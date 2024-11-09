Расследование катастрофы F-16 погибшего пилота Меся: ГБР назначило 11 судебных экспертиз
Следователи Государственного бюро расследований проводят досудебное следствие относительно причин и обстоятельств авиакатастрофы истребителя F-16, во время которой погиб украинский пилот Алексей Месь (Moonfish). В рамках расследования назначено 11 судебных экспертиз.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ГБР сообщили на запрос Суспільного.
"Для выяснения обстоятельств и причин авиакатастрофы в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины назначено 11 судебных экспертиз, среди которых, комплексная комиссионная судебная инженерно-транспортная и военная, компьютерно-техническая по информации, содержащейся на изъятом бортовом самописце с указанного самолета, товароведческая, судебно-медицинская и другие", - рассказали в бюро.
Отмечается, что в настоящее время продолжается проведение указанных экспертных исследований.
В ГБР отметили, что "выводы об окончательных причинах этой катастрофы и возможной причинной связи с ее наступлением в результате действий или бездействия конкретных должностных лиц, или самого пилота" можно будет сделать "только после получения и анализа всех выводов вышеупомянутых судебных экспертиз и оценки других собранных доказательств".
Что предшествовало?
26 августа 2024 года стало известно, что во время отражения российского ракетного удара погиб летчик Алексей Месь с позывным "Moonfish".
Вечером 29 августа в Генеральном штабе подтвердили потерю истребителя F-16 во время российского ракетного удара по Украине.
Украинской службе Голоса Америки на условиях анонимности представители Воздушных Сил ВСУ сообщили, что рассматриваются различные версии, в частности "дружественный огонь" своих ПВО, техническую неисправность и ошибку пилота.
Заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что истребитель F-16 украинского пилота Алексея "Moonfish" Меся был сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации между подразделениями.
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То не Міг який мусить збивати ІЧ ракетами тому що кажуть що інших ракет немає або що він не бачить шахед на фоні землі.
І Ф16, який має ракети на 50-60 км і його радар може виявляти цілі розміром з шахед та збивати його з далекої відстані, не наражаючи на небезпеку пілота.
По друге вони мабуть кружляють після ураження з ДШК а не ракетою.
І Сша та Ізраїль якось проти шахедів використовує ще дорогущийший літак ф35.