Драпатый о ситуации в 155-й бригаде: "Проблемы можно было решить на местах"
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатий прокомментировал состояние 155-й отдельной механизированной бригады "Анна Киевская".
Об этом он сообщил во время эфира телемарафона "Єдині новини", информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что существующие проблемы могли быть решены на местах при участии командиров и всех уровней управления.
"Ряд фактов имеет место. Я со своей стороны негативно отношусь ко всем этим проявлениям и к тому, что можно было поправить на местах всеми уровнями управления, всеми командирами, командующими", - подчеркнул генерал-майор.
Драпатий выразил уверенность, что озвученные проблемы со временем будут опровергнуты. Сейчас бригада выполняет боевые задачи на Восточном направлении. В сюжете телемарафона показали работу экипажа танка Leopard, который эффективно уничтожает вражеские позиции.
Вопрос бригады рассматривался также на ежемесячном совещании Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного 5 января. Генерал Александр Сырский уделил внимание наращиванию возможностей подразделений беспилотных систем и решению проблем, которые возникли в 155-й бригаде.
Ситуация в 155 бригаде
Отдельное внимание Сырский уделил наращиванию возможностей подразделения беспилотных систем 155-й механизированной бригады, а также проблемным вопросам, которые необходимо решить.
"Отдал все необходимые распоряжения. Увеличиваем количество бригад с усиленной беспилотной составляющей. Завершаем работу над концепцией применения отдельной бригады БпС и ее типовой структуры, вышли на финишную прямую. Поставил задачу на январь, отметил лучших воинов подразделений БпС.
Работаем совместно дальше. Ведь чем выше будет эффективность применения нашего высокотехнологичного оружия, тем лучше мы будем сохранять жизни украинских военнослужащих", - резюмирует Сырский.
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Питання бригади розглядалося також на щомісячній нараді Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного 5 січня. Генерал Олександр Сирський приділив увагу нарощенню спроможностей підрозділів безпілотних систем і вирішенню проблем, які виникли у 155-й бригаді.
Джерело: https://censor.net/ua/n3528906
А по позиції - як вона захоплена то вона захоплена, ось мапа, багато не ********.
А взагалі як уся більшість старшого офіцерського корпусу України - пиха генеральска, а здібностей у тисячі разів менше ніж у батальонного командира типу майор французської артилерії зразка 1793 року.
І шо наводить печаль - молодші офіцери мріють стати такими як їх полкан, і в першу черзі по вазі і платні! Це я побачив у 2014 році в Петрівцях в навчальному центрі НГУ. У всіх офіцерів у голові старосоветська заповідь - "Куди солдата не цілуй - у нього усюди жопа!" Ну і обоюдна любовь у солдатів. Це щоб не питали, чому добре воював Правий сектор і ДУК - там були побратими.