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Новости Война
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Драпатый о ситуации в 155-й бригаде: "Проблемы можно было решить на местах"

Командувач ЗСУ прокоментував ситуацію в 155-й механізованій бригаді

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатий прокомментировал состояние 155-й отдельной механизированной бригады "Анна Киевская".

Об этом он сообщил во время эфира телемарафона "Єдині новини", информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что существующие проблемы могли быть решены на местах при участии командиров и всех уровней управления.

"Ряд фактов имеет место. Я со своей стороны негативно отношусь ко всем этим проявлениям и к тому, что можно было поправить на местах всеми уровнями управления, всеми командирами, командующими", - подчеркнул генерал-майор.

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Драпатий выразил уверенность, что озвученные проблемы со временем будут опровергнуты. Сейчас бригада выполняет боевые задачи на Восточном направлении. В сюжете телемарафона показали работу экипажа танка Leopard, который эффективно уничтожает вражеские позиции.

Вопрос бригады рассматривался также на ежемесячном совещании Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного 5 января. Генерал Александр Сырский уделил внимание наращиванию возможностей подразделений беспилотных систем и решению проблем, которые возникли в 155-й бригаде.

Ситуация в 155 бригаде

Отдельное внимание Сырский уделил наращиванию возможностей подразделения беспилотных систем 155-й механизированной бригады, а также проблемным вопросам, которые необходимо решить.

"Отдал все необходимые распоряжения. Увеличиваем количество бригад с усиленной беспилотной составляющей. Завершаем работу над концепцией применения отдельной бригады БпС и ее типовой структуры, вышли на финишную прямую. Поставил задачу на январь, отметил лучших воинов подразделений БпС.

Работаем совместно дальше. Ведь чем выше будет эффективность применения нашего высокотехнологичного оружия, тем лучше мы будем сохранять жизни украинских военнослужащих", - резюмирует Сырский.

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Автор: 

война (1380) ВСУ (6614) Драпатый Михаил (17) 155 отдельная механизированная бригада "Анна Киевская" (7)


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Топ комментарии
+13
Обісралися по повній, а головне нанесли важкий урон іміджу України. Дубарі.
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07.01.2025 12:19
+9
Ю.Бутусов обгрунтовано розклав по полицям шодо 155. Вінні починаючи з найвеличнійшого стратега у світі Верховного Головкома з Головкомом і по нісходящей.
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07.01.2025 12:35
+4
Судя по всему Сырский неплохой тактик, но никудышный менеджер и организатор. На нем висит старая школа, клановость - ну и конечно необходимость слушать о чем говорят наверху. Он не хочет или боиться трогать саму систему управления - основанную на страхе перед начальством, на докладах и бумажках, на лжи - и при этом неэффективности. Когда командир видит бесперспективность удержания позиции, которая все равно будет завтра захвачена врагом - но при этом за этот день его войска понесут совершенно ненужные потери - но все равно позицию приказывает держать - "бо виїбуть". За потерю позиции - да, а за потери людей - нет. Ведь люди же у нас бесконечные. ТЦК еще наловит.
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07.01.2025 12:44
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???

Питання бригади розглядалося також на щомісячній нараді Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного 5 січня. Генерал Олександр Сирський приділив увагу нарощенню спроможностей підрозділів безпілотних систем і вирішенню проблем, які виникли у 155-й бригаді.
Джерело: https://censor.net/ua/n3528906
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07.01.2025 12:18 Ответить
а до чого тут Залужний він вже давно не Головнокомандувач ЗСУ.....
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07.01.2025 12:50 Ответить
Обісралися по повній, а головне нанесли важкий урон іміджу України. Дубарі.
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07.01.2025 12:19 Ответить
Іначє ім ніззя нікак.
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07.01.2025 12:34 Ответить
І це - еліта, яка вчилася у Франції. Розумієте, який в нас стан армії? Фронти мабуть, тримаються тільки завдяки Богу і залишкам мотивованих патріотів, які пішли ще у 22 році.
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07.01.2025 14:49 Ответить
"...Питання бригади розглядалося також на щомісячній нараді Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного 5 січня. Генерал Олександр Сирський приділив увагу нарощенню спроможностей підрозділів безпілотних систем і вирішенню проблем, які виникли у 155-й бригаді...." - в мене одного комп впіймав вірус?
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07.01.2025 12:20 Ответить
Читаю вже Сирського на тому місці - оперативно замінили.
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07.01.2025 13:14 Ответить
Ю.Бутусов обгрунтовано розклав по полицям шодо 155. Вінні починаючи з найвеличнійшого стратега у світі Верховного Головкома з Головкомом і по нісходящей.
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07.01.2025 12:35 Ответить
Та 155 це маленький випадок порівняно з масштабами по інших бригадах!
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07.01.2025 12:42 Ответить
Судя по всему Сырский неплохой тактик, но никудышный менеджер и организатор. На нем висит старая школа, клановость - ну и конечно необходимость слушать о чем говорят наверху. Он не хочет или боиться трогать саму систему управления - основанную на страхе перед начальством, на докладах и бумажках, на лжи - и при этом неэффективности. Когда командир видит бесперспективность удержания позиции, которая все равно будет завтра захвачена врагом - но при этом за этот день его войска понесут совершенно ненужные потери - но все равно позицию приказывает держать - "бо виїбуть". За потерю позиции - да, а за потери людей - нет. Ведь люди же у нас бесконечные. ТЦК еще наловит.
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07.01.2025 12:44 Ответить
Пушо по людям, скільки їх не поклади - вийде зе і прохрипить про переможну перемогу і що про втрати брешуть і як він пишається нацією з крилами.
А по позиції - як вона захоплена то вона захоплена, ось мапа, багато не ********.
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07.01.2025 13:04 Ответить
Судя по усьому Сирський геніальний тактик! По грі в Чапаєва, бо він ще знає що кобила у шахах ходить буквою Гівно!
А взагалі як уся більшість старшого офіцерського корпусу України - пиха генеральска, а здібностей у тисячі разів менше ніж у батальонного командира типу майор французської артилерії зразка 1793 року.
І шо наводить печаль - молодші офіцери мріють стати такими як їх полкан, і в першу черзі по вазі і платні! Це я побачив у 2014 році в Петрівцях в навчальному центрі НГУ. У всіх офіцерів у голові старосоветська заповідь - "Куди солдата не цілуй - у нього усюди жопа!" Ну і обоюдна любовь у солдатів. Це щоб не питали, чому добре воював Правий сектор і ДУК - там були побратими.
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07.01.2025 13:35 Ответить
Щоб не вирішувати "проблеми на місцях" - нєкуй проблеми було створювати....
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07.01.2025 13:09 Ответить
От вам і Драпатий, а як дишав, як дишав. У травні зупинив навалу на Харків. Гарний офіцер і таке інше. Але ж головне питання: навіщо створювали нову бригаду замість поповнення існуючої?! Відповідь Драпатого : "я б все порєшав на місці", домовився, та й тихенько в ліс. Оце рівень.
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07.01.2025 13:45 Ответить
Блаблабла....Вже і Драпатого ОПешники з'їли. Це морок.🤦🥴
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07.01.2025 13:51 Ответить
"Драпатий висловив упевненість, що озвучені проблеми з часом будуть спростовані" - будуть ЩО?
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07.01.2025 13:56 Ответить
Хто потрапляє беспосередньо в орбіту прямого впливу ішака-дєрмака, той починає різні викрутаси. Дивує, що визнані та авторитетні командири погоджуюються мати справи з безолковими дегенератами, на кшталт того ж ішака і Ко.
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07.01.2025 14:12 Ответить
Якщо були вже проблеми, чому їх не вирішували? Чому допустили таку катастрофу? Кого у цю бригаду напхали, що 1700 побігли в СЗЧ? Бомжів бусифікованих? Ну от так вони вам і будуть воювати. А це ще - елітна бригада, а не бусифіканти, яких на нулі кидають.
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07.01.2025 14:47 Ответить
Так у цій бригаді і було 90% бусіфікованих! Я в шоці. За підсумков: завдання кремля виконано. Тепер жодна країна не погодиться готувати та споряджати за свої кошти такі "бригади"
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07.01.2025 16:21 Ответить
п... т.....
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07.01.2025 18:28 Ответить
Ще один совок: "можна було порішати на місці" - це і є замовчування. Було би просто відпіз...но причому буквально, всих, хто на люди це виносить і все. А так - одні проблеми тільки Драпатому. Такшо сорян - тут видно звідки проблєма
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07.01.2025 18:39 Ответить
Ці проблеми, як і 99% усіх інших, створені дебільними совками із вищого керівництва МО і ЗСУ. Тобто, стара проста армійська схема "зверху накосячили - внизу іпуться і відповідають".
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08.01.2025 07:55 Ответить
 
 