Рашисты расстреляли группу украинских военнопленных, попавших в окружение на Курщине

Российские захватчики, вероятно, расстреляли украинских военнопленных, попавших в окружение в Курской области.

Об этом сообщил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

"Очередное военное преступление! Из соцсетей стало известно о вероятном расстреле украинских военнопленных, попавших в российское окружение на Курщине", - отметил он.

Лубинец направил письма в ООН и Красный Крест.

Международное сообщество должно действовать немедленно. Страна-оккупант в очередной раз нарушила Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Россию нужно остановить. Враг ответит за каждое преступление", - подчеркнул обдусмен.

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Напомним, ранее сообщалось, что 10 ноября оккупанты расстреляли пленных украинских военнослужащих на Покровском направлении.