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Новости
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Расследование катастрофы F-16 погибшего пилота Меся: ГБР назначило 11 судебных экспертиз

ДБР розповіло про розслідування обставин катастрофи винищувача F-16

Следователи Государственного бюро расследований проводят досудебное следствие относительно причин и обстоятельств авиакатастрофы истребителя F-16, во время которой погиб украинский пилот Алексей Месь (Moonfish). В рамках расследования назначено 11 судебных экспертиз.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ГБР сообщили на запрос Суспільного.

"Для выяснения обстоятельств и причин авиакатастрофы в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины назначено 11 судебных экспертиз, среди которых, комплексная комиссионная судебная инженерно-транспортная и военная, компьютерно-техническая по информации, содержащейся на изъятом бортовом самописце с указанного самолета, товароведческая, судебно-медицинская и другие", - рассказали в бюро.

Отмечается, что в настоящее время продолжается проведение указанных экспертных исследований.

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В ГБР отметили, что "выводы об окончательных причинах этой катастрофы и возможной причинной связи с ее наступлением в результате действий или бездействия конкретных должностных лиц, или самого пилота" можно будет сделать "только после получения и анализа всех выводов вышеупомянутых судебных экспертиз и оценки других собранных доказательств".

Что предшествовало?

26 августа 2024 года стало известно, что во время отражения российского ракетного удара погиб летчик Алексей Месь с позывным "Moonfish".

Вечером 29 августа в Генеральном штабе подтвердили потерю истребителя F-16 во время российского ракетного удара по Украине.

Украинской службе Голоса Америки на условиях анонимности представители Воздушных Сил ВСУ сообщили, что рассматриваются различные версии, в частности "дружественный огонь" своих ПВО, техническую неисправность и ошибку пилота.

Заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что истребитель F-16 украинского пилота Алексея "Moonfish" Меся был сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации между подразделениями.

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расследование (3036) ГБР (2964) F-16 (547) пилот (81)


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Топ комментарии
+7
Тільки не затичка, а зливний отвір від єрмаківського унітазу.
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09.11.2024 14:08
+4
Хай на Мар'яні поставлять слідчий експеримент - вона так багато пNзділа, ніби очевидиця.
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09.11.2024 13:41
+4
Мар'яна Безмозгла то велика затичка для будь-якої дирки.
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09.11.2024 13:57
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Писали ж що збив Шахеда і попав в "хмару" осколків
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09.11.2024 13:01 Ответить
Ф16 може вражати Шахед з дальності 30-50км малоймовірно щоб він за ним гнався при таких обставинах.
То не Міг який мусить збивати ІЧ ракетами тому що кажуть що інших ракет немає або що він не бачить шахед на фоні землі.
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09.11.2024 13:10 Ответить
Може з землі збили а він налетів на осколки
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09.11.2024 13:21 Ответить
перед тим за рік так само два МіГ-29 і один Су-27 втратили через рештки шахедів - вони легенькі і довго кружляють в повітрі
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09.11.2024 14:17 Ответить
Є різниця коли через брак ракет, які до війни виробляли, але під час війни втратили можливості, Міги та Су збивають їх ракетами малої дальності, а деякі експерти кажуть що радар не дозоляє це робити, навіть якщо будуть ракети.

І Ф16, який має ракети на 50-60 км і його радар може виявляти цілі розміром з шахед та збивати його з далекої відстані, не наражаючи на небезпеку пілота.

По друге вони мабуть кружляють після ураження з ДШК а не ракетою.
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09.11.2024 15:27 Ответить
Якби це не був позичений американський Ф16, то просто зробили би вигляд що нічого не сталося. А так будуть розслідувати років 10-15 а там чи ішак здохне чи падішах чи обидва.
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09.11.2024 13:13 Ответить
Героям Слава.
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09.11.2024 13:23 Ответить
Зе-ДБР туди яким боком ? Вони шо специ по армії чи озброєннях ?
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09.11.2024 13:37 Ответить
Пам'ятаєте як фахівці дбр проводили експертизу катера Пороха - ледь не втопили катер та людину. Ще ті гуляки-специ.
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09.11.2024 19:01 Ответить
Хай на Мар'яні поставлять слідчий експеримент - вона так багато пNзділа, ніби очевидиця.
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09.11.2024 13:41 Ответить
Мар'яна Безмозгла то велика затичка для будь-якої дирки.
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09.11.2024 13:57 Ответить
Тільки не затичка, а зливний отвір від єрмаківського унітазу.
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09.11.2024 14:08 Ответить
Когда все очевидно но заявляют что будут проводить десятки експертиз ето значит только то что дело хотят замять потому что виновата очень крупная шишка.
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09.11.2024 14:03 Ответить
шишку-стрєлочника який теоретично міг послати дорогущий винищувач збивати копійчані ******** вже зняли. Після цього якість роботи київського ППО значно погіршилася - мабуть совпадєніє
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09.11.2024 14:23 Ответить
А чим збивати шахеди які летять вище зони ураження мобільними групами або коли туман або низька хмарність, чи нехай вражають інфраструктуру.

І Сша та Ізраїль якось проти шахедів використовує ще дорогущийший літак ф35.
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09.11.2024 15:32 Ответить
Є інформація, що збили свої з білоцерковського полку ППО.
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09.11.2024 14:59 Ответить
І чого ж вони не признаються?
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09.11.2024 15:35 Ответить
Справа не в тому що не знаюь хто, або не зізнаються - справа в тому, що тилові не хочуть на лінію зіткнення під дрони та КАБи, тому бурхливо імітують діяльність у всіх без винятку сферах....
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09.11.2024 15:48 Ответить
 
 