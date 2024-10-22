Группа украинских пилотов завершила обучение в Британии, скоро отправятся на боевые задания, - Залужный. ФОТО
Группа пилотов ВСУ завершила подготовку в Великобритании. Вскоре они отправятся на боевые задания.
Об этом сообщил в Telegram посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, информирует Цензор.НЕТ.
Как рассказал Залужный, он вместе с заместителем государственного секретаря парламента Великобритании по вопросам Вооруженных сил Люком Поллардом приняли участие в выпускной церемонии 3-й когорты пилотов ВВС ВСУ, которая состоялась на базе Королевских ВВС в Кренвелле.
"Совсем скоро эти ребята пойдут в бой, и мы все будем молиться, чтобы они вернулись с боевых заданий. Молиться будем мы, а летать, сражаться и побеждать будете вы. Я надеюсь, вы хорошо этому научились", - написал Залужный.
Посол также поблагодарил британское правительство и народ за постоянную поддержку Украины.
"Именно благодаря этой поддержке мы продолжаем борьбу", - добавил Залужный.
Напомним, в середине сентября сообщалось, что группа украинских пилотов начала теоретические учения на истребителях F-16 в Румынии, до конца 2024 года они могут перейти к практическим занятиям.
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Нашій краіні і величезна подяка Британні за навчання наших пілотів 👍🏼🙏🏼❤️
Красиво!
Правда?
І піда...сів (Зеленського з Єрмаком) нема.
Красавчик!
Умница
Настоящий патриот Украины
Не то что 6 - ой
Шестерка - плохая цифра - с плохим смыслом
А цифра 7 - одна из самых важных в жизни человека
Слава Україні!
особливо, коли кількість переданих літаків відома.
Пиз ди побольше по любому поводу.
Больше Божьей росы, мочи и больше тупых обещаний лей в глаза.
Больше констатаций фактов.
Больше чёрного грязного пиара.
и 73/43 лохтората - твои.
Це, якщо він туди піде.
Однако хорошо выглядит этот списанный по здоровью инвалид, мог бы в ТЦК работать "главным"
Це, якщо він туди піде.