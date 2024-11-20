Рашисти розстріляли групу українських військовополонених, які потрапили в оточення на Курщині. ВIДЕО
Російські загарбники, ймовірно, розстріляли українських військовополонених, які потрапили в оточення у Курській області.
Про це повідомив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.
"Черговий воєнний злочин! Із соцмереж стало відомо про ймовірний розстріл українських військовополонених, які потрапили в російське оточення на Курщині", - зазначив він.
Лубінець направив листи до ООН та Червоного Хреста.
Міжнародна спільнота повинна діяти негайно. Країна-окупант вкотре порушила Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими. Росію потрібно зупинити. Ворог відповість за кожен злочин", - наголосив обдусмен.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 10 листопада окупанти розстріляли полонених українських військовослужбовців на Покровському напрямку.
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Треба, щоб усі ТВ новини показували жах від росії.
Якщо людоїда-ведмедя не зупинять українці він принесе страждання багатьом народам і не тільки в Європі
ІМХО
це війна з рашистами.
Завжди потрібно знати, що такі злочини рашистів - ймовірні.
Але це повинні знати і наші союзники. Але тут одного волання в тряпочку Лубінця - замало.
До речі, Денісову зняли з посади Уповноваженої з прав людини за те, що за злочини рашистів вона волала на весь світ.
Андрюха, ти бездарний агітатор. У тебе навіть шкарпетки аквафрешеві. Слабак...
Холєра... Таваріщі рускіє агітатори! Ви що тут, стадами по Цензору ходите, чи що?!
- Русіш культуріш?
- А *****?!
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Коби зробити по-твоєму, то кацапська сарана давно б вже була у Варшаві.
Тому не вірьте ні яким так зв. "офіційним органам". Вас киданут , вб'ють, пограбують, зроблять з вас гарматне м'ясо, чи матеріал для медичних дослідів. ♣◇☆★¤