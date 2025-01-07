Умеров назначил экс-вице-премьера Кубракова своим советником

Министр обороны Рустем Умеров назначил Александра Кубракова своим советником на общественных началах.

Об этом Умеров сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Его опыт на должностях вице-премьер-министра, министра инфраструктуры и руководителя "Укравтодора" является важным и поможет в совершенствовании системы снабжения и логистики в Вооруженных силах Украины.

Уверен, что его государственный и практический опыт будет способствовать повышению эффективности оборонных процессов и укреплению нашей обороноспособности", - отмечает Умеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это нехорошая новость", - немецкий министр об увольнении Кубракова

Как сообщалось, в мае 2024 года Верховная Рада поддержала увольнение Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития громад, территорий и инфраструктуры.