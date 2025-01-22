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Новости Арест генералов
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Экс-командира 155-й бригады Рюмшина арестовали с правом залога 90 млн грн

Екскомандира 155 бригади Дмитра Рюмшина взяли під варту 22 січня

В среду, 22 января, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады "Анна Киевская" Дмитрию Рюмшину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне со ссылкой на его адвоката.

Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой залога в 90 млн гривен.

За время командования Рюмшина самовольное оставление части в бригаде приобрело массовый характер.

Напомним, 20 января 2025 года Рюмшина задержала СБУ.

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Ситуация в 155 бригаде

Напомним, 1 января 2025 года главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов изложил ряд фактов об обстоятельствах формирования и функционирования 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", которая вступила в бой под Покровском и несет там значительные потери.

По его словам, 155 бригада столкнулась с рядом проблем: перед первым боем ее самовольно оставили 1700 военных, командира бригады уволили сразу после боя, а один из руководителей формирования бригады умер от сердечного приступа.

Бутусов провел длительное расследование для того, чтобы выяснить, что именно привело к значительным потерям среди личного состава бригады и техники и массовому СОЧ.

В октябре 155-я бригада выехала на обучение во Францию. Туда направили 1924 военнослужащих, из них опыт военной службы более года был только у 51, опыт до года - у 459 военнослужащих, а большинство, 1414, были только зачислены на службу и служили менее 2 месяцев, около 150 человек были направлены во Францию даже без прохождения БЗВП. Во Франции сбежали около 50 военных бригады.

Главный редактор Цензор.НЕТ сообщает и о том, что бригаду не обеспечили необходимым вооружением. В частности ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила. Также, по данным Бутусова, полностью отсутствовали средства РЭБ. Бригаду обеспечивали волонтеры.

Кроме того, все 120 мм минометные мины производства предприятия Минстратегпрома, которые выдали бригаде, оказались бракованными.

2 января стало известно, что ГБР начало расследование относительно массового СОЧ в 155-й бригаде "Анна Киевская" после появления соответствующих публикаций в СМИ. В свою очередь, в Министерстве обороны Франции не комментировали информацию о том, что подготовленная вооруженными силами Франции 155-я бригада Анна Киевская стала объектом расследования в Украине.

Также в начале января стало известно о результатах заседания Ставки Верховного Главнокомандующего в отношении 155-й ОМБр "Анна Киевская".

5 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пообещал нарастить способности 155-й бригады и признал, что есть проблемы, требующие решения.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что формирование новых бригад без их обеспечения является грубой ошибкой, которая дорого стоит для страны.

Читайте также: Бутусов о задержании генералов: Вопросы должны быть не только к низшему звену, а и к Зеленскому, Сырскому и Содолю.

Автор: 

арест (10465) суд (25135) мера пресечения (464) 155 отдельная механизированная бригада Анна Киевская (37) Рюмшин Дмитрий (20)


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Топ комментарии
+17
*****....мільйонеру -псіхіатру 49лямів...а військовому 90....звиздець якійсь...
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22.01.2025 19:50
+13
Виглядає на те що ЗСУ залякуюють. І Залужному оп "привіт" передає:не будеш слухняним і тихим-посадимо
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22.01.2025 19:40
+13
Якась застава неадекватна. Такі суми луплять з корупціонерів. І вміняють йому серед інших корупційні статті КК.
Але тоді не зрозуміла підслідність справи Рюмшина - ДБР, а не НАБУ. І ця справа може стати прецедентом.
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22.01.2025 19:44
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Х/з може й правильно, але військових має судити військовий суд а не суддя Вовк...
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22.01.2025 19:35 Ответить
Виглядає на те що ЗСУ залякуюють. І Залужному оп "привіт" передає:не будеш слухняним і тихим-посадимо
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22.01.2025 19:40 Ответить
Хрен им в очко а не залужного
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23.01.2025 12:36 Ответить
копіюють ПАрашу...
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22.01.2025 19:41 Ответить
Це вже просто ППЦ. Репресії проти військових під час війни -це підрив боєздатності з середини. Тілько ворог може таке створити.
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22.01.2025 19:43 Ответить
Якась застава неадекватна. Такі суми луплять з корупціонерів. І вміняють йому серед інших корупційні статті КК.
Але тоді не зрозуміла підслідність справи Рюмшина - ДБР, а не НАБУ. І ця справа може стати прецедентом.
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22.01.2025 19:44 Ответить
А як скоро Печерський районний суд Києва обере запобіжний захід
Зеленському за узурпацію влади, за зрадників і казнокрадів в керівництві, за ...........................................................................
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22.01.2025 19:45 Ответить
Проблеми у 155-й бригаді ЗСУ, як-то відсутність досвідчених командирів, слабка підготовка бійців, нестача озброєння та, як наслідок, масове СЗЧ і дезертирство, є типовими й для інших новостворених бригад.
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22.01.2025 19:59 Ответить
Всі війни рано ,чи пізно закінчуються. Знаю інше- всіх тцкашних вгодованих *********,що людей в буси пакували - ваші списки вже формуються і ваших сімей. Балаклави не допоможуть - будете здихать ,як пси.
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22.01.2025 19:46 Ответить
У вас памперс переповнився. Пора міняти.
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22.01.2025 19:57 Ответить
Оооо, формуватєль списків намалювався . Просто таки, не злякаюсь цього слова, каратєль...народний месник. На радість деякіх негідників в тцк.
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22.01.2025 20:41 Ответить
А яким боком твій в.и.сер до посту про арешт бойового командира? До чого ти пдрс приплів сюди тцк?
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22.01.2025 22:40 Ответить
А чем тебе они не угодили, пес?
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22.01.2025 23:10 Ответить
Апетити збільшились, застава зросла
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22.01.2025 19:49 Ответить
*****....мільйонеру -псіхіатру 49лямів...а військовому 90....звиздець якійсь...
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22.01.2025 19:50 Ответить
Ті ЗЕлені курви, що продовжують браковані міни на фронт постачати не просто не посаджені, вони навіть не звільнені з посад, далі проводять диверсії проти обороноздатності України, тому що всім цим керує Герман Сметанін, поставлений від єрмака. А тут комбрігу заставу більше 2 мільйонів баксів призначають... Виродки.
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22.01.2025 20:08 Ответить
Тоб-то Зеленський зі своєю вертикалью влади не забеспечив бригаду беспілотниками і РЕБами без якіх неможливо проводити ******* бойові дії, крім того, як завжди поставив браковані міни, в результаті чого 1700 військово службовців, щоб не загинути від такого "забеспечення" пішли у СЗЧ, а винного замість себе (хто повинен забеспечувати армію) призначили цапа відбувайла. Ахто винен що зараз біля Великої Новосілки черговий котел куди потрабили українські захисники, вони теж були всім забеспечені і навчані? Спочатку треба забеспечити армію всім необхідним, а не красти на тому і гнати брак, а потім вже питати з когось, а зараз за те що діється в негативному сенсі на фронті це велика доля відповідальності вищої влади на чолі з президентом- на жаль.
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22.01.2025 21:47 Ответить
Издеваются над порядочным человеком.
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22.01.2025 23:14 Ответить
Це серія..стрімко зеля копае собі яму..хай собі але від всю країну за собою тащить..й сам же зліняе..твар..
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23.01.2025 01:23 Ответить
Ну , раз залог в 90 миллионов военному, значит действительно хороший чел, а не просто стрелочник/закладной баран/козел отпущения. Можно не читать дело и смело выбирать в Раду по крайней мере.
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23.01.2025 07:15 Ответить
Так ви уявляєте 90 мільйонів гривень? Де військовий візьме такі гроші? Він прокурор чи депутат, мать його?
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23.01.2025 08:27 Ответить
Так ви уявляєте 90 мільйонів гривень? Де військовий візьме такі гроші? Він прокурор чи депутат, мать його?
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23.01.2025 09:06 Ответить
цап відбувайло. Зелений утирок створив всі умови що б люди тікали з концтабору.
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23.01.2025 11:09 Ответить
малєнькій хрипатий кормчій сдєлаєт всєм мір.
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23.01.2025 13:58 Ответить
 
 