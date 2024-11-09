Расследование катастрофы F-16 погибшего пилота Меся: ГБР назначило 11 судебных экспертиз

Следователи Государственного бюро расследований проводят досудебное следствие относительно причин и обстоятельств авиакатастрофы истребителя F-16, во время которой погиб украинский пилот Алексей Месь (Moonfish). В рамках расследования назначено 11 судебных экспертиз.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ГБР сообщили на запрос Суспільного.

"Для выяснения обстоятельств и причин авиакатастрофы в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины назначено 11 судебных экспертиз, среди которых, комплексная комиссионная судебная инженерно-транспортная и военная, компьютерно-техническая по информации, содержащейся на изъятом бортовом самописце с указанного самолета, товароведческая, судебно-медицинская и другие", - рассказали в бюро.

Отмечается, что в настоящее время продолжается проведение указанных экспертных исследований.

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В ГБР отметили, что "выводы об окончательных причинах этой катастрофы и возможной причинной связи с ее наступлением в результате действий или бездействия конкретных должностных лиц, или самого пилота" можно будет сделать "только после получения и анализа всех выводов вышеупомянутых судебных экспертиз и оценки других собранных доказательств".

Что предшествовало?

26 августа 2024 года стало известно, что во время отражения российского ракетного удара погиб летчик Алексей Месь с позывным "Moonfish".

Вечером 29 августа в Генеральном штабе подтвердили потерю истребителя F-16 во время российского ракетного удара по Украине.

Украинской службе Голоса Америки на условиях анонимности представители Воздушных Сил ВСУ сообщили, что рассматриваются различные версии, в частности "дружественный огонь" своих ПВО, техническую неисправность и ошибку пилота.

Заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что истребитель F-16 украинского пилота Алексея "Moonfish" Меся был сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации между подразделениями.

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