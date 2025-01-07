Драпатый о ситуации в 155-й бригаде: "Проблемы можно было решить на местах"

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатий прокомментировал состояние 155-й отдельной механизированной бригады "Анна Киевская".

Об этом он сообщил во время эфира телемарафона "Єдині новини", информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что существующие проблемы могли быть решены на местах при участии командиров и всех уровней управления.

"Ряд фактов имеет место. Я со своей стороны негативно отношусь ко всем этим проявлениям и к тому, что можно было поправить на местах всеми уровнями управления, всеми командирами, командующими", - подчеркнул генерал-майор.

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Драпатий выразил уверенность, что озвученные проблемы со временем будут опровергнуты. Сейчас бригада выполняет боевые задачи на Восточном направлении. В сюжете телемарафона показали работу экипажа танка Leopard, который эффективно уничтожает вражеские позиции.

Вопрос бригады рассматривался также на ежемесячном совещании Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного 5 января. Генерал Александр Сырский уделил внимание наращиванию возможностей подразделений беспилотных систем и решению проблем, которые возникли в 155-й бригаде.

Ситуация в 155 бригаде

Отдельное внимание Сырский уделил наращиванию возможностей подразделения беспилотных систем 155-й механизированной бригады, а также проблемным вопросам, которые необходимо решить.

"Отдал все необходимые распоряжения. Увеличиваем количество бригад с усиленной беспилотной составляющей. Завершаем работу над концепцией применения отдельной бригады БпС и ее типовой структуры, вышли на финишную прямую. Поставил задачу на январь, отметил лучших воинов подразделений БпС.

Работаем совместно дальше. Ведь чем выше будет эффективность применения нашего высокотехнологичного оружия, тем лучше мы будем сохранять жизни украинских военнослужащих", - резюмирует Сырский.

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