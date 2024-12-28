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С начала года потери войск РФ превысили 421 тыс. человек. В 2024 году враг заплатил самую высокую цену с начала вторжения, - Сырский

ліквідація військ РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по итогам деятельности Вооруженных Сил Украины за 2024 год.

Об этом Сырский сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, он заслушал доклады по направлениям ведения боевых действий, работы Воздушных Сил и ПВО, радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем, подготовки и восстановления боеспособности, логистики, мобилизации, противодействия правонарушениям.

"Этот год был сложным испытанием нашей прочности. Но, несмотря на все, мы выстояли и продолжаем борьбу - сдерживаем численно превосходящего врага, сохраняем контроль над стратегически важными участками, удерживаем контроль над западной частью Черного моря, сокращаем военный и промышленный потенциал врага, в том числе и средствами DeepStrike", - отмечает главнокомандующий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны – около 784 200 человек (+1690 за сутки), 9651 танк, 21 408 артсистем, 19 970 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По его словам, Силы обороны уничтожают агрессора всеми возможными средствами.

"Так, с начала 2024 года общие потери задействованных в наступлении оккупантов уже превысили 421 тысячу человек убитыми и ранеными. То есть в этом году россияне заплатили самую высокую цену с начала своего вторжения в Украину.

Общие потери врага за все это время составляют примерно 785 тысяч военных", - заявил он.

В уходящем году в Вооруженных Силах Украины были созданы Силы беспилотных систем.

"Наращиваем эту чрезвычайно важную компоненту, необходимую в условиях современной технологической войны. По сравнению с прошлым годом объемы поставок беспилотных систем в наши подразделения увеличились в 19 раз. Количество пораженных и уничтоженных целей противника выросло в 3,7 раза", - заверил Сырский.

Также он напомнил, что в этом году увеличили сроки базовой подготовки мобилизованных. Ведь качественная подготовка является условием сохранения жизней наших воинов, что сам главнокомандующий подчеркивает постоянно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подготовка военных к боевым действиям продлится 2 месяца, сейчас создаются условия для этого, - Сырский

"На совещании были обобщены существующие проблемы и намечены пути их решения. Определил приоритеты на следующий год. Поставил конкретные задачи командованием и управлением. Спасибо воинам за стойкость обороны Украины в таких невероятно тяжелых условиях", - резюмировал он.

Автор: 

ликвидация (3552) ВСУ (6593) Александр Сырский (591) Силы беспилотных систем (92) война в Украине (3946)


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Топ комментарии
+22
А ми, яку ціну заплатили ми завдяки слугам наріда, 5 - 6 менеджерам, дЕрьмаку та особисто найвеличнійшому та сонцесяйному Верховному Говнокомандувачу?
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28.12.2024 11:34
+9
"обсяги постачання безпілотних систем до наших підрозділів збільшилися у 19 разів. Кількість уражених та знищених цілей противника зросла в 3,7 раза" - тобто ефективність впала в 19/3,7=5,13 раз
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28.12.2024 11:27
+6
Свиноматки ше помьоти зроблять... За гроші шо ***** їм платить вони навіть від собак народжуватимуть
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28.12.2024 11:27
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Правила форума Совет форумчан
Кацапів іх втрати не впечатляють
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28.12.2024 11:22 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=tBTJTtCuyC4&t=537s&pp=2AGZBJACAQ%3D%3D Мы потеряли 400 тысяч за год! Ребят просто истребляют.
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28.12.2024 12:00 Ответить
дивитись і слухати всяких крінжмаріне, какашнікових, полканів у глибокій відставці і прочіх пропагандонів особливого сенсу немає
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28.12.2024 12:23 Ответить
Свиноматки ше помьоти зроблять... За гроші шо ***** їм платить вони навіть від собак народжуватимуть
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28.12.2024 11:27 Ответить
"обсяги постачання безпілотних систем до наших підрозділів збільшилися у 19 разів. Кількість уражених та знищених цілей противника зросла в 3,7 раза" - тобто ефективність впала в 19/3,7=5,13 раз
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28.12.2024 11:27 Ответить
Коли брешуть, то інколи самі себе викривають, заплутавшись у брехні
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28.12.2024 14:29 Ответить
А ми, яку ціну заплатили ми завдяки слугам наріда, 5 - 6 менеджерам, дЕрьмаку та особисто найвеличнійшому та сонцесяйному Верховному Говнокомандувачу?
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28.12.2024 11:34 Ответить
Та так "по мєлочам".
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28.12.2024 14:30 Ответить
У звітах хіба що заплатив. "Пиши більше, чого тих бусурман жаліти?"
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28.12.2024 11:42 Ответить
За рік втрати тільки в два рази менше ніж всіх убитих з усіх боків за 20 років війни у В'єтнамі. Це історичний світовий рекорд.
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28.12.2024 11:52 Ответить
Сирський статист
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28.12.2024 11:59 Ответить
проСирский.
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28.12.2024 12:08 Ответить
Все эти разговоры в пользу бедных. Пока не будет ЕЖЕДНЕВНЫХ ударов по мааацкве с сотнями трупов свинособак каждый день, толку не будет.
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28.12.2024 12:10 Ответить
Ці мерзотники не кажуть яку територію ми втратили, як змістилася лінія фронту (на Захід, звісно), скільки наших міст і сіл захоплено московитами. Продажні сикливі брехливі негідники готують Україну до здачі...
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28.12.2024 14:30 Ответить
В городе Москва-- 23 ТЭЦ,что может быт хорошей мишенью.
Кроме этого канал - "Волга-Москва", где можно убрать пару шлюзов,
а эффект похлеще Каховского.
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28.12.2024 18:36 Ответить
підароязикий подолякоскот як під копірку строчить про удари по мацквє... Мало цілей по лінії фронту ??
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29.12.2024 00:34 Ответить
І що?
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28.12.2024 19:01 Ответить
мясирський наволоч і гнида... Замінили верхівку армії і Залужного бо ті не підчинялися дєрьмаку і "погано наступали".... Це кончене падло гарно зате здає території...Україна лише тому звільнила на початку багато територій бо ця зелена ригоанальна шобла ще не оговталася і не почала нищити армію, невже військові це не зрозуміли??
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29.12.2024 00:31 Ответить
Почитайте та послухайте Віктора Муженка------------------

- Добре. Тоді дайте оцінку роботі Залужного.

- Я можу сказати ось так, що я вважаю 2022 рік і 2023-й втраченими шансами для ЗСУ у протистоянні російській агресії. Я думаю, що могли би бути рішення більш ефективні, більш результативні. І це спрацювало б на користь і ЗСУ, і державі Україна.--------------------докладніше тут-------«Армією керували непридатні» - Віктор Муженко про ВЛК Залужного, генералів в окопах, СЗЧ і ситуацію на фронтах. Велике інтерв'ю.
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29.12.2024 09:14 Ответить
Зате 2024 рік це рік суцільних перемог. І ЗСУ мало користь, і держава Україна, правда ж???
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29.12.2024 10:48 Ответить
До перемоги зосталось ще трошки почекати.
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29.12.2024 02:41 Ответить
На кацапських збіговиськах цi тварi мріють захопити всю Україну.I
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29.12.2024 10:35 Ответить
ЦЕ ЕМІГРАНТИ В БАРАХ !?)
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29.12.2024 19:06 Ответить
 
 