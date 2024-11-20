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Рашисти розстріляли групу українських військовополонених, які потрапили в оточення на Курщині. ВIДЕО

Російські загарбники, ймовірно, розстріляли українських військовополонених, які потрапили в оточення у Курській області.

Про це повідомив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

"Черговий воєнний злочин! Із соцмереж стало відомо про ймовірний розстріл українських військовополонених, які потрапили в російське оточення на Курщині", - зазначив він. 

Лубінець направив листи до ООН та Червоного Хреста.

Міжнародна спільнота повинна діяти негайно. Країна-окупант вкотре порушила Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими. Росію потрібно зупинити. Ворог відповість за кожен злочин", - наголосив обдусмен.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лубінець про розстріли українських військових: "Вони роблять це свідомо, насамперед, щоб "пов’язати" кров’ю російських солдатів"

Розстріл полонених воїнів ЗСУ на Курщині: Лубінець відреагував

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 10 листопада окупанти розстріляли полонених українських військовослужбовців на Покровському напрямку.

Автор: 

військовополонені (913) розстріл (263) Лубінець Дмитро (589) воєнні злочини (1853) Курськ (1094)


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Топ коментарі
+36
Наші повинні діяти так само ніяких полонів цигарок
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20.11.2024 19:08
+27
І хто буде відповідати за те що солдати попали в оточення?
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20.11.2024 19:39
+25
Так би і робили якщо би не здали свого часу 6000 захисників Маріуполя.
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20.11.2024 19:40
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Наші повинні діяти так само ніяких полонів цигарок
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20.11.2024 19:08 Відповісти
Так би і робили якщо би не здали свого часу 6000 захисників Маріуполя.
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20.11.2024 19:40 Відповісти
Обмінний фонд з кацапів вже сформовано. Більше не треба.
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21.11.2024 13:43 Відповісти
Тільки проблема, що наших потрапляє в полон більше чим ворогів в наш.
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21.11.2024 19:17 Відповісти
Судячи із того кого обмінюють кацапи на своїх орків - у них дійсно що ідіотів для обміну вистачить , ось нещодавно обміняли якусь дурепу, що минулого року попхалася через парашу до криму, ....... безцінна для України особа в питанні обміну , а азовці у полоні помирають і ніхто про них вже і не згадує ((
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21.11.2024 23:39 Відповісти
Ты в теме? С чего это ты взяв?
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22.11.2024 07:28 Відповісти
Звісно західні обісрані імпотенти будуть діяти негайно. Адже Лубінець відправив черговий туалетний папір щоб вони витирали сраки.
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20.11.2024 19:25 Відповісти
у нас свох імпотентів досталь і 2019 це показав
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21.11.2024 10:11 Відповісти
до чого тут "західні обісрані імпотенти"? Хіба вони приймають рішення як нам поводитися з полоненими? Чи може вони дають цигарки/годують, намагаються щось там переконати?
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21.11.2024 11:09 Відповісти
Про звірів-Іванів повинен знати увесь світ.
Треба, щоб усі ТВ новини показували жах від росії.
Якщо людоїда-ведмедя не зупинять українці він принесе страждання багатьом народам і не тільки в Європі
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20.11.2024 19:33 Відповісти
І хто буде відповідати за те що солдати попали в оточення?
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20.11.2024 19:39 Відповісти
Та що і відповідають за полонених захісників Маріуполя.
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20.11.2024 19:42 Відповісти
Командир, що віддав наказ на курську операцію (в ідеалі). А хто на Банковій, під час Ставки дав таку команду і вангувати не треба. Але, як завше, знайдуть комвзвода, комроти, комбата і зроблять з нього цапа-відбувайла...
ІМХО
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20.11.2024 19:44 Відповісти
Дайте вгадаю: будь-яка відповідь (санкції, створення міжнародного трибуналу, відкриття кримінальної справи в МКС, термінове позачергове скликання ГенАссамблеї ООН, зняття обмежень з переліку об'єктів, по яких можна бити західною зброєю і т.п.) - то буде ескалація! А от занепокоєння та стурбованість різної глибини - саме воно!
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20.11.2024 19:40 Відповісти
це війна.
це війна з рашистами.
Завжди потрібно знати, що такі злочини рашистів - ймовірні.
Але це повинні знати і наші союзники. Але тут одного волання в тряпочку Лубінця - замало.

До речі, Денісову зняли з посади Уповноваженої з прав людини за те, що за злочини рашистів вона волала на весь світ.
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20.11.2024 19:42 Відповісти
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20.11.2024 20:35 Відповісти
Вже пора зрозуміти, що рашисти в полон не беруть.
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20.11.2024 21:03 Відповісти
По данным The New York Times, на конец октября 2024 года в российском плену находится 8 000 украинских военных и 14 000 украинских гражданских.
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21.11.2024 10:31 Відповісти
Тобто вже й на курщині п...а?
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20.11.2024 21:39 Відповісти
З вересня, і не тільки біля Суджі а й на частині Сумщині.
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21.11.2024 10:24 Відповісти
Почему, как они попали в окружение? Кто будет отвечать за это?
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20.11.2024 21:41 Відповісти
Винні - Путін і кацапи, які розпочали війну проти України.
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21.11.2024 13:44 Відповісти
Я спрашиваю - кто послал их на задание и не обеспечил их безопасность, почему дронами не прозондировали почву, не контролировали местность, почему у них с собой не было достаточно боеприпасов для защиты своих позиций? И ещё десятки "почему" которых не было бы если изначально грамотно и основательно продумали бы всю операцию, включая при необходимости упорядоченный отход. Не на вертолете же прилетели эти захватчики..
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21.11.2024 16:34 Відповісти
Ну ось... Рускій пропагандист Андерс накручує...
Андрюха, ти бездарний агітатор. У тебе навіть шкарпетки аквафрешеві. Слабак...
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21.11.2024 18:47 Відповісти
Сам ты рюськи пропагандист, твои комменты с головой выдают тебя, ещё прилепил сюда какие-то агитации.. За что агитируют, можешь членораздельно разъяснить, или у тебя в голове просто напрочь отсутствует хоть какая-то логика?
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21.11.2024 19:10 Відповісти
Андрюха, швиденько купуй для своєї шапки вогнегасник.
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21.11.2024 19:17 Відповісти
Ты, вася, наверное, сильно головой обо что-то ударился, судя по твоим комментариям, и другие здесь тоже это заметили. Украинец не может быть таким тупым..
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21.11.2024 20:37 Відповісти
У вас, у Вологді, не знають, що Ореста - це жіноче ім'я...
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21.11.2024 20:41 Відповісти
Ещё раз: больной ты, вася, судя по комментам..
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21.11.2024 20:46 Відповісти
А ти справді хто ? Бартка чи Мокша ? Питання коментатора Андерса правильні й логічні. Немає *********** захищати ВОП - самостійно повинні відступати, а не ховатись у бліндажі. Це має бути наказом по всім підрозділам ЗСУ. Бо так ми будемо отримувати подібні відео кожного дня. А ще якби показали обличчя наших захисників, то рідні сльозами залились і прокльонами на тих командирів, які не поспішають давати накази про відхід, знаючи оперативну обстановку, і що пацани попадають в оточення .
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21.11.2024 19:29 Відповісти
Ґріґорій, агітуєш здаватися?
Холєра... Таваріщі рускіє агітатори! Ви що тут, стадами по Цензору ходите, чи що?!
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21.11.2024 19:38 Відповісти
З усього ти мокша. Бачу. Та ще й Бовдур безпросвітний. Мені шкода не тебе, а наших пацанів. І не здаватись їм потрібно, а тікати з усіх ніг, щоб повернутись з гранатами та патронами. Але ти перекрутив, щоб отримати ЛАЙКИ ?
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21.11.2024 20:16 Відповісти
Оце ж бо й воно:
- Русіш культуріш?
- А *****?!
----------------------------
Коби зробити по-твоєму, то кацапська сарана давно б вже була у Варшаві.
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21.11.2024 20:24 Відповісти
Больной ты, вася, судя по комментам..
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21.11.2024 20:44 Відповісти
Не звертай уваги на цього "крота". Останнім часом на мене накидаються "хАхли" з українським "акцентом". Звинувачують або прямо пишуть, що я - московіт. Хоча кацапами чи московітами своїх називати не ризикують. Інструкція прийшла
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21.11.2024 21:37 Відповісти
Да, согласен, есть такое.. )
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21.11.2024 23:11 Відповісти
А що воно ? Лаятись я ж не ... навчився. А так старався ? !
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21.11.2024 21:39 Відповісти
Чому бійці потрапили в полон? Який командир їх здав? Чому досі немає висновків про цю внутрішню гниль, чи життя наших бійців ніщо. То до чого торкання верховного у зраді?
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20.11.2024 23:11 Відповісти
Крім командирів там ще є ворог з своїми діями.
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21.11.2024 10:20 Відповісти
А ГДЕ ПРИКРЫТИЕ !?
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21.11.2024 10:45 Відповісти
Для чого ці меседжі типу "ворог відповість". Лубінець і міжнародні організації неспроможні притягнути російських катів до відповідальності. Завдяки мерзоті, яка керувала і керує Україною більше 30 років ми не маємо можливості покарати ворога
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21.11.2024 11:05 Відповісти
Не Лубінець, а перзидент якщо вже казати прямо. Бо увесь світ вже вважає його шизиком.
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21.11.2024 15:13 Відповісти
так и ВСУ надо мочить всех орков, особенно зеков. Как только узнали, что зек, сразу пулю. Никому этот шлак не нужен, обмена на него не будет. В плен брать только элитных военных.
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21.11.2024 12:25 Відповісти
Золотые слова! Для обмена нужны только элитные военные, а не биомусор, который будут содержать за счет укоаинских пенсионеров! Лучше меньше, но лучше.
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21.11.2024 13:48 Відповісти
А коли відповідати будуть за оточення хлопців, гавнокомандуючі на чолі з росіянином Сірскім!?
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21.11.2024 16:16 Відповісти
Вічна пам'ять героям... після цього буде злочином брати русню в полон живими.
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21.11.2024 19:18 Відповісти
Немає *********** захищати ВОП - самостійно повинні відступати, а не ховатись у бліндажі. Це має бути наказом по всім підрозділам ЗСУ. Відступ - це не поразка. Командири повинні це усвідомити. І робити все, щоб уникнути оточень. ПРОЯВЛЯТИ військову винахідливість та МУДРІСТЬ.
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21.11.2024 19:31 Відповісти
Тому що українські захисники попадають у полон в якому іх вбивають, звісно винуватий вбивця Путін і його орки , але що робить влада?, Верховний головнокомандувач, щоб такого не було і тими кого він призначив, починаючі від Єрмака, Мясирського, Міністра оборони, Прімьєра, до речі депутати теж розподіляють гроші бюджету, на дороги і на інші свої забоганки і тому теж відповідальні що захисники не мають найпотрібнішого, прокурори, судді- що мовчать і не подають матеріали до міжнародних судів?,- займаються корупцією і шкідництвом що прирівнюється до держзради ?, а що робиця на фронті із за їхньої діяльності і бездіяльності вони не знають?- такий і результат,- одні котли і напів котли. Так може їх хоч на декілька діб відправити в такий котел чи напівкотел, який прострілюється з усіх боків як у тирі, то може тоді була-б і зброя, звязок і все необхідне у солдат?, а ні так "не положено" бо вони найвеличніши.
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21.11.2024 21:19 Відповісти
Инвалид Клименко уже вазбудил 100000 бесполезное уголовное дело?
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21.11.2024 22:55 Відповісти
Да убивают.Просто видосы не выкладывают.Поэтому орки и самоубиваются и взрываются,чтоб в плен не попасть.
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22.11.2024 06:03 Відповісти
Пора вже людям всієї планети зрозуміти, що скоро ніяких законів , ні яких женевських конфесій, будапештських мемоардумів, "уповноважених з прав людини", всяких "оон"- взагалі не буде.
Тому не вірьте ні яким так зв. "офіційним органам". Вас киданут , вб'ють, пограбують, зроблять з вас гарматне м'ясо, чи матеріал для медичних дослідів. ♣◇☆★¤
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22.11.2024 07:13 Відповісти
 
 