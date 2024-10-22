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Новости
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В Европарламенте требуют расследования гибели в российском плену журналистки Виктории Рощиной

Євросоюз вимагає незалежного розслідування смерті в полоні РФ Рощиної

Независимое расследование должно установить обстоятельства гибели в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной.

Об этом шла речь во время дебатов в Европарламенте относительно ситуации с защитой прав журналистов, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Докладчик от Еврокомиссии Вопке Гукстра требует проведения скорейшего независимого расследования, которое полностью выяснит все обстоятельства смерти Виктории Рощиной.

Кроме этого, он отметил, что Еврокомиссия будет требовать от РФ прекратить "злоупотребление ее уголовной системой для запугивания журналистов и других граждан путем политически мотивированных уголовных расследований против них".

Докладчик отметил, что смерть Рощиной в российском заключении является еще одним примером игнорирования Россией всех международных обязательств.

"По имеющейся информации, Виктория умерла во время этапирования в Москву из тюрьмы в Таганроге. Именно российские власти, и никто другой, взяли на себя полную ответственность за ее безопасность, за ее здоровье и физическую неприкосновенность, когда своевольно удерживали ее на временно оккупированных территориях в августе 2023 года", - сказал еврокомиссар.

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Европарламентарии отметили, что журналисты, согласно международному гуманитарному праву, являются гражданскими лицами, поэтому их безопасность и защита должны быть гарантированы во всех конфликтных ситуациях.

По данным Совета Европы, с февраля 2022 года по меньшей мере шестнадцать журналистов и работников СМИ были убиты при исполнении служебных обязанностей или из-за своей работы, по меньшей мере сорок получили ранения.

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Смерть Виктории Рощиной в российском плену

10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.

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Автор: 

Европарламент (1808) расследование (3049) Рощина Виктория (31)


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Топ комментарии
+7
Якщо кацапи дозволять незалежне розслідування й воно встановить істину, тоді що? Стурбованість?

Та кацапня щодня розстрілює військовополонених -- наймерзенніший злочин. Але в Єропарламенті на це жодної реакції...
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22.10.2024 19:58 Ответить
+6
Вимагають у кого? У України? 😟
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22.10.2024 19:57 Ответить
+4
Європа домушні бовдури...Вже гидко від цього всього лайна
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22.10.2024 19:52 Ответить
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Європа домушні бовдури...Вже гидко від цього всього лайна
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22.10.2024 19:52 Ответить
Вимагають у кого? У України? 😟
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22.10.2024 19:57 Ответить
Якщо кацапи дозволять незалежне розслідування й воно встановить істину, тоді що? Стурбованість?

Та кацапня щодня розстрілює військовополонених -- наймерзенніший злочин. Але в Єропарламенті на це жодної реакції...
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22.10.2024 19:58 Ответить
Скажете таке! "Кацапи дозволять". Самому не смішно?
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22.10.2024 20:05 Ответить
Най почнуть вимагати з вбивства Політковської...
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22.10.2024 19:58 Ответить
Європарламент вимагає, а наші керівники держави зверталися, наприклад в ООН?
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22.10.2024 20:03 Ответить
Та її на етапі скоріш за усе згвалтували в усі можливі і не можливі місця і покінчили мовляв при спробі утечі та й усе! Це ж москальня! Орки! Дівчина симпатична то і оприходували її по повній програмі, а потім вбили, щоб не розповіла. Так зазвичай на етапах усіх симпатичних дівчат оприходує конвой.
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22.10.2024 20:22 Ответить
Бідна дівчинка. Царство небесне.
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22.10.2024 21:02 Ответить
А что не понятно,казнили её за неломаемую Украинскую позицию, наверное арлекина сделать хотели,не вышло-вот казнили.
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22.10.2024 21:22 Ответить
Після таких розгромних статей про ЗЕвладу і її роль в здачу Херсону, нажаль це не дивно. Єрмак домовився
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23.10.2024 04:04 Ответить
 
 