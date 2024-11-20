Рашисты расстреляли группу украинских военнопленных, попавших в окружение на Курщине
Российские захватчики, вероятно, расстреляли украинских военнопленных, попавших в окружение в Курской области.
Об этом сообщил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.
"Очередное военное преступление! Из соцсетей стало известно о вероятном расстреле украинских военнопленных, попавших в российское окружение на Курщине", - отметил он.
Лубинец направил письма в ООН и Красный Крест.
Международное сообщество должно действовать немедленно. Страна-оккупант в очередной раз нарушила Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Россию нужно остановить. Враг ответит за каждое преступление", - подчеркнул обдусмен.
Напомним, ранее сообщалось, что 10 ноября оккупанты расстреляли пленных украинских военнослужащих на Покровском направлении.
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Треба, щоб усі ТВ новини показували жах від росії.
Якщо людоїда-ведмедя не зупинять українці він принесе страждання багатьом народам і не тільки в Європі
ІМХО
це війна з рашистами.
Завжди потрібно знати, що такі злочини рашистів - ймовірні.
Але це повинні знати і наші союзники. Але тут одного волання в тряпочку Лубінця - замало.
До речі, Денісову зняли з посади Уповноваженої з прав людини за те, що за злочини рашистів вона волала на весь світ.
Андрюха, ти бездарний агітатор. У тебе навіть шкарпетки аквафрешеві. Слабак...
Холєра... Таваріщі рускіє агітатори! Ви що тут, стадами по Цензору ходите, чи що?!
- Русіш культуріш?
- А *****?!
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Коби зробити по-твоєму, то кацапська сарана давно б вже була у Варшаві.
Тому не вірьте ні яким так зв. "офіційним органам". Вас киданут , вб'ють, пограбують, зроблять з вас гарматне м'ясо, чи матеріал для медичних дослідів. ♣◇☆★¤