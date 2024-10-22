Група українських пілотів завершила навчання в Британії, скоро вирушать на бойові завдання, - Залужний. ФОТО
Група пілотів ЗСУ завершила підготовку у Великій Британії. Незабаром вони вирушать на бойові завдання.
Про це повідомив у Telegram посол України у Великій Британії Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
Як розповів Залужний, він разом із заступником державного секретаря парламенту Великої Британії з питань Збройних Сил Люком Поллардом взяли участь у випускній церемонії 3-ї когорти пілотів ВПС ЗСУ, яка відбулася на базі Королівських ВПС у Кренвеллі.
"Зовсім скоро ці хлопці підуть у бій, і ми всі будемо молитися, щоб вони повернулися з бойових завдань. Молитися будемо ми, а літати, битися і перемагати будете ви. Я сподіваюся, ви добре цього навчилися", - написав Залужний.
Посол також подякував британському уряду та народу за постійну підтримку України.
"Саме завдяки цій підтримці ми продовжуємо боротьбу", - додав Залужний.
Нагадаємо, у середині вересня повідомлялося, що група українських пілотів розпочала теоретичні навчання на винищувачах F-16 у Румунії, до кінця 2024 року вони можуть перейти до практичних занять.
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Нашій краіні і величезна подяка Британні за навчання наших пілотів 👍🏼🙏🏼❤️
Красиво!
Правда?
І піда...сів (Зеленського з Єрмаком) нема.
Красавчик!
Умница
Настоящий патриот Украины
Не то что 6 - ой
Шестерка - плохая цифра - с плохим смыслом
А цифра 7 - одна из самых важных в жизни человека
Слава Україні!
особливо, коли кількість переданих літаків відома.
Пиз ди побольше по любому поводу.
Больше Божьей росы, мочи и больше тупых обещаний лей в глаза.
Больше констатаций фактов.
Больше чёрного грязного пиара.
и 73/43 лохтората - твои.
Це, якщо він туди піде.
Однако хорошо выглядит этот списанный по здоровью инвалид, мог бы в ТЦК работать "главным"
Це, якщо він туди піде.