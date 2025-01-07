Эффективные закупки: цены на горюче-смазочные материалы для ВСУ стали ниже среднерыночных, - Минобороны

Министерство обороны Украины существенно улучшило процедуры закупки горюче-смазочных материалов (ГСМ) в 2024 году.

Об этом сообщает Министерство обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Проверка, проведенная Департаментом внутреннего аудита, показала, что государственное предприятие "Государственный оператор тыла" использовало регламентированные подходы и конкурентные процедуры, обеспечив эффективность и прозрачность процесса.

Согласно выводам аудита, в 97% случаев ДОТ использовал электронные системы закупок, что позволило избежать завышения цен. В среднем, фактические цены на ГСМ оказались на 5,4% ниже объявленной ожидаемой стоимости и были дешевле среднерыночных.

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"Проведение ДОТ конкурентных процедур по закупке горюче-смазочных материалов с начала 2024 года по сентябрь обеспечило экономию бюджетных средств на сумму более 867 млн гривен. При этом расходы на деятельность ДОТ по этому направлению составили менее 60 млн грн", - отметил полковник Александр Титковский, директор Департамента внутреннего аудита.

Для сравнения, в 2022-2023 годах закупки ГСМ проводились без четких регламентов, что приводило к завышению цен из-за отсутствия конкуренции. Нынешний подход обеспечивает экономию средств и более прозрачный процесс.

Напомним, за две недели с момента запуска национальной программы поддержки военных "Плюсы" военнослужащие приобрели почти 200 000 литров топлива в приложении "Армия+".

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