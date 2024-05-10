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"Это нехорошая новость", - немецкий министр об увольнении Кубракова

Німецька міністерка Шульце планувала зустріч із Кубраковим, але його звільнили

Федеральный министр Германии по экономическому сотрудничеству и развитию Свенья Шульце 9 мая планировала встречу с министром инфраструктуры Кубраковым, но его уволили.

Об этом сообщает Die Welt, информирует Цензор.НЕТ.

Свенья Шульце прибыла в Киев с необъявленным визитом 9 мая. Она планировала встретиться с Кубраковым. Однако после прибытия немецкой делегации стало известно, что его уволили.

Шульце отметила, что "это действительно нехорошая новость".

В соцсетях министр сообщила, что во время визита в Украину обсуждалась подготовка к Международной конференции по вопросам восстановления Украины, которая запланирована на 11-12 июня в Берлине.

Что будет дальше с подготовкой к конференции министр не смогла ответить.

"Просто обидно, потому что это уже скоро, и мы очень интенсивно готовились с ним (Кубраковым. - Ред.) и его командой. Личный контакт и доверительные отношения, которые строили, теперь исчезли", - добавила она.

Читайте: Рада уволила Сольского с должности министра аграрной политики

Увольнение Александра Кубракова

Напомним, 9 мая Верховная Рада уволила Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития громад, территорий и инфраструктуры.

Кубраков заявил, что с ним это решение не обсуждалось.

Также читайте: Зеленский уволил командующего ССО Лупанчука

Автор: 

Германия (6931) увольнение (2675) Кубраков Александр (222)


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Топ комментарии
+24
В державній владі України склалася абсолютно ненормальна і недопустима ситуація.
З кожної діри стирчить Єрмак. Зеленського зпід Єрмака вже навіть не видно, окрім тупих відосиків. В країні немає Президента - є примітивна імітація. Прем'єр-міністр Шмигаль теж балакаюче опудало, яке нічого не вирішує. Голова Верховної Ради Стефанчук - підстилка Офісу Президента.
Очевидно, що збереження такої ситуації призведе Україну до ганебної поразки і краху, бо державну владу захопили ригівські і москальські щурі, які ні за що не відповідають але усім керують. Радощі буде небагато, коли Зеленський відгребе по повній за них усіх, бо країна буде вже сплюндрована.
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10.05.2024 12:09
+13
планувала минуя єрмака???
тому і звільнили
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10.05.2024 12:00
+8
Так було ж в новинах шо чуваку принесли хабаря, а він як дурачок побіг в НАБУ, як нерідний. Цука така.
Як таке можна терпіть?.
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10.05.2024 12:04
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хіхіхіхі.....
де гроші, буржуї?
зе!лідору потрібні гроші!
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10.05.2024 11:59 Ответить
планувала минуя єрмака???
тому і звільнили
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10.05.2024 12:00 Ответить
Звичайно погана: раніше крали до 30%, а зараз дай Бог щоб оставалось 30% після того як вкрадуть
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10.05.2024 12:03 Ответить
Так було ж в новинах шо чуваку принесли хабаря, а він як дурачок побіг в НАБУ, як нерідний. Цука така.
Як таке можна терпіть?.
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10.05.2024 12:04 Ответить
Пацани все вирішують по-пацанськи. Шпана і шваль, але ж весело і прикольно...
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10.05.2024 12:08 Ответить
Подумаєш , ще на півроку затримають допомогу. Куди нам поспішати? Клоуни при владі - не кращі за терористів.
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10.05.2024 12:08 Ответить
Так вони це роблять умисно. Вони ж говорять одне, а роблять все проти України
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10.05.2024 14:45 Ответить
В державній владі України склалася абсолютно ненормальна і недопустима ситуація.
З кожної діри стирчить Єрмак. Зеленського зпід Єрмака вже навіть не видно, окрім тупих відосиків. В країні немає Президента - є примітивна імітація. Прем'єр-міністр Шмигаль теж балакаюче опудало, яке нічого не вирішує. Голова Верховної Ради Стефанчук - підстилка Офісу Президента.
Очевидно, що збереження такої ситуації призведе Україну до ганебної поразки і краху, бо державну владу захопили ригівські і москальські щурі, які ні за що не відповідають але усім керують. Радощі буде небагато, коли Зеленський відгребе по повній за них усіх, бо країна буде вже сплюндрована.
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10.05.2024 12:09 Ответить
Тю, хтось чув прізвище цього (або будь якого іншого) міністра? З осени 19 року це остаточно втратило будь яке значення. Просто далі йде "полірування" ОС, лояльних до ондрюші змінюють на повністю несуб'єктних. Ось і все... а "західних партнерів" через такий таймінг подій просто посилають на три літери... 3.14здять на публіку одне, а роблять що у кремлі (або у пекіні) кажуть. Ну власне так само, як це роблять маріонетки у Грузії, наприклад
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10.05.2024 12:11 Ответить
при ньому знищили корупційну схему приватних сертифікаційних центрів моряків. раніше під кожен рейс моряк отримував сертифікат на відповідний тип корабля в приватному сертифікаційному центрі, ті затягували видачу так, що моряк не встигав доїхати до порта відправки і неофіційними шляхами звʼязувались і пропонували "прискорити за гроші". Тепер цей сертифікат моряки отримують через "Дію" автоматично.
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10.05.2024 12:20 Ответить
ну я не моряк, тож вибачте вже... та все одно - це власне те єдине досягнення міністра інфраструктури, через котре всі мають знати його прізвище?
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10.05.2024 12:34 Ответить
Іди геть, подоляцький дурник
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10.05.2024 13:37 Ответить
Це ти кому відповіла, потвора?
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10.05.2024 15:28 Ответить
Тепер ще що лідор🤡 хоче бути легітимним довічно ...теж вуха ріже ЄС...бо війной 100% запахло ...дермак керує🤡... напрямок вкаже
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10.05.2024 12:12 Ответить
Мається на увазі що то був ще біль менш притомний управлінець...замість поставлять якусь тупу маріонєтку...
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10.05.2024 13:08 Ответить
Ворог України активно діє: закрив оборонні програми, розмінував Чонгар, арештував Героїв України, звільнив успішне командування армії. Та й взагалі - звільняє всіх, хто працює на Україну, а не на її ворогів.
Щоб царювала нелегітимна влада (офіс єрмака) - та ще й у колонії моськовії.
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10.05.2024 12:23 Ответить
єрмак барижить посадами не зважаючи ні на що..
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10.05.2024 12:29 Ответить
Брат Єрмака готує нових людей на звільнені посади в ОП ,
а сам Єрмак білий і пухнастий !!
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10.05.2024 12:45 Ответить
Щоб Зельониє не зробили, яке б рішення не прийняли, воно йде виключно на шкоду України. Гасло, яке потрібно носити перед Зеленким "Зробимо все, щоб було ще гірше!"
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10.05.2024 12:29 Ответить
А в 2019 було-" хужє ужє нє будєт"...!)
Тож маємо наочний приклад як коміки руйнують Державу...☹️
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10.05.2024 13:06 Ответить
Здуріти можна, хто б сказав недавно, що "геній Великого КрадБудівництва" Кубраков на посаді краще, аніж його звільнення. До чого ж довів систему державного управління Зеленський, що навіть відставка Кубракова виглядає як ще один програш.
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10.05.2024 12:39 Ответить
Крадуть зелені не збавляючи темпу , бо є що красти і ніхто їх не контролює 😡
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10.05.2024 12:48 Ответить
Не переживайте, как тока амеры вдуплят , как разрулить ситуацию в Украине, дурачок пожалеет, шо не ушел в отставку по окончанию каденции, або как не справляющийся со своими обязанностями... А амеры над этим работают наполегливо.
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10.05.2024 13:51 Ответить
Поки я бачу що зєля доводить до кінця справу початку яником. Парламент він знищив, тепер там дресировані мавпочки. Кабмін теж. Залишився він і 5-6 мутних чуваків, або Єрмак і 5-6 мутних чуваків на чолі з зеленським
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10.05.2024 12:49 Ответить
Від нинішньої влади добрих новин очікувати не варто...вона "необучаєма"...
За всі п'ять років одні втрати та проблеми...
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10.05.2024 13:04 Ответить
А чи казала? Може і казала, але інше, а так переклали на українську
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10.05.2024 13:55 Ответить
недобрі новини сталися наприкінці березня 2019 року, решта - то "хроніка пікіруєщєго бомбардіровщіка"...
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10.05.2024 14:55 Ответить
Бубочка з Єрмаком прибирає всіх незалежних, популярних, і незалежних конкурентів які затьмарують його сяйво.
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10.05.2024 15:06 Ответить
Господи помилуй.
Боже милостивий дай нам сили в цьому протистоянні. Допоможи Боже нам своєю армією Янголів в боротьбі з диявольським військом.
Відкрий очі, Господи тим українцям, які ще досі не бачать яке зло править нашою країною.
Благослови Господи Україну, презри на нас світлим лицем своїм. Помилуй нас Господи і спаси нас і даруй нам мир.
Славимо Тебе Господи бо ти є благ і милостивий.
Дякуємо Тобі за мир і процвітання які будуть в Україні, бо надіємось на Тебе.
В ім'я Ісуса Христа Амінь.
Дякуємо!
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10.05.2024 15:38 Ответить
Аби не Порох А що ви хотіли!? У.Черчилю теж було не легко. Хоча був нюанс. У.Черчилю за народом більше пофартило, нація бритів це вам не охолос 73%
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10.05.2024 16:38 Ответить
....сигнал поганий:
звільнений, після погоджених зустрічей.
Вже було подібне звільнення .
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10.05.2024 17:52 Ответить
 
 