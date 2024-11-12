Лубинец о расстрелах украинских военных: "Они делают это сознательно, прежде всего, чтобы "повязать" кровью российских солдат"

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что расстрелы украинских военнопленных - это сознательная тактика РФ, которая направлена на запугивание собственных солдат и разрушение международного права.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии Радио Свобода.

"Россияне это делают сознательно. Несколько аргументов, наверное, почему: это прежде всего "повязать" кровью российских солдат, чтобы они не сдавались в плен, чтобы они понимали, что они военные преступники... Если они казнят украинских военнопленных, то, если они сдадутся в плен, им рассказывают, что с ними будут делать абсолютно то же самое", - отметил Лубинец.

Также он выразил мнение, что таким образом россияне пытаются продемонстрировать неэффективность нынешней системы международного гуманитарного права.

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"Они чихать хотели на международное гуманитарное право, на Женевские конвенции... Россияне сейчас взяли тактику разрушения действующей международной системы международного гуманитарного права, показывая, что она не существует. Ее надо менять, и во время этих изменений наверняка, что они будут продвигать свои собственные интересы. Например, увеличение количества стран постоянных членов Совета безопасности ООН из числа тех стран, которые поддерживают Российскую Федерацию. И это очень опасно для нас всех", - подчеркнул омбудсмен.

Он также добавил, что о случаях убийств украинских военнопленных информирует Международный комитет Красного Креста и ООН, "чтобы вопрос казни украинских военнопленных были рассмотрены на самом высоком уровне на Генеральной Ассамблее ООН, опять же с юридическими последствиями для РФ".

"Возможно, нам надо вводить отдельные санкционные списки против россиян, которые это делают. Я очень хочу, чтобы когда-то в будущем международные партнеры поняли, что только кардинальные экономические санкции могут остановить российскую агрессию... Это единственное, что может привести к остановке этой агрессии. Все остальное, к сожалению, вы видите, не работает и с каждым днем становится все хуже", - резюмировал уполномоченный по правам человека.

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