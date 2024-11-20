Рашисти розстріляли групу українських військовополонених, які потрапили в оточення на Курщині. ВIДЕО

Російські загарбники, ймовірно, розстріляли українських військовополонених, які потрапили в оточення у Курській області.

Про це повідомив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

"Черговий воєнний злочин! Із соцмереж стало відомо про ймовірний розстріл українських військовополонених, які потрапили в російське оточення на Курщині", - зазначив він.

Лубінець направив листи до ООН та Червоного Хреста.

Міжнародна спільнота повинна діяти негайно. Країна-окупант вкотре порушила Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими. Росію потрібно зупинити. Ворог відповість за кожен злочин", - наголосив обдусмен.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 10 листопада окупанти розстріляли полонених українських військовослужбовців на Покровському напрямку.