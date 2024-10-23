Британия уже подготовила 200 украинских пилотов, вскоре они будут летать на F-16 (обновлено). ФОТОрепортаж

Накануне третья группа украинских пилотов завершила начальную летную подготовку в Великобритании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Королевских ВВС.

Как отмечается, на торжественном выпуске присутствовали заместитель государственного секретаря парламента Великобритании по вопросам Вооруженных Сил Люк Поллард и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

"Следующим шагом является усовершенствованная подготовка управления скоростными реактивными самолетами и переход на F-16 вместе со странами-партнерами.

Также смотрите: Группа украинских пилотов завершила обучение в Британии, скоро отправятся на боевые задания, - Залужный. ФОТО







"Знаете ли вы, что Великобритания уже подготовила 200 украинских пилотов? Сегодня я присутствовал на выпуске последних пилотов по программе подготовки RAF. Вскоре эти пилоты будут летать на украинских F-16. Британия будет поддерживать Украину сколько угодно", - прокомментировал сообщение Королевских ВВС Люк Поллард.