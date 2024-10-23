Британія вже підготувала 200 українських пілотів, незабаром вони літатимуть на F-16 (оновлено). ФОТОрепортаж
Напередодні третя група українських пілотів завершила початкову льотну підготовку у Великій Британії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Королівських ВПС.
Як зазначається, на урочистому випуску були присутні заступник державного секретаря парламенту Великої Британії з питань Збройних Сил Люк Поллард та посол України у Великій Британії Валерій Залужний.
"Наступним кроком є вдосконалена підготовка управління швидкісними реактивними літаками і перехід на F-16 разом із країнами-партнерами.
"Чи знаєте ви, що Велика Британія вже підготувала 200 українських пілотів? Сьогодні я був присутній на випуску останніх пілотів за програмою підготовки RAF. Незабаром ці пілоти літатимуть на українських F-16. Британія буде підтримувати Україну скільки завгодно", - прокоментував допис Королівських ВПС Люк Поллард.
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і воно хоче "продлєвать" це зелене блдство щЕ, разом з бандою своїх "інструкторів"-сраколизів-мародерів..
а багатьом ідіотам навіть дОсі нравиться, "як воно горить, всЄ суєтяться.. а їм по-приколу" у барах-ресторанах-закордонах-телешоу..
у навчанні на пілота не можна перескакувати з велосипеда одразу на Ф35, як це стало з Найвеличнівшивим - і до чого це призвело, в одному випадку - знищений літак, у нашому - розбита Україна..
то, який сенс у ф 16?
ви, не чули про це?
Зате, рідня петицію подала.