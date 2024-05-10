"Это нехорошая новость", - немецкий министр об увольнении Кубракова
Федеральный министр Германии по экономическому сотрудничеству и развитию Свенья Шульце 9 мая планировала встречу с министром инфраструктуры Кубраковым, но его уволили.
Об этом сообщает Die Welt, информирует Цензор.НЕТ.
Свенья Шульце прибыла в Киев с необъявленным визитом 9 мая. Она планировала встретиться с Кубраковым. Однако после прибытия немецкой делегации стало известно, что его уволили.
Шульце отметила, что "это действительно нехорошая новость".
В соцсетях министр сообщила, что во время визита в Украину обсуждалась подготовка к Международной конференции по вопросам восстановления Украины, которая запланирована на 11-12 июня в Берлине.
Что будет дальше с подготовкой к конференции министр не смогла ответить.
"Просто обидно, потому что это уже скоро, и мы очень интенсивно готовились с ним (Кубраковым. - Ред.) и его командой. Личный контакт и доверительные отношения, которые строили, теперь исчезли", - добавила она.
Увольнение Александра Кубракова
Напомним, 9 мая Верховная Рада уволила Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития громад, территорий и инфраструктуры.
Кубраков заявил, что с ним это решение не обсуждалось.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
де гроші, буржуї?
зе!лідору потрібні гроші!
тому і звільнили
Як таке можна терпіть?.
З кожної діри стирчить Єрмак. Зеленського зпід Єрмака вже навіть не видно, окрім тупих відосиків. В країні немає Президента - є примітивна імітація. Прем'єр-міністр Шмигаль теж балакаюче опудало, яке нічого не вирішує. Голова Верховної Ради Стефанчук - підстилка Офісу Президента.
Очевидно, що збереження такої ситуації призведе Україну до ганебної поразки і краху, бо державну владу захопили ригівські і москальські щурі, які ні за що не відповідають але усім керують. Радощі буде небагато, коли Зеленський відгребе по повній за них усіх, бо країна буде вже сплюндрована.
Щоб царювала нелегітимна влада (офіс єрмака) - та ще й у колонії моськовії.
а сам Єрмак білий і пухнастий !!
Тож маємо наочний приклад як коміки руйнують Державу...☹️
КрадБудівництва" Кубраков на посаді краще, аніж його звільнення. До чого ж довів систему державного управління Зеленський, що навіть відставка Кубракова виглядає як ще один програш.
За всі п'ять років одні втрати та проблеми...
Боже милостивий дай нам сили в цьому протистоянні. Допоможи Боже нам своєю армією Янголів в боротьбі з диявольським військом.
Відкрий очі, Господи тим українцям, які ще досі не бачать яке зло править нашою країною.
Благослови Господи Україну, презри на нас світлим лицем своїм. Помилуй нас Господи і спаси нас і даруй нам мир.
Славимо Тебе Господи бо ти є благ і милостивий.
Дякуємо Тобі за мир і процвітання які будуть в Україні, бо надіємось на Тебе.
В ім'я Ісуса Христа Амінь.
Дякуємо!
звільнений, після погоджених зустрічей.
Вже було подібне звільнення .