Британия уже подготовила 200 украинских пилотов, вскоре они будут летать на F-16 (обновлено). ФОТОрепортаж
Накануне третья группа украинских пилотов завершила начальную летную подготовку в Великобритании.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Королевских ВВС.
Как отмечается, на торжественном выпуске присутствовали заместитель государственного секретаря парламента Великобритании по вопросам Вооруженных Сил Люк Поллард и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.
"Следующим шагом является усовершенствованная подготовка управления скоростными реактивными самолетами и переход на F-16 вместе со странами-партнерами.
"Знаете ли вы, что Великобритания уже подготовила 200 украинских пилотов? Сегодня я присутствовал на выпуске последних пилотов по программе подготовки RAF. Вскоре эти пилоты будут летать на украинских F-16. Британия будет поддерживать Украину сколько угодно", - прокомментировал сообщение Королевских ВВС Люк Поллард.
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і воно хоче "продлєвать" це зелене блдство щЕ, разом з бандою своїх "інструкторів"-сраколизів-мародерів..
а багатьом ідіотам навіть дОсі нравиться, "як воно горить, всЄ суєтяться.. а їм по-приколу" у барах-ресторанах-закордонах-телешоу..
у навчанні на пілота не можна перескакувати з велосипеда одразу на Ф35, як це стало з Найвеличнівшивим - і до чого це призвело, в одному випадку - знищений літак, у нашому - розбита Україна..
то, який сенс у ф 16?
ви, не чули про це?
Зате, рідня петицію подала.