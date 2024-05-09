"Зеленський звільнив командувача ССО Лупанчука".

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Лупанчука з посади командувача Сил спеціальних операцій. На його місце призначив Олександра Трепака.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №313/2024 оприлюднений на сайті глави держави.

"Звільнити ЛУПАНЧУКА Сергія Костянтиновича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", - йдеться в документі.

Наступним указом глава держави призначив Трепака Олександра Сергійовича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

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Призначення Сергія Лупанчука у 2023 році

Лупанчук має звання полковника. У відкритому доступі інформації про нього немає.

3 листопада 2023 року президент України указом звільнив Віктора Хоренка з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України та призначив на цю посаду Сергія Лупанчука.

Пізніше Зеленський увів Лупанчука до складу Ставки Верховного Головнокомандувача.

Що відомо про нового командувача ССО Олександра Трепака

З квітня 2014 року Трепак бере участь в Антитерористичній операції на сході України. Спільно з підрозділами спеціального призначення Військової служби правопорядку кіровоградці охороняли Центр забезпечення бронетанковим озброєнням у Бахмуті та базу зберігання стрілецької зброї в селі Парасковіївка Донецької області.

У червні 2014 року на чолі підгрупи з восьми бійців Трепак захопив блокпост бойовиків на в'їзді у Бахмут та протягом трьох годин утримував його, щоб забезпечити евакуацію важко пораненого командира Центру забезпечення бронетанковим озброєнням полковника Володимира Чобітка. Під час бою зазнав кульового поранення в ногу.

За успішне виконання цього завдання Олександр Трепак отримав військове звання полковник і був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

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У 2015 році отримав звання Героя України з врученням ордена Золота Зірка.

23 березня 2016 року був призначений командиром Кіровоградського 3-го полку спецпризначення.

Наприкінці 2020 року Трепак був призначений начальником штабу — заступником командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ.