Лубінець про розстріли українських військових: "Вони роблять це свідомо, насамперед, щоб "пов’язати" кров’ю російських солдатів"

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що розстріли українських військовополонених - це свідома тактика РФ, яка спрямована на залякування власних солдатів та руйнування міжнародного права.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у коментарі Радіо Свобода.

"Росіяни це роблять свідомо. Декілька аргументів, напевно, чому: це насамперед "пов'язати" кров'ю російських солдатів, щоб вони не здавалися в полон, щоб вони розуміли, що вони воєнні злочинці… Якщо вони страчують українських військовополонених, то, якщо вони здадуться в полон, їм розказують, що з ними будуть робити абсолютно те ж саме", - зазначив Лубінець.

Також він висловив думку, що таким чином росіяни намагаються продемонструвати неефективність нинішньої системи міжнародного гуманітарного права.

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"Вони чхати хотіли на міжнародне гуманітарне право, на Женевські конвенції… Росіяни зараз взяли тактику руйнування чинної міжнародної системи міжнародного гуманітарного права, показуючи, що вона не існує. Її треба міняти, і під час цих змін напевно, що вони будуть просувати свої власні інтереси. Наприклад, збільшення кількості країн постійних членів Ради безпеки ООН з-поміж тих країн, які підтримують Російську Федерацію. І це є дуже небезпечним для нас усіх", – наголосив омбудсмен.

Він також додав, що про випадки вбивств українських військовополонених інформує Міжнародний комітет Червоного Хреста й ООН, "щоб питання страти українських військовополонених були розглянуті на найвищому рівні на Генеральній Асамблеї ООН, знову ж таки з юридичними наслідками для РФ".

"Можливо, нам треба вводити окремі санкційні списки проти росіян, які це роблять. Я дуже хочу, щоб колись у майбутньому міжнародні партнери зрозуміли, що тільки кардинальні економічні санкції можуть зупинити російську агресію… Це єдине, що може призвести до зупинки цієї агресії. Все інше, на жаль, ви бачите, не працює і з кожним днем стає все гірше", – резюмував уповноважений з прав людини.

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