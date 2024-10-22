У Європарламенті вимагають розслідування загибелі в російському полоні журналістки Вікторії Рощиної

Незалежне розслідування має встановити обставини загибелі в російському полоні української журналістки Вікторії Рощиної.

Про це йшлося під час дебатів у Європарламенті щодо ситуації із захистом прав журналістів, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Доповідач від Єврокомісії Вопке Гукстра вимагає проведення якнайшвидшого незалежного розслідування, яке повністю з'ясує всі обставини смерті Вікторії Рощиної.

Окрім цього, він наголосив, що Єврокомісія буде вимагати від РФ припинити "зловживання її кримінальною системою для залякування журналістів та інших громадян шляхом політично мотивованих кримінальних розслідувань проти них".

Доповідач зазначив, що смерть Рощиної в російському ув'язненні є ще одним прикладом ігнорування Росією усіх міжнародних зобов'язань.

"За наявною інформацією, Вікторія померла під час етапування до Москви з в'язниці в Таганрозі. Саме російська влада, і ніхто інший, взяла на себе повну відповідальність за її безпеку, за її здоров'я та фізичну недоторканність, коли свавільно утримувала її на тимчасово окупованих територіях у серпні 2023 року", - сказав єврокомісар.

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Європарламентарії наголосили, що журналісти згідно з міжнародним гуманітарним правом є цивільними особами, тож їхня безпека і захист мають бути гарантовані в усіх конфліктних ситуаціях.

За даними Ради Європи, з лютого 2022 року щонайменше шістнадцять журналістів і працівників ЗМІ були вбиті під час виконання службових обов'язків або через свою роботу, щонайменше сорок дістали поранення.

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Смерть Вікторії Рощиної у російському полоні

10 жовтня батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.

У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.

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