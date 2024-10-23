Британія вже підготувала 200 українських пілотів, незабаром вони літатимуть на F-16 (оновлено). ФОТОрепортаж

Напередодні третя група українських пілотів завершила початкову льотну підготовку у Великій Британії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Королівських ВПС.

Як зазначається, на урочистому випуску були присутні заступник державного секретаря парламенту Великої Британії з питань Збройних Сил Люк Поллард та посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

"Наступним кроком є ​​вдосконалена підготовка управління швидкісними реактивними літаками і перехід на F-16 разом із країнами-партнерами.

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"Чи знаєте ви, що Велика Британія вже підготувала 200 українських пілотів? Сьогодні я був присутній на випуску останніх пілотів за програмою підготовки RAF. Незабаром ці пілоти літатимуть на українських F-16. Британія буде підтримувати Україну скільки завгодно", - прокоментував допис Королівських ВПС Люк Поллард.