жах згадки про бандерівців генетично в крові.А причина одна.Кацапів в полон не брали .Окупант має не просто вмерти а здихати в муках і агонії.Щоб покоління рашофашистів з жахом згадували як їх діди здихали на чужій землі.
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11.11.2024 15:17 Відповісти
Пусть почтовые квитанции покажет про отправку писем и заказных телеграмм! Тогда точно поверят! (Как Остапу Бендеру.)
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11.11.2024 15:31 Відповісти
 
 