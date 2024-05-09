УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10865 відвідувачів онлайн
Новини
10 610 43

Зеленський звільнив командувача ССО Лупанчука

Зеленський змінив командувача ССО

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Лупанчука з посади командувача Сил спеціальних операцій. На його місце призначив Олександра Трепака.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №313/2024 оприлюднений на сайті глави держави.

"Звільнити ЛУПАНЧУКА Сергія Костянтиновича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", - йдеться в документі. 

Наступним указом глава держави призначив Трепака Олександра Сергійовича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнив Залужного з військової служби

Призначення Сергія Лупанчука у 2023 році

Лупанчук має звання полковника. У відкритому доступі інформації про нього немає.

3 листопада 2023 року президент України указом звільнив Віктора Хоренка з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України та призначив на цю посаду Сергія Лупанчука.

Пізніше Зеленський увів Лупанчука до складу Ставки Верховного Головнокомандувача.

Що відомо про нового командувача ССО Олександра Трепака

З квітня 2014 року Трепак бере участь в Антитерористичній операції на сході України. Спільно з підрозділами спеціального призначення Військової служби правопорядку кіровоградці охороняли Центр забезпечення бронетанковим озброєнням у Бахмуті та базу зберігання стрілецької зброї в селі Парасковіївка Донецької області.

Новий командувач ССО ЗСУ Олександр Трепак

У червні 2014 року на чолі підгрупи з восьми бійців Трепак захопив блокпост бойовиків на в'їзді у Бахмут та протягом трьох годин утримував його, щоб забезпечити евакуацію важко пораненого командира Центру забезпечення бронетанковим озброєнням полковника Володимира Чобітка. Під час бою зазнав кульового поранення в ногу.

За успішне виконання цього завдання Олександр Трепак отримав військове звання полковник і був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Читайте також: Під час виконання бойового завдання загинули воїни 73-го морського центру спеціальних операцій, - ССО

У 2015 році отримав звання Героя України з врученням ордена Золота Зірка.

23 березня 2016 року був призначений командиром Кіровоградського 3-го полку спецпризначення.

Наприкінці 2020 року Трепак був призначений начальником штабу — заступником командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) звільнення (2667) Сили спеціальних операцій (41) Лупанчук Сергій (4)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+27
А призначити на цю посаду генерала Сергія Григоровича Кривоноса, головного ідеолога створення в українській армії Сил спецоперацій як окремого роду військ, зеленій амебі слабо?
показати весь коментар
09.05.2024 13:56
+15
Редут - один из самых достойных офицеров ССО Украины. Руководить обороной ДАП мог только такой кремень как он. Чтобы и его не сожрали потом эти зеленые пид@ры , как до этого сожрали почти всех патриотов Украины
показати весь коментар
09.05.2024 14:02
+12
Кацапи дали команду? Надто правильно керує? Хто ще, *****, скаже, що ця **** не куплена Кремльом?!!!
показати весь коментар
09.05.2024 13:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
новий буде так трєпатись, шо буданов с ума сойдёть! ))
показати весь коментар
09.05.2024 13:46 Відповісти
а ти знаєш його, що відразу чмириш???
почитай вікіпедію....
і питання має бути не кого на кого а чому або за що звільнив та за що призначив
а як відомо, зе нікому нікуя не должен.
тому стаття без пояснень
і саме тому, перед тим як щось писати, я зайшов та прочитав хто такий Трепак.
а ти ні...
показати весь коментар
09.05.2024 13:58 Відповісти
"всим алярм!!! зелених б'ють!!!" )))
показати весь коментар
09.05.2024 14:01 Відповісти
Олекса́ндр Сергі́йович Трепа́к - військовий Сил спеціальних операцій Збройних сил України, Герой України, бригадний генерал.
показати весь коментар
09.05.2024 14:08 Відповісти
Але є одне АЛЕ! Чи вміє він говорити "ні" хотелкам верховного зєбіла?
Вже бачимо,що Сирський НЕ вміє. І це відразу позначилось на наших втратах.
показати весь коментар
09.05.2024 14:16 Відповісти
А Лупанчук умел?
показати весь коментар
09.05.2024 14:24 Відповісти
А воно знає, хто там що вмів? В нього методичка...
показати весь коментар
09.05.2024 14:54 Відповісти
А если не умел - зачем снимать?!
показати весь коментар
09.05.2024 15:19 Відповісти
зелений ідіот сильно курить
показати весь коментар
09.05.2024 15:33 Відповісти
Трепак это боевой офицер Редут. Бывший командир 3 полка ССО. Все его знают по обороне ДАП 2015 года
показати весь коментар
09.05.2024 14:07 Відповісти
прям другий сирський! (***** сильно просило к дню падєди подарочєк йому сделать) ))
показати весь коментар
09.05.2024 14:09 Відповісти
Тоді верховним був Порох,а не зєлене чмо!
показати весь коментар
09.05.2024 14:17 Відповісти
пояснень нема,
він так захотів?
чи хтось сказав звільнити щоб когось призначити?
показати весь коментар
09.05.2024 13:49 Відповісти
панів Офіцерів ЗЄбіл перетворює на одноразові гон... ни !

Лупанчук - 3 листопада 2023 року указом Президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Зеленського призначений командувачем https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Сил спеціальних операцій ЗСУ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] . Замінив на цій посаді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Хоренка .

Хоренко 25 липня 2022 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB бригадний генерал https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] Хоренко призначений командувачем ССО.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] На цій посаді він змінив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Григорія Галагана .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4
показати весь коментар
09.05.2024 14:43 Відповісти
Кацапи дали команду? Надто правильно керує? Хто ще, *****, скаже, що ця **** не куплена Кремльом?!!!
показати весь коментар
09.05.2024 13:53 Відповісти
У Вас на першому фото бригадний генерал Віктор Хоренко

показати весь коментар
09.05.2024 14:19 Відповісти
Дякую, виправився

показати весь коментар
09.05.2024 14:42 Відповісти
чіхарда в ССО - елітних військах ЗСУ !!!!

.
показати весь коментар
09.05.2024 14:45 Відповісти
То звільнений з комкндування ССО Лупанчук - ноунейм, про якого і згадати немає що?
А провальний рейд на Тендрівську косу, в якому загинуло більше десятка вишколених бійців ССО, а один чи два поранені потрапили в полон?
А повне припинення після звільнення Хоренка операцій ССО зі знищення й пошкодження військових об'єктів на території пітьми?
То ще чим не запам'ятався той Лупанчук, може хто підкаже?
показати весь коментар
09.05.2024 19:21 Відповісти
За що?
показати весь коментар
09.05.2024 13:56 Відповісти
Мабуть за шкоду рашистам,яки платять зє за співпацю.
показати весь коментар
09.05.2024 14:12 Відповісти
Зеля дуже боїться втратити владу від військових
показати весь коментар
09.05.2024 14:44 Відповісти
А призначити на цю посаду генерала Сергія Григоровича Кривоноса, головного ідеолога створення в українській армії Сил спецоперацій як окремого роду військ, зеленій амебі слабо?
показати весь коментар
09.05.2024 13:56 Відповісти
Редут - один из самых достойных офицеров ССО Украины. Руководить обороной ДАП мог только такой кремень как он. Чтобы и его не сожрали потом эти зеленые пид@ры , как до этого сожрали почти всех патриотов Украины
показати весь коментар
09.05.2024 14:02 Відповісти
У Кривоноса прізвище занадто... українське.
показати весь коментар
09.05.2024 14:02 Відповісти
Фронт ще не посипався, потрібно генералів терміново поміняти.
показати весь коментар
09.05.2024 14:03 Відповісти
зелена їбанутісь непереможна!
дайте йому щє сто днів і він папу саню і маму ріму звільнить і призначить замість за них папу трампа і стормі деніалс...
показати весь коментар
09.05.2024 14:08 Відповісти
Якжеж це зєчмо лякається військових!
І що саме цікаве - тільки військових ЗСУ!
Війскових рашистів воно не боїться зовсім!
Нагадаю вигук потерпілера зє в Одесі,обуреного тим,що занадто близько(500+м.!) до нього впала ракета рашистів!
показати весь коментар
09.05.2024 14:10 Відповісти
"Зеленський звільнив командувача ССО Лупанчука".
Видно,Лупанчук став на захист Антоненка і Червінського,військових ССО,козирь всяко в"ється.
показати весь коментар
09.05.2024 14:17 Відповісти
коли голосували за звання почесного киянина, залужному, слуги демонстративно вийшли з зали.
то, всі ці призначення, це якась люта *****.
звісно, офіцер виконує наказ, але впевнений, що такі призначення, согласовують з самим офіцером.
жоден справжній українець, жоден притомний українець не піде працювати в команду зе!шобли!!!
показати весь коментар
09.05.2024 14:19 Відповісти
Оці всі тасування командуючих через півроку і до чого толкового не доведуть.
показати весь коментар
09.05.2024 14:20 Відповісти
Насідки гасла ***** "хто завгодно,окрім Порошенка!" яке повторювали 14 мільйонів виборців в 2019!
показати весь коментар
09.05.2024 15:27 Відповісти
какой это уже по счету?
показати весь коментар
09.05.2024 14:20 Відповісти
Народився https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 15 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1976 1976 року в родині військовослужбовця. Після закінчення школи у 1993 році обрав військову кар'єру. Військовий у четвертому поколінні. Під час офіцерської служби обіймав різні посади в розвідувальних підрозділах Збройних Сил України та прослужив у кількох видах розвідки: військовій, радіорозвідці та інформаційній.

З 2008 року проходив службу у лавах https://uk.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 3-го окремого полку спецпризначення , штаб якої розташований в місті Кіровограді, де став командиром загону спеціального призначення.

Полковник Олександр Трепак бере участь в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Антитерористичній операції на сході України з квітня 2014 року, неодноразово виявляв мужність, героїзм та вміле командування підлеглими військовослужбовцями.

Разом із кількома розвідувальними групами відбув у район міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82 Бахмут . Спільно з підрозділами спеціального призначення Військової служби правопорядку кіровоградці охороняли Центр забезпечення бронетанковим озброєнням у Бахмуті та базу зберігання стрілецької зброї в селі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Парасковіївка (Бахмутський район) Донецької області.

Докладніше: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83_%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83 Захист складу в Артемівську

https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 7 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року поблизу міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82 Бахмут група спеціального призначення розпочала операцію з пошуку та евакуації важко пораненого командира Центру забезпечення бронетанковим озброєнням полковника Володимира Чобітка. Олександр Трепак на чолі підгрупи з 8 бійців захопив блокпост сепаратистів на в'їзді у місто та протягом трьох годин утримував його, забезпечивши коридор безпеки для доставки другою підгрупою командира Центру до місця евакуації вертольотом. Під час бою отримав кульове поранення в ногу, але від евакуації відмовився і протягом двох діб керував відбиттям атак сепаратистів і російських найманців на Центральну артилерійську базу озброєння. За успішне виконання цього завдання Олександр Трепак отримав військове звання «полковник» і був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та іменною вогнепальною зброєю.

Після лікування у шпиталі, з 27 серпня по 3 жовтня 2014 року був старшим військовим начальником з оборони території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%C2%AB%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%C2%BB_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%27%D1%94%D0%B2%D0%B0 Міжнародного аеропорту «Донецьк» . Здійснював безпосереднє керівництво відбиттям усіх спроб штурму та захоплення аеропорту, під час яких було підбито 8 танків, один танк з незначними пошкодженнями захоплено та евакуйовано, знищено більше 270 та захоплено в полон 6 бойовиків.

Особисто організував контр-диверсійну та контр-засадну роботу в околицях аеропорту, що унеможливило спроби бойовиків перекрити шляхи постачання захисникам аеропорту продуктів та ***********.
показати весь коментар
09.05.2024 14:27 Відповісти
Хрипатий віслючок розважається пересуванням фігур на дошці. Жаль, що фінал буде трагічним для нас усіх
показати весь коментар
09.05.2024 14:38 Відповісти
Томушо моґьот! Кожного місяця командувачів міняти! Кожного тижня! Туда-сюда! Сюда-туда! Наполійоніщє!
показати весь коментар
09.05.2024 14:51 Відповісти
"кручу-вєрчу... " насправді, зелений поц чесно розказував про методи своєї життєдіяльности...
показати весь коментар
09.05.2024 15:13 Відповісти
Те, що перебував на посаді начальника штабу - це плюс.
показати весь коментар
09.05.2024 16:01 Відповісти
Скільки вірьовку не плети, а кінець їй буде.
показати весь коментар
09.05.2024 16:24 Відповісти
Там помічник Гнусавого поца по воєнно-морським дєлам кадрами заправляє а Дерьмак ставить факсімілє.
показати весь коментар
09.05.2024 21:02 Відповісти
 
 