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Новости Война
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Эффективные закупки: цены на горюче-смазочные материалы для ВСУ стали ниже среднерыночных, - Минобороны

Закупівлі ПММ для ЗСУ у 2024 році

Министерство обороны Украины существенно улучшило процедуры закупки горюче-смазочных материалов (ГСМ) в 2024 году.

Об этом сообщает Министерство обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Проверка, проведенная Департаментом внутреннего аудита, показала, что государственное предприятие "Государственный оператор тыла" использовало регламентированные подходы и конкурентные процедуры, обеспечив эффективность и прозрачность процесса.

Согласно выводам аудита, в 97% случаев ДОТ использовал электронные системы закупок, что позволило избежать завышения цен. В среднем, фактические цены на ГСМ оказались на 5,4% ниже объявленной ожидаемой стоимости и были дешевле среднерыночных.

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"Проведение ДОТ конкурентных процедур по закупке горюче-смазочных материалов с начала 2024 года по сентябрь обеспечило экономию бюджетных средств на сумму более 867 млн гривен. При этом расходы на деятельность ДОТ по этому направлению составили менее 60 млн грн", - отметил полковник Александр Титковский, директор Департамента внутреннего аудита.

Для сравнения, в 2022-2023 годах закупки ГСМ проводились без четких регламентов, что приводило к завышению цен из-за отсутствия конкуренции. Нынешний подход обеспечивает экономию средств и более прозрачный процесс.

Напомним, за две недели с момента запуска национальной программы поддержки военных "Плюсы" военнослужащие приобрели почти 200 000 литров топлива в приложении "Армия+".

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Автор: 

Минобороны (9357) топливо (628) закупки (759) ВСУ (6614)


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не допоможе
там треба кожного 3-го (корупціонерів!) розстріляти тоді може бути...
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07.01.2025 11:47 Ответить
хвали мене мій язичку, будеш їсти кашку... Шкода, що яйцесяйному Резникову не вдалось так зекономити для держави, але ж жодні куми та співслуживці найЗеличнішого теж не постраждали???
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07.01.2025 11:51 Ответить
Ціна на паливо така що водії ходять пішки.... От тому і ціна падає!!!!
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07.01.2025 12:03 Ответить
Тепер би ще якийсь транспорт під цих ПММ - і переможемо!
Хоча, скоріше за все доведеться як кацапи пересідати на скутери і самокати
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07.01.2025 12:03 Ответить
Напевно тому командири з передка волають про нехватку соляри?
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07.01.2025 12:11 Ответить
 
 