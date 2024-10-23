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Британия уже подготовила 200 украинских пилотов, вскоре они будут летать на F-16 (обновлено). ФОТОрепортаж

Накануне третья группа украинских пилотов завершила начальную летную подготовку в Великобритании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Королевских ВВС.

Как отмечается, на торжественном выпуске присутствовали заместитель государственного секретаря парламента Великобритании по вопросам Вооруженных Сил Люк Поллард и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

"Следующим шагом является усовершенствованная подготовка управления скоростными реактивными самолетами и переход на F-16 вместе со странами-партнерами.

Также смотрите: Группа украинских пилотов завершила обучение в Британии, скоро отправятся на боевые задания, - Залужный. ФОТО

підготовка льотчиків у Британії
підготовка льотчиків у Британії
підготовка льотчиків у Британії

"Знаете ли вы, что Великобритания уже подготовила 200 украинских пилотов? Сегодня я присутствовал на выпуске последних пилотов по программе подготовки RAF. Вскоре эти пилоты будут летать на украинских F-16. Британия будет поддерживать Украину сколько угодно", - прокомментировал сообщение Королевских ВВС Люк Поллард.

Автор: 

Великобритания (5027) F-16 (569) пилот (84)


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Топ комментарии
+13
З Богом, соколики
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23.10.2024 10:30 Ответить
+9
Треба відразу вчити на f16 та f35? Звідки ви такі вилазите
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23.10.2024 09:55 Ответить
+8
Які молоді. Тільки живіть, хлопці. Слава ЗСУ!!@
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23.10.2024 11:11 Ответить
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вже початкову підготовку завершили? а, не ще років 4-5, і пілоти зможуть розпочати вчитися на Ф-16
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23.10.2024 09:53 Ответить
Треба відразу вчити на f16 та f35? Звідки ви такі вилазите
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23.10.2024 09:55 Ответить
То він про це і пише, це сарказм.
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23.10.2024 17:37 Ответить
Я так понимаю, что "начальная" - это взлёт-посадка, квадрат, ну и вообще просто привыкнуть к новому типу. А дальше уже серьёзный пилотаж и, главное, стрельбы.
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23.10.2024 11:18 Ответить
Начальная подготовка это научиться по фото отличать F-16 от других самолётов.
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23.10.2024 15:40 Ответить
..у нас вже є один "космонавт"-заочник - з блазня, без підготовки, одразу на трона сцаря потрапив - уся Україна потерпає від його дебільного пілотажу..
і воно хоче "продлєвать" це зелене блдство щЕ, разом з бандою своїх "інструкторів"-сраколизів-мародерів..
а багатьом ідіотам навіть дОсі нравиться, "як воно горить, всЄ суєтяться.. а їм по-приколу" у барах-ресторанах-закордонах-телешоу..
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23.10.2024 13:53 Ответить
до чого тут цей комент? чи в нас конкурс "переведи будь-яку новину в критику зе"? аби ото ляпнуть чесне слово
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23.10.2024 14:16 Ответить
для особливообдарованих, мабуть з тих фанів, що досі не здер з авто наліпку "Зе" (чи просто кріпак-заробітчанин дермаків-татарових-тимошонок..), поясню окремо:
у навчанні на пілота не можна перескакувати з велосипеда одразу на Ф35, як це стало з Найвеличнівшивим - і до чого це призвело, в одному випадку - знищений літак, у нашому - розбита Україна..
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23.10.2024 15:44 Ответить
Ви теж не перегинайте. Загинувший льотчик був досвідченим. Писали, там була складна, нетипова ситуація, в якій ніякий ас не впорався б. Ще немає кінцевого результату розслідування.
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23.10.2024 17:39 Ответить
..про загиблого українського пілота ТУТ нічого не писав, бо не знаю ситуації.. не туліть цЕ сюди ВЗАГАЛІ.. до чого?..
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23.10.2024 19:12 Ответить
радий що в вашому коменті таки був сенс і з другого разу вам вдалося більш-менш внятно висловитись. добре що до найвеличнішого все у нас було добре і всі інші наші попередні "пілоти" не закінчували "заочку" і гідно керували державою.
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23.10.2024 18:21 Ответить
!
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23.10.2024 09:57 Ответить
З Богом, соколики
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23.10.2024 10:30 Ответить
Які молоді. Тільки живіть, хлопці. Слава ЗСУ!!@
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23.10.2024 11:11 Ответить
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23.10.2024 14:04 Ответить
Побільше фото пілотів публікуйте, щоб кідари їх ідентифікували, початок війни нічому не навчив? Коли після публікацій літаків з пілотами загинули практично усі найкращі?
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23.10.2024 11:52 Ответить
Трохи маячня. Їх застрелили ?
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23.10.2024 17:40 Ответить
Если они на "поршнях" только учились лететь - значит это аэроклуб, а не обучение боевых летчиков.
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23.10.2024 13:24 Ответить
..у тих літачках органи-панель керування, як на Ф16
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23.10.2024 13:55 Ответить
И такие же способы пилотирования - перегрузки, радиусы виражей, скороподьмность.... ?
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23.10.2024 13:59 Ответить
Це вже наступний етап. Про це ж у статті пишуть. Що вони пересідають вже конкретно на Ф-16.
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23.10.2024 17:42 Ответить
Вражає.
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23.10.2024 13:39 Ответить
АУГ Старкон. Мрії.
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23.10.2024 13:43 Ответить
І будуть вони готові так десь в 2089 році не пізніше осені.
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23.10.2024 13:44 Ответить
жінки
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23.10.2024 13:45 Ответить
Кадети
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23.10.2024 14:07 Ответить
а остін сказав, що кацапи вже сховали свої літаки від атакамс.
то, який сенс у ф 16?
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23.10.2024 13:46 Ответить
Ймовірно, саме в цьому і сенс
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23.10.2024 13:48 Ответить
в чому?
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23.10.2024 13:58 Ответить
Перехват крылатых ракет и самолетов с Кабами.
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23.10.2024 13:50 Ответить
вже стільки сказано, та пересказано, що треба не збивати ворожі літаки і ракети, бо це дорого та небезпечно, а знищувати місця пуску/зльоту!
ви, не чули про це?
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23.10.2024 13:56 Ответить
Дорого і тяжко збивати ракети і каби, про літаки такого не казали.
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23.10.2024 14:18 Ответить
Одного так навчили, що сам себе збив.
Зате, рідня петицію подала.
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23.10.2024 13:49 Ответить
Де стільки F-16 набрати?
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23.10.2024 13:59 Ответить
Thank you, very much!!!!!!!!!!!
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23.10.2024 14:02 Ответить
Прям на Спитфаерах и Мкустангах будут воевать? С таким успехом скоро северокорейцы и китайцы уже будут на берегу Ламанша плоты сколачивать чтобы до Лондона добраться
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23.10.2024 14:11 Ответить
Вище написали про ці літаки.
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23.10.2024 17:44 Ответить
 
 