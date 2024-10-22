Группа украинских пилотов завершила обучение в Британии, скоро отправятся на боевые задания, - Залужный. ФОТО

Группа пилотов ВСУ завершила подготовку в Великобритании. Вскоре они отправятся на боевые задания.

Об этом сообщил в Telegram посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал Залужный, он вместе с заместителем государственного секретаря парламента Великобритании по вопросам Вооруженных сил Люком Поллардом приняли участие в выпускной церемонии 3-й когорты пилотов ВВС ВСУ, которая состоялась на базе Королевских ВВС в Кренвелле.

"Совсем скоро эти ребята пойдут в бой, и мы все будем молиться, чтобы они вернулись с боевых заданий. Молиться будем мы, а летать, сражаться и побеждать будете вы. Я надеюсь, вы хорошо этому научились", - написал Залужный.

Посол также поблагодарил британское правительство и народ за постоянную поддержку Украины.

"Именно благодаря этой поддержке мы продолжаем борьбу", - добавил Залужный.

Напомним, в середине сентября сообщалось, что группа украинских пилотов начала теоретические учения на истребителях F-16 в Румынии, до конца 2024 года они могут перейти к практическим занятиям.

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