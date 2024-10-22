Група українських пілотів завершила навчання в Британії, скоро вирушать на бойові завдання, - Залужний. ФОТО

Група пілотів ЗСУ завершила підготовку у Великій Британії. Незабаром вони вирушать на бойові завдання.

Про це повідомив у Telegram посол України у Великій Британії Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповів Залужний, він разом із заступником державного секретаря парламенту Великої Британії з питань Збройних Сил Люком Поллардом взяли участь у випускній церемонії 3-ї когорти пілотів ВПС ЗСУ, яка відбулася на базі Королівських ВПС у Кренвеллі.

"Зовсім скоро ці хлопці підуть у бій, і ми всі будемо молитися, щоб вони повернулися з бойових завдань. Молитися будемо ми, а літати, битися і перемагати будете ви. Я сподіваюся, ви добре цього навчилися", - написав Залужний.

Посол також подякував британському уряду та народу за постійну підтримку України.

"Саме завдяки цій підтримці ми продовжуємо боротьбу", - додав Залужний.

Нагадаємо, у середині вересня повідомлялося, що група українських пілотів розпочала теоретичні навчання на винищувачах F-16 у Румунії, до кінця 2024 року вони можуть перейти до практичних занять.

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