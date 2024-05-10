"Это нехорошая новость", - немецкий министр об увольнении Кубракова

Федеральный министр Германии по экономическому сотрудничеству и развитию Свенья Шульце 9 мая планировала встречу с министром инфраструктуры Кубраковым, но его уволили.

Об этом сообщает Die Welt, информирует Цензор.НЕТ.

Свенья Шульце прибыла в Киев с необъявленным визитом 9 мая. Она планировала встретиться с Кубраковым. Однако после прибытия немецкой делегации стало известно, что его уволили.

Шульце отметила, что "это действительно нехорошая новость".

В соцсетях министр сообщила, что во время визита в Украину обсуждалась подготовка к Международной конференции по вопросам восстановления Украины, которая запланирована на 11-12 июня в Берлине.

Что будет дальше с подготовкой к конференции министр не смогла ответить.

"Просто обидно, потому что это уже скоро, и мы очень интенсивно готовились с ним (Кубраковым. - Ред.) и его командой. Личный контакт и доверительные отношения, которые строили, теперь исчезли", - добавила она.

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Увольнение Александра Кубракова

Напомним, 9 мая Верховная Рада уволила Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития громад, территорий и инфраструктуры.

Кубраков заявил, что с ним это решение не обсуждалось.

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