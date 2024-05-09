РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11825 посетителей онлайн
Новости
10 610 43

Зеленский уволил командующего ССО Лупанчука

Зеленський змінив командувача ССО

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Лупанчука с должности командующего Сил специальных операций. На его место назначил Александра Трепака.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ №313/2024 обнародован на сайте главы государства.

"Уволить ЛУПАНЧУКА Сергея Константиновича с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины", - говорится в документе.

Следующим указом глава государства назначил Трепака Александра Сергеевича командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Читайте: Зеленский уволил Залужного с военной службы

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) увольнение (2674) Силы специальных операций (41) Лупанчук Сергей (4)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+27
А призначити на цю посаду генерала Сергія Григоровича Кривоноса, головного ідеолога створення в українській армії Сил спецоперацій як окремого роду військ, зеленій амебі слабо?
показать весь комментарий
09.05.2024 13:56
+15
Редут - один из самых достойных офицеров ССО Украины. Руководить обороной ДАП мог только такой кремень как он. Чтобы и его не сожрали потом эти зеленые пид@ры , как до этого сожрали почти всех патриотов Украины
показать весь комментарий
09.05.2024 14:02
+12
Кацапи дали команду? Надто правильно керує? Хто ще, *****, скаже, що ця **** не куплена Кремльом?!!!
показать весь комментарий
09.05.2024 13:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
новий буде так трєпатись, шо буданов с ума сойдёть! ))
показать весь комментарий
09.05.2024 13:46 Ответить
а ти знаєш його, що відразу чмириш???
почитай вікіпедію....
і питання має бути не кого на кого а чому або за що звільнив та за що призначив
а як відомо, зе нікому нікуя не должен.
тому стаття без пояснень
і саме тому, перед тим як щось писати, я зайшов та прочитав хто такий Трепак.
а ти ні...
показать весь комментарий
09.05.2024 13:58 Ответить
"всим алярм!!! зелених б'ють!!!" )))
показать весь комментарий
09.05.2024 14:01 Ответить
Олекса́ндр Сергі́йович Трепа́к - військовий Сил спеціальних операцій Збройних сил України, Герой України, бригадний генерал.
показать весь комментарий
09.05.2024 14:08 Ответить
Але є одне АЛЕ! Чи вміє він говорити "ні" хотелкам верховного зєбіла?
Вже бачимо,що Сирський НЕ вміє. І це відразу позначилось на наших втратах.
показать весь комментарий
09.05.2024 14:16 Ответить
А Лупанчук умел?
показать весь комментарий
09.05.2024 14:24 Ответить
А воно знає, хто там що вмів? В нього методичка...
показать весь комментарий
09.05.2024 14:54 Ответить
А если не умел - зачем снимать?!
показать весь комментарий
09.05.2024 15:19 Ответить
зелений ідіот сильно курить
показать весь комментарий
09.05.2024 15:33 Ответить
Трепак это боевой офицер Редут. Бывший командир 3 полка ССО. Все его знают по обороне ДАП 2015 года
показать весь комментарий
09.05.2024 14:07 Ответить
прям другий сирський! (***** сильно просило к дню падєди подарочєк йому сделать) ))
показать весь комментарий
09.05.2024 14:09 Ответить
Тоді верховним був Порох,а не зєлене чмо!
показать весь комментарий
09.05.2024 14:17 Ответить
пояснень нема,
він так захотів?
чи хтось сказав звільнити щоб когось призначити?
показать весь комментарий
09.05.2024 13:49 Ответить
панів Офіцерів ЗЄбіл перетворює на одноразові гон... ни !

Лупанчук - 3 листопада 2023 року указом Президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Зеленського призначений командувачем https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Сил спеціальних операцій ЗСУ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] . Замінив на цій посаді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Хоренка .

Хоренко 25 липня 2022 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB бригадний генерал https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] Хоренко призначений командувачем ССО.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] На цій посаді він змінив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Григорія Галагана .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4
показать весь комментарий
09.05.2024 14:43 Ответить
Кацапи дали команду? Надто правильно керує? Хто ще, *****, скаже, що ця **** не куплена Кремльом?!!!
показать весь комментарий
09.05.2024 13:53 Ответить
У Вас на першому фото бригадний генерал Віктор Хоренко

показать весь комментарий
09.05.2024 14:19 Ответить
Дякую, виправився

показать весь комментарий
09.05.2024 14:42 Ответить
чіхарда в ССО - елітних військах ЗСУ !!!!

.
показать весь комментарий
09.05.2024 14:45 Ответить
То звільнений з комкндування ССО Лупанчук - ноунейм, про якого і згадати немає що?
А провальний рейд на Тендрівську косу, в якому загинуло більше десятка вишколених бійців ССО, а один чи два поранені потрапили в полон?
А повне припинення після звільнення Хоренка операцій ССО зі знищення й пошкодження військових об'єктів на території пітьми?
То ще чим не запам'ятався той Лупанчук, може хто підкаже?
показать весь комментарий
09.05.2024 19:21 Ответить
За що?
показать весь комментарий
09.05.2024 13:56 Ответить
Мабуть за шкоду рашистам,яки платять зє за співпацю.
показать весь комментарий
09.05.2024 14:12 Ответить
Зеля дуже боїться втратити владу від військових
показать весь комментарий
09.05.2024 14:44 Ответить
А призначити на цю посаду генерала Сергія Григоровича Кривоноса, головного ідеолога створення в українській армії Сил спецоперацій як окремого роду військ, зеленій амебі слабо?
показать весь комментарий
09.05.2024 13:56 Ответить
Редут - один из самых достойных офицеров ССО Украины. Руководить обороной ДАП мог только такой кремень как он. Чтобы и его не сожрали потом эти зеленые пид@ры , как до этого сожрали почти всех патриотов Украины
показать весь комментарий
09.05.2024 14:02 Ответить
У Кривоноса прізвище занадто... українське.
показать весь комментарий
09.05.2024 14:02 Ответить
Фронт ще не посипався, потрібно генералів терміново поміняти.
показать весь комментарий
09.05.2024 14:03 Ответить
зелена їбанутісь непереможна!
дайте йому щє сто днів і він папу саню і маму ріму звільнить і призначить замість за них папу трампа і стормі деніалс...
показать весь комментарий
09.05.2024 14:08 Ответить
Якжеж це зєчмо лякається військових!
І що саме цікаве - тільки військових ЗСУ!
Війскових рашистів воно не боїться зовсім!
Нагадаю вигук потерпілера зє в Одесі,обуреного тим,що занадто близько(500+м.!) до нього впала ракета рашистів!
показать весь комментарий
09.05.2024 14:10 Ответить
"Зеленський звільнив командувача ССО Лупанчука".
Видно,Лупанчук став на захист Антоненка і Червінського,військових ССО,козирь всяко в"ється.
показать весь комментарий
09.05.2024 14:17 Ответить
коли голосували за звання почесного киянина, залужному, слуги демонстративно вийшли з зали.
то, всі ці призначення, це якась люта *****.
звісно, офіцер виконує наказ, але впевнений, що такі призначення, согласовують з самим офіцером.
жоден справжній українець, жоден притомний українець не піде працювати в команду зе!шобли!!!
показать весь комментарий
09.05.2024 14:19 Ответить
Оці всі тасування командуючих через півроку і до чого толкового не доведуть.
показать весь комментарий
09.05.2024 14:20 Ответить
Насідки гасла ***** "хто завгодно,окрім Порошенка!" яке повторювали 14 мільйонів виборців в 2019!
показать весь комментарий
09.05.2024 15:27 Ответить
какой это уже по счету?
показать весь комментарий
09.05.2024 14:20 Ответить
Народився https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 15 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1976 1976 року в родині військовослужбовця. Після закінчення школи у 1993 році обрав військову кар'єру. Військовий у четвертому поколінні. Під час офіцерської служби обіймав різні посади в розвідувальних підрозділах Збройних Сил України та прослужив у кількох видах розвідки: військовій, радіорозвідці та інформаційній.

З 2008 року проходив службу у лавах https://uk.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 3-го окремого полку спецпризначення , штаб якої розташований в місті Кіровограді, де став командиром загону спеціального призначення.

Полковник Олександр Трепак бере участь в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Антитерористичній операції на сході України з квітня 2014 року, неодноразово виявляв мужність, героїзм та вміле командування підлеглими військовослужбовцями.

Разом із кількома розвідувальними групами відбув у район міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82 Бахмут . Спільно з підрозділами спеціального призначення Військової служби правопорядку кіровоградці охороняли Центр забезпечення бронетанковим озброєнням у Бахмуті та базу зберігання стрілецької зброї в селі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Парасковіївка (Бахмутський район) Донецької області.

Докладніше: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83_%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83 Захист складу в Артемівську

https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 7 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року поблизу міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82 Бахмут група спеціального призначення розпочала операцію з пошуку та евакуації важко пораненого командира Центру забезпечення бронетанковим озброєнням полковника Володимира Чобітка. Олександр Трепак на чолі підгрупи з 8 бійців захопив блокпост сепаратистів на в'їзді у місто та протягом трьох годин утримував його, забезпечивши коридор безпеки для доставки другою підгрупою командира Центру до місця евакуації вертольотом. Під час бою отримав кульове поранення в ногу, але від евакуації відмовився і протягом двох діб керував відбиттям атак сепаратистів і російських найманців на Центральну артилерійську базу озброєння. За успішне виконання цього завдання Олександр Трепак отримав військове звання «полковник» і був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та іменною вогнепальною зброєю.

Після лікування у шпиталі, з 27 серпня по 3 жовтня 2014 року був старшим військовим начальником з оборони території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%C2%AB%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%C2%BB_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%27%D1%94%D0%B2%D0%B0 Міжнародного аеропорту «Донецьк» . Здійснював безпосереднє керівництво відбиттям усіх спроб штурму та захоплення аеропорту, під час яких було підбито 8 танків, один танк з незначними пошкодженнями захоплено та евакуйовано, знищено більше 270 та захоплено в полон 6 бойовиків.

Особисто організував контр-диверсійну та контр-засадну роботу в околицях аеропорту, що унеможливило спроби бойовиків перекрити шляхи постачання захисникам аеропорту продуктів та ***********.
показать весь комментарий
09.05.2024 14:27 Ответить
Хрипатий віслючок розважається пересуванням фігур на дошці. Жаль, що фінал буде трагічним для нас усіх
показать весь комментарий
09.05.2024 14:38 Ответить
Томушо моґьот! Кожного місяця командувачів міняти! Кожного тижня! Туда-сюда! Сюда-туда! Наполійоніщє!
показать весь комментарий
09.05.2024 14:51 Ответить
"кручу-вєрчу... " насправді, зелений поц чесно розказував про методи своєї життєдіяльности...
показать весь комментарий
09.05.2024 15:13 Ответить
Те, що перебував на посаді начальника штабу - це плюс.
показать весь комментарий
09.05.2024 16:01 Ответить
Скільки вірьовку не плети, а кінець їй буде.
показать весь комментарий
09.05.2024 16:24 Ответить
Там помічник Гнусавого поца по воєнно-морським дєлам кадрами заправляє а Дерьмак ставить факсімілє.
показать весь комментарий
09.05.2024 21:02 Ответить
 
 