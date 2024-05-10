"Це недобра новина", - німецька міністерка про звільнення Кубракова

Федеральна міністерка Німеччини з економічного співробітництва та розвитку Свенья Шульце 9 травня планувала зустріч із міністром інфраструктури Кубраковим, але його звільнили.

Про це повідомляє Die Welt, інформує Цензор.НЕТ.

Свенья Шульце прибула до Києва із неоголошеним візитом 9 травня. Вона планувала зустрітися із Кубраковим. Проте після прибуття німецької делегації стало відомо, що його звільнили.

Шульце зазначила, що "це справді недобра новина".

У соцмережах міністерка повідомила, що під час візиту до України обговорювалася підготовка до Міжнародної конференції з питань відновлення України, яку заплановано на 11-12 червня у Берліні.

Що буде далі з підготовкою до конференції міністерка не змогла відповісти.

"Просто прикро, тому що це вже незабаром, і ми дуже інтенсивно готувалися з ним (Кубраковим. - Ред.) і його командою. Особистий контакт і довірливі стосунки, які будували, тепер зникли", - додала вона.

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Звільнення Олександра Кубракова

Нагадаємо, 9 травня Верховна Рада звільнила Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Кубраков заявив, що із ним це рішення не обговорювали.

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