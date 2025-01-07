Умеров назначил экс-вице-премьера Кубракова своим советником
Министр обороны Рустем Умеров назначил Александра Кубракова своим советником на общественных началах.
Об этом Умеров сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Его опыт на должностях вице-премьер-министра, министра инфраструктуры и руководителя "Укравтодора" является важным и поможет в совершенствовании системы снабжения и логистики в Вооруженных силах Украины.
Уверен, что его государственный и практический опыт будет способствовать повышению эффективности оборонных процессов и укреплению нашей обороноспособности", - отмечает Умеров.
Как сообщалось, в мае 2024 года Верховная Рада поддержала увольнение Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития громад, территорий и инфраструктуры.
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бо офіційно він не працює
- Ну заведи тоді нову. Не звільняти ж через таку дрібну херню такого цінного фахівця
Тепер оце. Люди там зовсім відмежувались від буденності. Живуть у вигаданому царстві кастових можливостей. Обійми, ласкаво просимо на наш човен-потопельник!
Ціна такого рішення: ручне управління найбільшим закупівельним бюджетом країни у понад 550 млрд грн https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4059-20#Text на рік. Це більше https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4059-20#Text чверті доходів річного державного бюджету