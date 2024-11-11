Лубинец направил письма в ООН и МККК по поводу очередного расстрела оккупантами наших пленных: Сколько еще жизней должно быть утрачено, чтобы мир начал действовать?

Войска РФ, вероятно, в упор расстреляли по меньшей мере двух безоружных украинских военнопленных на Курщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

"Расстрел украинских военнопленных - это военное преступление россиян. По информации, которая распространяется в интернете, российские войска, вероятно, в упор расстреляли по меньшей мере двух безоружных украинских военнопленных на Курщине", - отметил он.

Лубинец напоминает, что военнопленные всегда должны быть защищены, в частности от актов насилия, зато Россия в очередной раз совершила военное преступление, что является серьезным нарушением Женевской конвенции и международного гуманитарного права.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне расстреляли раненого безоружного украинского военного, - Лубинец

Омбудсмен направил письма в ООН и МККК по этому преступлению.

"Международное сообщество должно немедленно отреагировать на этот акт жестокости, чтобы остановить агрессию России! Сколько еще жизней должно быть утрачено, чтобы мир начал действовать? Россия должна понести ответственность за каждое преступление и за каждую сломанную жизнь", - резюмирует он.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, россияне расстреляли двух пленных бойцов на Курщине. Опубликовано видео этого зверства.