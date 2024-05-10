"Це недобра новина", - німецька міністерка про звільнення Кубракова
Федеральна міністерка Німеччини з економічного співробітництва та розвитку Свенья Шульце 9 травня планувала зустріч із міністром інфраструктури Кубраковим, але його звільнили.
Про це повідомляє Die Welt, інформує Цензор.НЕТ.
Свенья Шульце прибула до Києва із неоголошеним візитом 9 травня. Вона планувала зустрітися із Кубраковим. Проте після прибуття німецької делегації стало відомо, що його звільнили.
Шульце зазначила, що "це справді недобра новина".
У соцмережах міністерка повідомила, що під час візиту до України обговорювалася підготовка до Міжнародної конференції з питань відновлення України, яку заплановано на 11-12 червня у Берліні.
Що буде далі з підготовкою до конференції міністерка не змогла відповісти.
"Просто прикро, тому що це вже незабаром, і ми дуже інтенсивно готувалися з ним (Кубраковим. - Ред.) і його командою. Особистий контакт і довірливі стосунки, які будували, тепер зникли", - додала вона.
Звільнення Олександра Кубракова
Нагадаємо, 9 травня Верховна Рада звільнила Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.
Кубраков заявив, що із ним це рішення не обговорювали.
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де гроші, буржуї?
зе!лідору потрібні гроші!
тому і звільнили
Як таке можна терпіть?.
З кожної діри стирчить Єрмак. Зеленського зпід Єрмака вже навіть не видно, окрім тупих відосиків. В країні немає Президента - є примітивна імітація. Прем'єр-міністр Шмигаль теж балакаюче опудало, яке нічого не вирішує. Голова Верховної Ради Стефанчук - підстилка Офісу Президента.
Очевидно, що збереження такої ситуації призведе Україну до ганебної поразки і краху, бо державну владу захопили ригівські і москальські щурі, які ні за що не відповідають але усім керують. Радощі буде небагато, коли Зеленський відгребе по повній за них усіх, бо країна буде вже сплюндрована.
Щоб царювала нелегітимна влада (офіс єрмака) - та ще й у колонії моськовії.
а сам Єрмак білий і пухнастий !!
Тож маємо наочний приклад як коміки руйнують Державу...☹️
КрадБудівництва" Кубраков на посаді краще, аніж його звільнення. До чого ж довів систему державного управління Зеленський, що навіть відставка Кубракова виглядає як ще один програш.
За всі п'ять років одні втрати та проблеми...
Боже милостивий дай нам сили в цьому протистоянні. Допоможи Боже нам своєю армією Янголів в боротьбі з диявольським військом.
Відкрий очі, Господи тим українцям, які ще досі не бачать яке зло править нашою країною.
Благослови Господи Україну, презри на нас світлим лицем своїм. Помилуй нас Господи і спаси нас і даруй нам мир.
Славимо Тебе Господи бо ти є благ і милостивий.
Дякуємо Тобі за мир і процвітання які будуть в Україні, бо надіємось на Тебе.
В ім'я Ісуса Христа Амінь.
Дякуємо!
звільнений, після погоджених зустрічей.
Вже було подібне звільнення .