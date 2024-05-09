Зеленский уволил командующего ССО Лупанчука
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Лупанчука с должности командующего Сил специальных операций. На его место назначил Александра Трепака.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ №313/2024 обнародован на сайте главы государства.
"Уволить ЛУПАНЧУКА Сергея Константиновича с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины", - говорится в документе.
Следующим указом глава государства назначил Трепака Александра Сергеевича командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.
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почитай вікіпедію....
і питання має бути не кого на кого а чому або за що звільнив та за що призначив
а як відомо, зе нікому нікуя не должен.
тому стаття без пояснень
і саме тому, перед тим як щось писати, я зайшов та прочитав хто такий Трепак.
а ти ні...
Вже бачимо,що Сирський НЕ вміє. І це відразу позначилось на наших втратах.
він так захотів?
чи хтось сказав звільнити щоб когось призначити?
Лупанчук - 3 листопада 2023 року указом Президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Зеленського призначений командувачем https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Сил спеціальних операцій ЗСУ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] . Замінив на цій посаді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Хоренка .
Хоренко 25 липня 2022 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB бригадний генерал https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] Хоренко призначений командувачем ССО.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] На цій посаді він змінив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Григорія Галагана .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4
.
А провальний рейд на Тендрівську косу, в якому загинуло більше десятка вишколених бійців ССО, а один чи два поранені потрапили в полон?
А повне припинення після звільнення Хоренка операцій ССО зі знищення й пошкодження військових об'єктів на території пітьми?
То ще чим не запам'ятався той Лупанчук, може хто підкаже?
дайте йому щє сто днів і він папу саню і маму ріму звільнить і призначить замість за них папу трампа і стормі деніалс...
І що саме цікаве - тільки військових ЗСУ!
Війскових рашистів воно не боїться зовсім!
Нагадаю вигук потерпілера зє в Одесі,обуреного тим,що занадто близько(500+м.!) до нього впала ракета рашистів!
Видно,Лупанчук став на захист Антоненка і Червінського,військових ССО,козирь всяко в"ється.
то, всі ці призначення, це якась люта *****.
звісно, офіцер виконує наказ, але впевнений, що такі призначення, согласовують з самим офіцером.
жоден справжній українець, жоден притомний українець не піде працювати в команду зе!шобли!!!
З 2008 року проходив службу у лавах https://uk.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 3-го окремого полку спецпризначення , штаб якої розташований в місті Кіровограді, де став командиром загону спеціального призначення.
Полковник Олександр Трепак бере участь в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Антитерористичній операції на сході України з квітня 2014 року, неодноразово виявляв мужність, героїзм та вміле командування підлеглими військовослужбовцями.
Разом із кількома розвідувальними групами відбув у район міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82 Бахмут . Спільно з підрозділами спеціального призначення Військової служби правопорядку кіровоградці охороняли Центр забезпечення бронетанковим озброєнням у Бахмуті та базу зберігання стрілецької зброї в селі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Парасковіївка (Бахмутський район) Донецької області.
Докладніше: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83_%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83 Захист складу в Артемівську
https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 7 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року поблизу міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82 Бахмут група спеціального призначення розпочала операцію з пошуку та евакуації важко пораненого командира Центру забезпечення бронетанковим озброєнням полковника Володимира Чобітка. Олександр Трепак на чолі підгрупи з 8 бійців захопив блокпост сепаратистів на в'їзді у місто та протягом трьох годин утримував його, забезпечивши коридор безпеки для доставки другою підгрупою командира Центру до місця евакуації вертольотом. Під час бою отримав кульове поранення в ногу, але від евакуації відмовився і протягом двох діб керував відбиттям атак сепаратистів і російських найманців на Центральну артилерійську базу озброєння. За успішне виконання цього завдання Олександр Трепак отримав військове звання «полковник» і був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та іменною вогнепальною зброєю.
Після лікування у шпиталі, з 27 серпня по 3 жовтня 2014 року був старшим військовим начальником з оборони території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%C2%AB%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%C2%BB_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%27%D1%94%D0%B2%D0%B0 Міжнародного аеропорту «Донецьк» . Здійснював безпосереднє керівництво відбиттям усіх спроб штурму та захоплення аеропорту, під час яких було підбито 8 танків, один танк з незначними пошкодженнями захоплено та евакуйовано, знищено більше 270 та захоплено в полон 6 бойовиків.
Особисто організував контр-диверсійну та контр-засадну роботу в околицях аеропорту, що унеможливило спроби бойовиків перекрити шляхи постачання захисникам аеропорту продуктів та ***********.