В Европарламенте требуют расследования гибели в российском плену журналистки Виктории Рощиной

Независимое расследование должно установить обстоятельства гибели в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной.

Об этом шла речь во время дебатов в Европарламенте относительно ситуации с защитой прав журналистов, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Докладчик от Еврокомиссии Вопке Гукстра требует проведения скорейшего независимого расследования, которое полностью выяснит все обстоятельства смерти Виктории Рощиной.

Кроме этого, он отметил, что Еврокомиссия будет требовать от РФ прекратить "злоупотребление ее уголовной системой для запугивания журналистов и других граждан путем политически мотивированных уголовных расследований против них".

Докладчик отметил, что смерть Рощиной в российском заключении является еще одним примером игнорирования Россией всех международных обязательств.

"По имеющейся информации, Виктория умерла во время этапирования в Москву из тюрьмы в Таганроге. Именно российские власти, и никто другой, взяли на себя полную ответственность за ее безопасность, за ее здоровье и физическую неприкосновенность, когда своевольно удерживали ее на временно оккупированных территориях в августе 2023 года", - сказал еврокомиссар.

Читайте также: В Евросоюзе отреагировали на гибель в российском плену журналистки Рощиной: требуем независимого расследования

Европарламентарии отметили, что журналисты, согласно международному гуманитарному праву, являются гражданскими лицами, поэтому их безопасность и защита должны быть гарантированы во всех конфликтных ситуациях.

По данным Совета Европы, с февраля 2022 года по меньшей мере шестнадцать журналистов и работников СМИ были убиты при исполнении служебных обязанностей или из-за своей работы, по меньшей мере сорок получили ранения.

Читайте также: Посол США в Украине Бринк заявила о необходимости привлечения России к ответственности за смерть журналистки Рощиной

Смерть Виктории Рощиной в российском плену

10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.

Читайте также: РФ не вернула Украине тело журналистки Рощиной. В Координационном штабе подозревают сокрытие преступления