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Британія вже підготувала 200 українських пілотів, незабаром вони літатимуть на F-16 (оновлено). ФОТОрепортаж

Напередодні третя група українських пілотів завершила початкову льотну підготовку у Великій Британії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Королівських ВПС.

Як зазначається, на урочистому випуску були присутні заступник державного секретаря парламенту Великої Британії з питань Збройних Сил Люк Поллард та посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

"Наступним кроком є ​​вдосконалена підготовка управління швидкісними реактивними літаками і перехід на F-16 разом із країнами-партнерами.

Також читайте: Норвегія надасть Україні шість F-16 та допоможе зміцнити українську ППО, - Умєров

підготовка льотчиків у Британії
підготовка льотчиків у Британії
підготовка льотчиків у Британії

"Чи знаєте ви, що Велика Британія вже підготувала 200 українських пілотів? Сьогодні я був присутній на випуску останніх пілотів за програмою підготовки RAF. Незабаром ці пілоти літатимуть на українських F-16. Британія буде підтримувати Україну скільки завгодно", - прокоментував допис Королівських ВПС Люк Поллард.

Автор: 

Велика Британія (5663) F16 F-16 (689) пілот (84)


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Топ коментарі
+13
З Богом, соколики
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23.10.2024 10:30 Відповісти
+9
Треба відразу вчити на f16 та f35? Звідки ви такі вилазите
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23.10.2024 09:55 Відповісти
+8
Які молоді. Тільки живіть, хлопці. Слава ЗСУ!!@
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23.10.2024 11:11 Відповісти
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вже початкову підготовку завершили? а, не ще років 4-5, і пілоти зможуть розпочати вчитися на Ф-16
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23.10.2024 09:53 Відповісти
Треба відразу вчити на f16 та f35? Звідки ви такі вилазите
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23.10.2024 09:55 Відповісти
То він про це і пише, це сарказм.
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23.10.2024 17:37 Відповісти
Я так понимаю, что "начальная" - это взлёт-посадка, квадрат, ну и вообще просто привыкнуть к новому типу. А дальше уже серьёзный пилотаж и, главное, стрельбы.
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23.10.2024 11:18 Відповісти
Начальная подготовка это научиться по фото отличать F-16 от других самолётов.
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23.10.2024 15:40 Відповісти
..у нас вже є один "космонавт"-заочник - з блазня, без підготовки, одразу на трона сцаря потрапив - уся Україна потерпає від його дебільного пілотажу..
і воно хоче "продлєвать" це зелене блдство щЕ, разом з бандою своїх "інструкторів"-сраколизів-мародерів..
а багатьом ідіотам навіть дОсі нравиться, "як воно горить, всЄ суєтяться.. а їм по-приколу" у барах-ресторанах-закордонах-телешоу..
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23.10.2024 13:53 Відповісти
до чого тут цей комент? чи в нас конкурс "переведи будь-яку новину в критику зе"? аби ото ляпнуть чесне слово
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23.10.2024 14:16 Відповісти
для особливообдарованих, мабуть з тих фанів, що досі не здер з авто наліпку "Зе" (чи просто кріпак-заробітчанин дермаків-татарових-тимошонок..), поясню окремо:
у навчанні на пілота не можна перескакувати з велосипеда одразу на Ф35, як це стало з Найвеличнівшивим - і до чого це призвело, в одному випадку - знищений літак, у нашому - розбита Україна..
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23.10.2024 15:44 Відповісти
Ви теж не перегинайте. Загинувший льотчик був досвідченим. Писали, там була складна, нетипова ситуація, в якій ніякий ас не впорався б. Ще немає кінцевого результату розслідування.
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23.10.2024 17:39 Відповісти
..про загиблого українського пілота ТУТ нічого не писав, бо не знаю ситуації.. не туліть цЕ сюди ВЗАГАЛІ.. до чого?..
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23.10.2024 19:12 Відповісти
радий що в вашому коменті таки був сенс і з другого разу вам вдалося більш-менш внятно висловитись. добре що до найвеличнішого все у нас було добре і всі інші наші попередні "пілоти" не закінчували "заочку" і гідно керували державою.
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23.10.2024 18:21 Відповісти
!
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23.10.2024 09:57 Відповісти
З Богом, соколики
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23.10.2024 10:30 Відповісти
Які молоді. Тільки живіть, хлопці. Слава ЗСУ!!@
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23.10.2024 11:11 Відповісти
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23.10.2024 14:04 Відповісти
Побільше фото пілотів публікуйте, щоб кідари їх ідентифікували, початок війни нічому не навчив? Коли після публікацій літаків з пілотами загинули практично усі найкращі?
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23.10.2024 11:52 Відповісти
Трохи маячня. Їх застрелили ?
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23.10.2024 17:40 Відповісти
Если они на "поршнях" только учились лететь - значит это аэроклуб, а не обучение боевых летчиков.
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23.10.2024 13:24 Відповісти
..у тих літачках органи-панель керування, як на Ф16
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23.10.2024 13:55 Відповісти
И такие же способы пилотирования - перегрузки, радиусы виражей, скороподьмность.... ?
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23.10.2024 13:59 Відповісти
Це вже наступний етап. Про це ж у статті пишуть. Що вони пересідають вже конкретно на Ф-16.
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23.10.2024 17:42 Відповісти
Вражає.
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23.10.2024 13:39 Відповісти
АУГ Старкон. Мрії.
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23.10.2024 13:43 Відповісти
І будуть вони готові так десь в 2089 році не пізніше осені.
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23.10.2024 13:44 Відповісти
жінки
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23.10.2024 13:45 Відповісти
Кадети
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23.10.2024 14:07 Відповісти
а остін сказав, що кацапи вже сховали свої літаки від атакамс.
то, який сенс у ф 16?
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23.10.2024 13:46 Відповісти
Ймовірно, саме в цьому і сенс
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23.10.2024 13:48 Відповісти
в чому?
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23.10.2024 13:58 Відповісти
Перехват крылатых ракет и самолетов с Кабами.
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23.10.2024 13:50 Відповісти
вже стільки сказано, та пересказано, що треба не збивати ворожі літаки і ракети, бо це дорого та небезпечно, а знищувати місця пуску/зльоту!
ви, не чули про це?
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23.10.2024 13:56 Відповісти
Дорого і тяжко збивати ракети і каби, про літаки такого не казали.
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23.10.2024 14:18 Відповісти
Одного так навчили, що сам себе збив.
Зате, рідня петицію подала.
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23.10.2024 13:49 Відповісти
Де стільки F-16 набрати?
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23.10.2024 13:59 Відповісти
Thank you, very much!!!!!!!!!!!
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23.10.2024 14:02 Відповісти
Прям на Спитфаерах и Мкустангах будут воевать? С таким успехом скоро северокорейцы и китайцы уже будут на берегу Ламанша плоты сколачивать чтобы до Лондона добраться
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23.10.2024 14:11 Відповісти
Вище написали про ці літаки.
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23.10.2024 17:44 Відповісти
 
 