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Новини
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Розслідування катастрофи F-16 загиблого пілота Меся: ДБР призначило 11 судових експертиз

ДБР розповіло про розслідування обставин катастрофи винищувача F-16

Слідчі Державного бюро розслідувань проводять досудове слідство щодо причин та обставин авіакатастрофи винищувача F-16, під час якої загинув український пілот Олексій Месь (Moonfish). У рамках розслідування призначено 11 судових експертиз.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ДБР повідомили на запит Суспільного.

"Для зʼясування обставин та причин авіакатастрофи до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України призначено 11 судових експертиз, серед яких, комплексна комісійна судова інженерно-транспортна та військова, компʼютерно-технічна по інформації, що міститься на вилученому бортовому самописцю із вказаного літака, товарознавча, судово-медична та інші", - розповіли в бюро.

Зазначається, що нині триває проведення зазначених експертних досліджень.

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У ДБР наголосили, що "висновки про остаточні причини цієї катастрофи та можливий причинний звʼязок із її настанням у результаті дій чи бездіяльності конкретних посадових осіб, чи самого пілота" можна буде зробити "лише після отримання та аналізу усіх висновків вищезгаданих судових експертиз та оцінки інших зібраних доказів".

Що передувало?

26 серпня 2024 року стало відомо, що під час відбиття російського ракетного удару загинув льотчик Олексій Месь з позивним "Moonfish".

Ввечері 29 серпня в Генеральному штабі підтвердили втрату винищувача F-16 під час російського ракетного удару по Україні.

Українській службі Голосу Америки на умовах анонімності представники Повітряних Сил ЗСУ повідомили, що розглядаються різні версії, зокрема "дружній вогонь" своїх ППО, технічну несправність і помилку пілота. 

Заступниця глави Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки "слуга народу" Мар'яна Безугла заявила, що винищувач F-16 українського пілота Олексія "Moonfish" Меся був збитий ЗРК Patriot через дискоординацію між підрозділами.

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Автор: 

розслідування (2269) ДБР (3483) F16 F-16 (673) пілот (82)


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Топ коментарі
+7
Тільки не затичка, а зливний отвір від єрмаківського унітазу.
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09.11.2024 14:08
+4
Хай на Мар'яні поставлять слідчий експеримент - вона так багато пNзділа, ніби очевидиця.
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09.11.2024 13:41
+4
Мар'яна Безмозгла то велика затичка для будь-якої дирки.
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09.11.2024 13:57
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Писали ж що збив Шахеда і попав в "хмару" осколків
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09.11.2024 13:01 Відповісти
Ф16 може вражати Шахед з дальності 30-50км малоймовірно щоб він за ним гнався при таких обставинах.
То не Міг який мусить збивати ІЧ ракетами тому що кажуть що інших ракет немає або що він не бачить шахед на фоні землі.
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09.11.2024 13:10 Відповісти
Може з землі збили а він налетів на осколки
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09.11.2024 13:21 Відповісти
перед тим за рік так само два МіГ-29 і один Су-27 втратили через рештки шахедів - вони легенькі і довго кружляють в повітрі
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09.11.2024 14:17 Відповісти
Є різниця коли через брак ракет, які до війни виробляли, але під час війни втратили можливості, Міги та Су збивають їх ракетами малої дальності, а деякі експерти кажуть що радар не дозоляє це робити, навіть якщо будуть ракети.

І Ф16, який має ракети на 50-60 км і його радар може виявляти цілі розміром з шахед та збивати його з далекої відстані, не наражаючи на небезпеку пілота.

По друге вони мабуть кружляють після ураження з ДШК а не ракетою.
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09.11.2024 15:27 Відповісти
Якби це не був позичений американський Ф16, то просто зробили би вигляд що нічого не сталося. А так будуть розслідувати років 10-15 а там чи ішак здохне чи падішах чи обидва.
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09.11.2024 13:13 Відповісти
Героям Слава.
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09.11.2024 13:23 Відповісти
Зе-ДБР туди яким боком ? Вони шо специ по армії чи озброєннях ?
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09.11.2024 13:37 Відповісти
Пам'ятаєте як фахівці дбр проводили експертизу катера Пороха - ледь не втопили катер та людину. Ще ті гуляки-специ.
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09.11.2024 19:01 Відповісти
Хай на Мар'яні поставлять слідчий експеримент - вона так багато пNзділа, ніби очевидиця.
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09.11.2024 13:41 Відповісти
Мар'яна Безмозгла то велика затичка для будь-якої дирки.
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09.11.2024 13:57 Відповісти
Тільки не затичка, а зливний отвір від єрмаківського унітазу.
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09.11.2024 14:08 Відповісти
Когда все очевидно но заявляют что будут проводить десятки експертиз ето значит только то что дело хотят замять потому что виновата очень крупная шишка.
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09.11.2024 14:03 Відповісти
шишку-стрєлочника який теоретично міг послати дорогущий винищувач збивати копійчані ******** вже зняли. Після цього якість роботи київського ППО значно погіршилася - мабуть совпадєніє
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09.11.2024 14:23 Відповісти
А чим збивати шахеди які летять вище зони ураження мобільними групами або коли туман або низька хмарність, чи нехай вражають інфраструктуру.

І Сша та Ізраїль якось проти шахедів використовує ще дорогущийший літак ф35.
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09.11.2024 15:32 Відповісти
Є інформація, що збили свої з білоцерковського полку ППО.
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09.11.2024 14:59 Відповісти
І чого ж вони не признаються?
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09.11.2024 15:35 Відповісти
Справа не в тому що не знаюь хто, або не зізнаються - справа в тому, що тилові не хочуть на лінію зіткнення під дрони та КАБи, тому бурхливо імітують діяльність у всіх без винятку сферах....
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09.11.2024 15:48 Відповісти
 
 