Зеленський звільнив командувача ССО Лупанчука
Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Лупанчука з посади командувача Сил спеціальних операцій. На його місце призначив Олександра Трепака.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №313/2024 оприлюднений на сайті глави держави.
"Звільнити ЛУПАНЧУКА Сергія Костянтиновича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", - йдеться в документі.
Наступним указом глава держави призначив Трепака Олександра Сергійовича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
Призначення Сергія Лупанчука у 2023 році
Лупанчук має звання полковника. У відкритому доступі інформації про нього немає.
3 листопада 2023 року президент України указом звільнив Віктора Хоренка з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України та призначив на цю посаду Сергія Лупанчука.
Пізніше Зеленський увів Лупанчука до складу Ставки Верховного Головнокомандувача.
Що відомо про нового командувача ССО Олександра Трепака
З квітня 2014 року Трепак бере участь в Антитерористичній операції на сході України. Спільно з підрозділами спеціального призначення Військової служби правопорядку кіровоградці охороняли Центр забезпечення бронетанковим озброєнням у Бахмуті та базу зберігання стрілецької зброї в селі Парасковіївка Донецької області.
У червні 2014 року на чолі підгрупи з восьми бійців Трепак захопив блокпост бойовиків на в'їзді у Бахмут та протягом трьох годин утримував його, щоб забезпечити евакуацію важко пораненого командира Центру забезпечення бронетанковим озброєнням полковника Володимира Чобітка. Під час бою зазнав кульового поранення в ногу.
За успішне виконання цього завдання Олександр Трепак отримав військове звання полковник і був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.
У 2015 році отримав звання Героя України з врученням ордена Золота Зірка.
23 березня 2016 року був призначений командиром Кіровоградського 3-го полку спецпризначення.
Наприкінці 2020 року Трепак був призначений начальником штабу — заступником командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ.
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почитай вікіпедію....
і питання має бути не кого на кого а чому або за що звільнив та за що призначив
а як відомо, зе нікому нікуя не должен.
тому стаття без пояснень
і саме тому, перед тим як щось писати, я зайшов та прочитав хто такий Трепак.
а ти ні...
Вже бачимо,що Сирський НЕ вміє. І це відразу позначилось на наших втратах.
він так захотів?
чи хтось сказав звільнити щоб когось призначити?
Лупанчук - 3 листопада 2023 року указом Президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Зеленського призначений командувачем https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Сил спеціальних операцій ЗСУ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] . Замінив на цій посаді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Хоренка .
Хоренко 25 липня 2022 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB бригадний генерал https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] Хоренко призначений командувачем ССО.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] На цій посаді він змінив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Григорія Галагана .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4
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А провальний рейд на Тендрівську косу, в якому загинуло більше десятка вишколених бійців ССО, а один чи два поранені потрапили в полон?
А повне припинення після звільнення Хоренка операцій ССО зі знищення й пошкодження військових об'єктів на території пітьми?
То ще чим не запам'ятався той Лупанчук, може хто підкаже?
дайте йому щє сто днів і він папу саню і маму ріму звільнить і призначить замість за них папу трампа і стормі деніалс...
І що саме цікаве - тільки військових ЗСУ!
Війскових рашистів воно не боїться зовсім!
Нагадаю вигук потерпілера зє в Одесі,обуреного тим,що занадто близько(500+м.!) до нього впала ракета рашистів!
Видно,Лупанчук став на захист Антоненка і Червінського,військових ССО,козирь всяко в"ється.
то, всі ці призначення, це якась люта *****.
звісно, офіцер виконує наказ, але впевнений, що такі призначення, согласовують з самим офіцером.
жоден справжній українець, жоден притомний українець не піде працювати в команду зе!шобли!!!
З 2008 року проходив службу у лавах https://uk.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 3-го окремого полку спецпризначення , штаб якої розташований в місті Кіровограді, де став командиром загону спеціального призначення.
Полковник Олександр Трепак бере участь в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Антитерористичній операції на сході України з квітня 2014 року, неодноразово виявляв мужність, героїзм та вміле командування підлеглими військовослужбовцями.
Разом із кількома розвідувальними групами відбув у район міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82 Бахмут . Спільно з підрозділами спеціального призначення Військової служби правопорядку кіровоградці охороняли Центр забезпечення бронетанковим озброєнням у Бахмуті та базу зберігання стрілецької зброї в селі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Парасковіївка (Бахмутський район) Донецької області.
Докладніше: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83_%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83 Захист складу в Артемівську
https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 7 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року поблизу міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82 Бахмут група спеціального призначення розпочала операцію з пошуку та евакуації важко пораненого командира Центру забезпечення бронетанковим озброєнням полковника Володимира Чобітка. Олександр Трепак на чолі підгрупи з 8 бійців захопив блокпост сепаратистів на в'їзді у місто та протягом трьох годин утримував його, забезпечивши коридор безпеки для доставки другою підгрупою командира Центру до місця евакуації вертольотом. Під час бою отримав кульове поранення в ногу, але від евакуації відмовився і протягом двох діб керував відбиттям атак сепаратистів і російських найманців на Центральну артилерійську базу озброєння. За успішне виконання цього завдання Олександр Трепак отримав військове звання «полковник» і був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та іменною вогнепальною зброєю.
Після лікування у шпиталі, з 27 серпня по 3 жовтня 2014 року був старшим військовим начальником з оборони території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%C2%AB%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%C2%BB_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%27%D1%94%D0%B2%D0%B0 Міжнародного аеропорту «Донецьк» . Здійснював безпосереднє керівництво відбиттям усіх спроб штурму та захоплення аеропорту, під час яких було підбито 8 танків, один танк з незначними пошкодженнями захоплено та евакуйовано, знищено більше 270 та захоплено в полон 6 бойовиків.
Особисто організував контр-диверсійну та контр-засадну роботу в околицях аеропорту, що унеможливило спроби бойовиків перекрити шляхи постачання захисникам аеропорту продуктів та ***********.