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Умеров назначил экс-вице-премьера Кубракова своим советником

Олександр Кубраков

Министр обороны Рустем Умеров назначил Александра Кубракова своим советником на общественных началах.

Об этом Умеров сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Его опыт на должностях вице-премьер-министра, министра инфраструктуры и руководителя "Укравтодора" является важным и поможет в совершенствовании системы снабжения и логистики в Вооруженных силах Украины.

Уверен, что его государственный и практический опыт будет способствовать повышению эффективности оборонных процессов и укреплению нашей обороноспособности", - отмечает Умеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это нехорошая новость", - немецкий министр об увольнении Кубракова

Как сообщалось, в мае 2024 года Верховная Рада поддержала увольнение Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития громад, территорий и инфраструктуры.

Автор: 

Кубраков Александр (222) Умеров Рустем (534)


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Топ комментарии
+15
Лайно не тоне
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07.01.2025 10:12
+14
Цензурних слів немає
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07.01.2025 10:07
+13
- Олексію Степановичу, а я Сидорову вже догану за пияцтво не можу поставити - у нього вся службова книжка ними списана
- Ну заведи тоді нову. Не звільняти ж через таку дрібну херню такого цінного фахівця
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07.01.2025 10:10
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Цензурних слів немає
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07.01.2025 10:07 Ответить
Радник на громадських засадах - чи з окладом?
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07.01.2025 10:08 Ответить
А нахуана йому ніщебродський "оклад", коли йому дали ксіву "я ат умєрова"?
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07.01.2025 10:24 Ответить
А що тут ще і гроші платять, а він думав, що отримав посаду і крутися, та ще щоб шеф був задоволений
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07.01.2025 10:40 Ответить
З откатом.
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07.01.2025 10:55 Ответить
Без окладу означає, що якщо що, його потім не притягнуть до відповідальності,
бо офіційно він не працює
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07.01.2025 11:00 Ответить
Кешом - з рук в руки
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07.01.2025 11:05 Ответить
З окладом то на іконах.
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07.01.2025 15:11 Ответить
- Олексію Степановичу, а я Сидорову вже догану за пияцтво не можу поставити - у нього вся службова книжка ними списана
- Ну заведи тоді нову. Не звільняти ж через таку дрібну херню такого цінного фахівця
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07.01.2025 10:10 Ответить
Лайно не тоне
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07.01.2025 10:12 Ответить
Перетікання лайна в природі. Дуже цінні кадри в команді зедєрмака, ну ніяк не можна мобілізувати. У цого радника ще будуть з десяток заступників і помічників, які отримуватимуть зарплату, зашибісь.
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07.01.2025 10:17 Ответить
Цей знає, скільки бапок можна безслідно в землю закопати. Однозначно ефективний менеджер
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07.01.2025 10:19 Ответить
незаменимые блюди...
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07.01.2025 10:20 Ответить
если "официально", и одновременно - "на общественных началах" это значит, типа, доступ к гостайне, кабинетам избранных физиономий, влияние на решения, свободный выезд за закордон и отсутствие ответственности\проверок (к примеру, на кацапский паспорт) как таковых. и все это в министерстве обороны воюющей страны.
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07.01.2025 10:26 Ответить
Кірюші невстигає мародерити
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07.01.2025 10:26 Ответить
Гімно тягнеться до гімна! І гімно поганяє......
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07.01.2025 10:28 Ответить
Чоловік з досвідчений, може яку нову схему запропонувати зможе, досвід має
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07.01.2025 10:37 Ответить
Так, тепер йому зарплатню будуть платити тільки кацапи.
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07.01.2025 11:03 Ответить
Нагадайте, де кубраков обісрався і скільки вкрав? За дєлішками цих "державних діячів" не встигаєш.
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07.01.2025 10:46 Ответить
Це вже повна смрака, ********, чи ще ні?
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07.01.2025 10:56 Ответить
Воно періодично утрушується, і можна додавати ще.
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07.01.2025 15:09 Ответить
"слухай,Ти куди ідеш?На обід іду.Ти що ,на мясокомбінаті працюєш і ще на обід ходиш???
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07.01.2025 11:14 Ответить
Курви в борделі тусуються.
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07.01.2025 11:27 Ответить
Кожний наступний крок лише посилює неминучість хибного майбутнього рішення.
Тепер оце. Люди там зовсім відмежувались від буденності. Живуть у вигаданому царстві кастових можливостей. Обійми, ласкаво просимо на наш човен-потопельник!
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07.01.2025 12:11 Ответить
Напередодні нового року міністр оборони Рустем Умєров вніс незаконні зміни до статутів Агенції оборонних закупівель (АОЗ) та Державного оператору тилу (ДОТ). Цими змінами підірвано реформу оборонних закупівель, що відбулась після звільнення попереднього міністра Олексія Резнікова.

Ціна такого рішення: ручне управління найбільшим закупівельним бюджетом країни у понад 550 млрд грн https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4059-20#Text на рік. Це більше https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4059-20#Text чверті доходів річного державного бюджету
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07.01.2025 12:18 Ответить
щоб придивився що можна вкрасти як ефективний топменеджер. Іншого НЕ БАЧУ
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07.01.2025 12:25 Ответить
Умеров не успевает считать кэш. Вот и взял, типа советника, у которого богатый опыт.
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07.01.2025 13:05 Ответить
колообіг смарагдового лайна у злочинному угрупуванні на чолі з найвеличнішим оратором.
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07.01.2025 13:07 Ответить
У нього напевне є схильність у смітнику порпатися.
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07.01.2025 15:06 Ответить
Іншаллах!
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07.01.2025 18:19 Ответить
 
 