Лубінець направив листи до ООН та МКЧХ щодо чергового розстрілу окупантами наших полонених: Скільки ще життів має бути втрачено, щоб світ почав діяти?

Війська РФ, ймовірно, впритул розстріляли щонайменше двох беззбройних українських військовополонених на Курщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

"Розстріл українських військовополених - це воєнний злочин росіян. За інформацією, яка шириться в інтернеті, російські війська, ймовірно, впритул розстріляли щонайменше двох беззбройних українських військовополонених на Курщині", - зауважив він.

Лубінець нагадує, що військовополонені завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насилля, натомість Росія вкотре вчинила воєнний злочин, що є серйозним порушенням Женевської конвенції та міжнародного гуманітарного права.

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Омбудсмен направив листи до ООН та МКЧХ щодо цього злочину.

"Міжнародна спільнота повинна негайно відреагувати на цей акт жорстокості, аби зупинити агресію Росії! Скільки ще життів має бути втрачено, щоб світ почав діяти? Росія повинна понести відповідальність за кожен злочин і за кожне зламане життя", - резюмує він.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, росіяни розстріляли двох полонених бійців на Курщині. Опубліковано відео цього звірства.