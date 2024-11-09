Розслідування катастрофи F-16 загиблого пілота Меся: ДБР призначило 11 судових експертиз

Слідчі Державного бюро розслідувань проводять досудове слідство щодо причин та обставин авіакатастрофи винищувача F-16, під час якої загинув український пілот Олексій Месь (Moonfish). У рамках розслідування призначено 11 судових експертиз.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ДБР повідомили на запит Суспільного.

"Для зʼясування обставин та причин авіакатастрофи до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України призначено 11 судових експертиз, серед яких, комплексна комісійна судова інженерно-транспортна та військова, компʼютерно-технічна по інформації, що міститься на вилученому бортовому самописцю із вказаного літака, товарознавча, судово-медична та інші", - розповіли в бюро.

Зазначається, що нині триває проведення зазначених експертних досліджень.

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У ДБР наголосили, що "висновки про остаточні причини цієї катастрофи та можливий причинний звʼязок із її настанням у результаті дій чи бездіяльності конкретних посадових осіб, чи самого пілота" можна буде зробити "лише після отримання та аналізу усіх висновків вищезгаданих судових експертиз та оцінки інших зібраних доказів".

Що передувало?

26 серпня 2024 року стало відомо, що під час відбиття російського ракетного удару загинув льотчик Олексій Месь з позивним "Moonfish".

Ввечері 29 серпня в Генеральному штабі підтвердили втрату винищувача F-16 під час російського ракетного удару по Україні.

Українській службі Голосу Америки на умовах анонімності представники Повітряних Сил ЗСУ повідомили, що розглядаються різні версії, зокрема "дружній вогонь" своїх ППО, технічну несправність і помилку пілота.

Заступниця глави Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки "слуга народу" Мар'яна Безугла заявила, що винищувач F-16 українського пілота Олексія "Moonfish" Меся був збитий ЗРК Patriot через дискоординацію між підрозділами.

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