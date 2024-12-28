С начала года потери войск РФ превысили 421 тыс. человек. В 2024 году враг заплатил самую высокую цену с начала вторжения, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по итогам деятельности Вооруженных Сил Украины за 2024 год.
Об этом Сырский сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, он заслушал доклады по направлениям ведения боевых действий, работы Воздушных Сил и ПВО, радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем, подготовки и восстановления боеспособности, логистики, мобилизации, противодействия правонарушениям.
"Этот год был сложным испытанием нашей прочности. Но, несмотря на все, мы выстояли и продолжаем борьбу - сдерживаем численно превосходящего врага, сохраняем контроль над стратегически важными участками, удерживаем контроль над западной частью Черного моря, сокращаем военный и промышленный потенциал врага, в том числе и средствами DeepStrike", - отмечает главнокомандующий.
По его словам, Силы обороны уничтожают агрессора всеми возможными средствами.
"Так, с начала 2024 года общие потери задействованных в наступлении оккупантов уже превысили 421 тысячу человек убитыми и ранеными. То есть в этом году россияне заплатили самую высокую цену с начала своего вторжения в Украину.
Общие потери врага за все это время составляют примерно 785 тысяч военных", - заявил он.
В уходящем году в Вооруженных Силах Украины были созданы Силы беспилотных систем.
"Наращиваем эту чрезвычайно важную компоненту, необходимую в условиях современной технологической войны. По сравнению с прошлым годом объемы поставок беспилотных систем в наши подразделения увеличились в 19 раз. Количество пораженных и уничтоженных целей противника выросло в 3,7 раза", - заверил Сырский.
Также он напомнил, что в этом году увеличили сроки базовой подготовки мобилизованных. Ведь качественная подготовка является условием сохранения жизней наших воинов, что сам главнокомандующий подчеркивает постоянно.
"На совещании были обобщены существующие проблемы и намечены пути их решения. Определил приоритеты на следующий год. Поставил конкретные задачи командованием и управлением. Спасибо воинам за стойкость обороны Украины в таких невероятно тяжелых условиях", - резюмировал он.
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Кроме этого канал - "Волга-Москва", где можно убрать пару шлюзов,
а эффект похлеще Каховского.
- Добре. Тоді дайте оцінку роботі Залужного.
- Я можу сказати ось так, що я вважаю 2022 рік і 2023-й втраченими шансами для ЗСУ у протистоянні російській агресії. Я думаю, що могли би бути рішення більш ефективні, більш результативні. І це спрацювало б на користь і ЗСУ, і державі Україна.--------------------докладніше тут-------«Армією керували непридатні» - Віктор Муженко про ВЛК Залужного, генералів в окопах, СЗЧ і ситуацію на фронтах. Велике інтерв'ю.