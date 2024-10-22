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Група українських пілотів завершила навчання в Британії, скоро вирушать на бойові завдання, - Залужний. ФОТО

Група пілотів ЗСУ завершила підготовку у Великій Британії. Незабаром вони вирушать на бойові завдання.

Про це повідомив у Telegram посол України у Великій Британії Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповів Залужний, він разом із заступником державного секретаря парламенту Великої Британії з питань Збройних Сил Люком Поллардом взяли участь у випускній церемонії 3-ї когорти пілотів ВПС ЗСУ, яка відбулася на базі Королівських ВПС у Кренвеллі.

Пілоти, які пройшли навчання в Британії

"Зовсім скоро ці хлопці підуть у бій, і ми всі будемо молитися, щоб вони повернулися з бойових завдань. Молитися будемо ми, а літати, битися і перемагати будете ви. Я сподіваюся, ви добре цього навчилися", - написав Залужний.

Група українських пілотів завершила навчання в Британії

Посол також подякував британському уряду та народу за постійну підтримку України.

"Саме завдяки цій підтримці ми продовжуємо боротьбу", - додав Залужний.

Нагадаємо, у середині вересня повідомлялося, що група українських пілотів розпочала теоретичні навчання на винищувачах F-16 у Румунії, до кінця 2024 року вони можуть перейти до практичних занять.

Читайте також: Перша група українських пілотів завершила підготовку на літаках Alphajet у Франції

Автор: 

Велика Британія (5663) навчання (592) Залужний Валерій (726) пілот (84)


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Топ коментарі
+37
Щира подяка Великобританії за постійну допомогу
Нашій краіні і величезна подяка Британні за навчання наших пілотів 👍🏼🙏🏼❤️
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22.10.2024 19:17 Відповісти
+32
З Богом - козаки!
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22.10.2024 19:18 Відповісти
+24
Красунчики наші. З Богом
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22.10.2024 19:20 Відповісти
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Щира подяка Великобританії за постійну допомогу
Нашій краіні і величезна подяка Британні за навчання наших пілотів 👍🏼🙏🏼❤️
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22.10.2024 19:17 Відповісти
Щира подяка Британським платникам податків, вірно адресовуйте подяку. Й політикам Брмтанії що не розікрали гроші.
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23.10.2024 02:29 Відповісти
З Богом - козаки!
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22.10.2024 19:18 Відповісти
Красунчики наші. З Богом
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22.10.2024 19:20 Відповісти
Приємна атмосфера.
Красиво!
Правда?
І піда...сів (Зеленського з Єрмаком) нема.
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22.10.2024 19:23 Відповісти
Що скаже Безугла ?
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22.10.2024 19:40 Відповісти
Приятно смотреть на 7 украинского президента!!!
Красавчик!
Умница
Настоящий патриот Украины
Не то что 6 - ой
Шестерка - плохая цифра - с плохим смыслом
А цифра 7 - одна из самых важных в жизни человека
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22.10.2024 19:41 Відповісти
ПідлизуйТЕ будь ласка державною, бо "yzkim языком" це якось не те!!!
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22.10.2024 22:53 Відповісти
А 5-го сивочолого "гетьмана" що,на помийку історії?
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22.10.2024 23:37 Відповісти
Українці,(якщо колись до них дійде) будуть ненавидіти самих себе за те, що здійснили КАТАСТРОФІЧНУ помилку "вибираючи" собі у владу корупційне лайно,включаючи "сивочолого" з його шоблою (ну і звісно теперішніх зелених гівнюків)...Культ особистості-погана справа.Прикладів в історії достатньо.********-не далеко,за "порєбріком". Хотілось би нагадати про це всім,хто тут не "на зарплаті".
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23.10.2024 06:12 Відповісти
Тим часом в жОПі розмірковують, що б його ще десь вкрасти..
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22.10.2024 19:45 Відповісти
Еліта.

Слава Україні!
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22.10.2024 19:45 Відповісти
Все класно, але навіть сама кількість пілотів є держ таємницею. Пане Залужний, ви ніяк без фото-звіта не можете, а?
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22.10.2024 19:47 Відповісти
очевидно це не є таємницею.
особливо, коли кількість переданих літаків відома.
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23.10.2024 00:14 Відповісти
Літаків буде за 100 ... Пілотів - ?
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24.10.2024 12:20 Відповісти
З нами БОГ і Отаман Залужний!
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22.10.2024 19:49 Відповісти
А можна носити форму, якщо тебе ВЛК списало з військової служби, як дуже хворого?
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22.10.2024 19:51 Відповісти
Можна
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22.10.2024 19:56 Відповісти
Можно. С правом ношения военной формы.
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22.10.2024 19:56 Відповісти
Так, тільки без шевронів та погонів.
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22.10.2024 22:56 Відповісти
Цікаво - на яких літаках їх готували літати?
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22.10.2024 19:56 Відповісти
храни вас Бог !!!! родителям вашим ПОКЛОН до земли !!!
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22.10.2024 20:04 Відповісти
«Я кажу кому і коли вирушати на бойові завдання». А щоб підняти троллінг влади на наступний рівень, пан посол ще й надягнув стару генеральську юніформу головнокомандувача. Тонко
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22.10.2024 21:09 Відповісти
Валерон.
Пиз ди побольше по любому поводу.
Больше Божьей росы, мочи и больше тупых обещаний лей в глаза.
Больше констатаций фактов.
Больше чёрного грязного пиара.
и 73/43 лохтората - твои.
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22.10.2024 21:42 Відповісти
Піар невід"ємна частина політики. Ви не знав ?? Об"єктивно.

Це, якщо він туди піде.
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24.10.2024 12:23 Відповісти
Все красиво, но на боевое задание эти ребята полетят лет через несколько, так как там их только научили летать на легком 2-х местном самолете Grob 115, что предназначен для обучения летать тех, кто не умел летать до этого вообще. Потом еще надо будет научится летать на легком учебном реактивном самолете, минимум год, и только затем начать учиться на боевом самолете
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22.10.2024 22:17 Відповісти
Це якщо вони тут не вчились.
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24.10.2024 12:25 Відповісти
Чому немає пришвидшених курсів навчання пілотів? Невже є з запасом людей ?
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23.10.2024 02:33 Відповісти
Топонарі ви наші 👏👏👏👏👏
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23.10.2024 06:54 Відповісти
Залужный посетил матч "Арсенал" - "Шахтер" в Лондоне и получил подарок от "горняков" (фото)
Однако хорошо выглядит этот списанный по здоровью инвалид, мог бы в ТЦК работать "главным"
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23.10.2024 12:38 Відповісти
Не будьте таким суровим. Піар невід"ємна частина політики. Ви не знав ?? Об"єктивно.

Це, якщо він туди піде.
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24.10.2024 12:26 Відповісти
На пєпєлацах будуть літати?
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23.10.2024 19:24 Відповісти
 
 