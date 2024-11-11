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Лубинец направил письма в ООН и МККК по поводу очередного расстрела оккупантами наших пленных: Сколько еще жизней должно быть утрачено, чтобы мир начал действовать?

ЗСУ зупинили контрнаступ російських військ на Курщині, - комендатура

Войска РФ, вероятно, в упор расстреляли по меньшей мере двух безоружных украинских военнопленных на Курщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

"Расстрел украинских военнопленных - это военное преступление россиян. По информации, которая распространяется в интернете, российские войска, вероятно, в упор расстреляли по меньшей мере двух безоружных украинских военнопленных на Курщине", - отметил он.

Лубинец напоминает, что военнопленные всегда должны быть защищены, в частности от актов насилия, зато Россия в очередной раз совершила военное преступление, что является серьезным нарушением Женевской конвенции и международного гуманитарного права.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне расстреляли раненого безоружного украинского военного, - Лубинец

Омбудсмен направил письма в ООН и МККК по этому преступлению.

"Международное сообщество должно немедленно отреагировать на этот акт жестокости, чтобы остановить агрессию России! Сколько еще жизней должно быть утрачено, чтобы мир начал действовать? Россия должна понести ответственность за каждое преступление и за каждую сломанную жизнь", - резюмирует он.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, россияне расстреляли двух пленных бойцов на Курщине. Опубликовано видео этого зверства.

Автор: 

расстрел (498) пленные (2127) Лубинец Дмитрий (454) Курск (1077)


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Топ комментарии
+14
Та вони клали хєр на ті конвєнції та міжнародні права. І що далі? ООН то мертва організація! Ну як може бути в ООН уголовник росія с правом вета? А ви про якісь права полоненних!
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11.11.2024 14:42
+9
Марна праця апелювати до мертвих організацій , це як з розгону битися об стіну. Це могильники на зарплаті у путіна.
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11.11.2024 14:44
+5
Хто має діяти замість лубинця, зелі і сирського які отримуюь за це чималі гроші? Хоча до чого тут логіка, кради і закликай - ось їхній алгоритм дій
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11.11.2024 14:40
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Хто має діяти замість лубинця, зелі і сирського які отримуюь за це чималі гроші? Хоча до чого тут логіка, кради і закликай - ось їхній алгоритм дій
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11.11.2024 14:40 Ответить
Та вони клали хєр на ті конвєнції та міжнародні права. І що далі? ООН то мертва організація! Ну як може бути в ООН уголовник росія с правом вета? А ви про якісь права полоненних!
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11.11.2024 14:42 Ответить
Марна праця апелювати до мертвих організацій , це як з розгону битися об стіну. Це могильники на зарплаті у путіна.
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11.11.2024 14:44 Ответить
Світ сциться від ПАРШИ !
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11.11.2024 14:44 Ответить
не те щоб сц.ть , прото пофіг.
ти сильно турбувався про мільйонні жертви в африці ?
ото ж і вони так
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11.11.2024 14:47 Ответить
теж гадаю, що вже час занепокоїтись лубінцю і партнерам
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11.11.2024 14:45 Ответить
Око за око,зуб за зуб! Касапи розстрілють наших то і не має чого терпіти.За трьох українців розстіляти 30 касапів.Бо на смерть відповідати смертью.
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11.11.2024 15:02 Ответить
Я сюди касапів не звав в Україну.Гарний касап-це той що смердить в канаві трупаком.
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11.11.2024 15:03 Ответить
Дуже сумно, коли зелена стая хуцпа розмінувала мінні поля, відвела на 10 км. наші війська з украплень, знищила всі ракетні програми, скоротила ЗСУ, заборонила стріляти..., а сьогодні наштовує зебілів, мов "скільки ще життів має бути втрачено, щоб світ почав діяти?" Зелені потвори тут ніби ні до чого, винен вже світ, не США, бо сцикотно щось перти проти Трампа. Та ні мародери, крадуни, антимайданівці і брехуни, крім кацапів винні і ви, бо це ви не готувалися до війни, залишили армію голою і босою, а людям брехали, і залишили жінок і дітей під гвалтивніками і вбивцями.
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11.11.2024 15:08 Ответить
Треба розстрілювати кацапів, щоб трохи всполошити ООН до дій, о там прокинуться і волати почнуть точно
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11.11.2024 15:11 Ответить
УПА без сторонньої допомоги з Заходу воювала до 60-х років.Чому кацапам жах згадки про бандерівців генетично в крові.А причина одна.Кацапів в полон не брали .Окупант має не просто вмерти а здихати в муках і агонії.Щоб покоління рашофашистів з жахом згадували як їх діди здихали на чужій землі.
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11.11.2024 15:17 Ответить
Пусть почтовые квитанции покажет про отправку писем и заказных телеграмм! Тогда точно поверят! (Как Остапу Бендеру.)
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11.11.2024 15:31 Ответить
 
 