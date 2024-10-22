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Группа украинских пилотов завершила обучение в Британии, скоро отправятся на боевые задания, - Залужный. ФОТО

Группа пилотов ВСУ завершила подготовку в Великобритании. Вскоре они отправятся на боевые задания.

Об этом сообщил в Telegram посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал Залужный, он вместе с заместителем государственного секретаря парламента Великобритании по вопросам Вооруженных сил Люком Поллардом приняли участие в выпускной церемонии 3-й когорты пилотов ВВС ВСУ, которая состоялась на базе Королевских ВВС в Кренвелле.

Пілоти, які пройшли навчання в Британії

"Совсем скоро эти ребята пойдут в бой, и мы все будем молиться, чтобы они вернулись с боевых заданий. Молиться будем мы, а летать, сражаться и побеждать будете вы. Я надеюсь, вы хорошо этому научились", - написал Залужный.

Група українських пілотів завершила навчання в Британії

Посол также поблагодарил британское правительство и народ за постоянную поддержку Украины.

"Именно благодаря этой поддержке мы продолжаем борьбу", - добавил Залужный.

Напомним, в середине сентября сообщалось, что группа украинских пилотов начала теоретические учения на истребителях F-16 в Румынии, до конца 2024 года они могут перейти к практическим занятиям.

Читайте также: Первая группа украинских пилотов завершила подготовку на самолетах Alphajet во Франции

Автор: 

Великобритания (5027) обучение (536) Залужный Валерий (659) пилот (84)


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Топ комментарии
+37
Щира подяка Великобританії за постійну допомогу
Нашій краіні і величезна подяка Британні за навчання наших пілотів 👍🏼🙏🏼❤️
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22.10.2024 19:17 Ответить
+32
З Богом - козаки!
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22.10.2024 19:18 Ответить
+24
Красунчики наші. З Богом
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22.10.2024 19:20 Ответить
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Щира подяка Великобританії за постійну допомогу
Нашій краіні і величезна подяка Британні за навчання наших пілотів 👍🏼🙏🏼❤️
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22.10.2024 19:17 Ответить
Щира подяка Британським платникам податків, вірно адресовуйте подяку. Й політикам Брмтанії що не розікрали гроші.
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23.10.2024 02:29 Ответить
З Богом - козаки!
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22.10.2024 19:18 Ответить
Красунчики наші. З Богом
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22.10.2024 19:20 Ответить
Приємна атмосфера.
Красиво!
Правда?
І піда...сів (Зеленського з Єрмаком) нема.
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22.10.2024 19:23 Ответить
Що скаже Безугла ?
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22.10.2024 19:40 Ответить
Приятно смотреть на 7 украинского президента!!!
Красавчик!
Умница
Настоящий патриот Украины
Не то что 6 - ой
Шестерка - плохая цифра - с плохим смыслом
А цифра 7 - одна из самых важных в жизни человека
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22.10.2024 19:41 Ответить
ПідлизуйТЕ будь ласка державною, бо "yzkim языком" це якось не те!!!
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22.10.2024 22:53 Ответить
А 5-го сивочолого "гетьмана" що,на помийку історії?
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22.10.2024 23:37 Ответить
Українці,(якщо колись до них дійде) будуть ненавидіти самих себе за те, що здійснили КАТАСТРОФІЧНУ помилку "вибираючи" собі у владу корупційне лайно,включаючи "сивочолого" з його шоблою (ну і звісно теперішніх зелених гівнюків)...Культ особистості-погана справа.Прикладів в історії достатньо.********-не далеко,за "порєбріком". Хотілось би нагадати про це всім,хто тут не "на зарплаті".
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23.10.2024 06:12 Ответить
Тим часом в жОПі розмірковують, що б його ще десь вкрасти..
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22.10.2024 19:45 Ответить
Еліта.

Слава Україні!
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22.10.2024 19:45 Ответить
Все класно, але навіть сама кількість пілотів є держ таємницею. Пане Залужний, ви ніяк без фото-звіта не можете, а?
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22.10.2024 19:47 Ответить
очевидно це не є таємницею.
особливо, коли кількість переданих літаків відома.
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23.10.2024 00:14 Ответить
Літаків буде за 100 ... Пілотів - ?
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24.10.2024 12:20 Ответить
З нами БОГ і Отаман Залужний!
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22.10.2024 19:49 Ответить
А можна носити форму, якщо тебе ВЛК списало з військової служби, як дуже хворого?
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22.10.2024 19:51 Ответить
Можна
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22.10.2024 19:56 Ответить
Можно. С правом ношения военной формы.
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22.10.2024 19:56 Ответить
Так, тільки без шевронів та погонів.
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22.10.2024 22:56 Ответить
Цікаво - на яких літаках їх готували літати?
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22.10.2024 19:56 Ответить
храни вас Бог !!!! родителям вашим ПОКЛОН до земли !!!
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22.10.2024 20:04 Ответить
«Я кажу кому і коли вирушати на бойові завдання». А щоб підняти троллінг влади на наступний рівень, пан посол ще й надягнув стару генеральську юніформу головнокомандувача. Тонко
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22.10.2024 21:09 Ответить
Валерон.
Пиз ди побольше по любому поводу.
Больше Божьей росы, мочи и больше тупых обещаний лей в глаза.
Больше констатаций фактов.
Больше чёрного грязного пиара.
и 73/43 лохтората - твои.
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22.10.2024 21:42 Ответить
Піар невід"ємна частина політики. Ви не знав ?? Об"єктивно.

Це, якщо він туди піде.
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24.10.2024 12:23 Ответить
Все красиво, но на боевое задание эти ребята полетят лет через несколько, так как там их только научили летать на легком 2-х местном самолете Grob 115, что предназначен для обучения летать тех, кто не умел летать до этого вообще. Потом еще надо будет научится летать на легком учебном реактивном самолете, минимум год, и только затем начать учиться на боевом самолете
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22.10.2024 22:17 Ответить
Це якщо вони тут не вчились.
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24.10.2024 12:25 Ответить
Чому немає пришвидшених курсів навчання пілотів? Невже є з запасом людей ?
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23.10.2024 02:33 Ответить
Топонарі ви наші 👏👏👏👏👏
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23.10.2024 06:54 Ответить
Залужный посетил матч "Арсенал" - "Шахтер" в Лондоне и получил подарок от "горняков" (фото)
Однако хорошо выглядит этот списанный по здоровью инвалид, мог бы в ТЦК работать "главным"
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23.10.2024 12:38 Ответить
Не будьте таким суровим. Піар невід"ємна частина політики. Ви не знав ?? Об"єктивно.

Це, якщо він туди піде.
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24.10.2024 12:26 Ответить
На пєпєлацах будуть літати?
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23.10.2024 19:24 Ответить
 
 