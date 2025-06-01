Украина будет и дальше предлагать прекращение огня на переговорах в Стамбуле, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина будет предлагать России на переговорах в Стамбуле.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в видеообращении.
Глава государства провел длительное совещание с министром обороны Украины, с министром иностранных дел Украины, с руководителем моего Офиса, руководителями наших разведок и военными. Обсудили, чего именно Украина ожидает от встречи в Стамбуле в понедельник.
"Мы предлагаем и в дальнейшем полное, безусловное прекращение огня и все достойные и рациональные шаги, которые могут дать длительный и надежный мир. Украинское предложение, которое мы дали россиянам, - логичное и реалистичное. Россияне свой "меморандум" так и не передали никому - у нас нет, у турецкой стороны нет, также у американской стороны российского документа нет. Несмотря на это мы попробуем достичь хотя бы какого-то прогресса на пути к миру", - отметил Зеленский.
Напомним, Россия сообщила, что на второй этап переговоров с Украиной в Турции отправит ту же делегацию, что была на первом.
Встреча делегации Украины и России запланирована на понедельник, 2 июня, в Стамбуле в 13 часов дня во дворце Чираган.
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле.
Впоследствии стало известно о деталях украинского меморандума, который будет представлен на переговорах.
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