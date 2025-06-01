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Новости Переговоры в Турции Меморандум о прекращении огня
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Прекращение огня, мониторинг, территории: меморандум Украины, предложенный России и США. ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

Полный текст мирного меморандума Украины

Украина подготовила меморандум, который содержит, в частности, положения о прекращении огня, территориальные вопросы и необходимость прямой встречи президента Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина. Киев представит его российской стороне во время переговоров в Стамбуле 2 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Журналисты располагают полным текстом документа.

Ключевые принципы соглашения и переговорный процесс

  • Полное и безусловное прекращение огня в небе, на суше и на море как необходимая предпосылка и предпосылка для мирных переговоров.
  • Меры укрепления доверия - решение гуманитарных вопросов: безусловное возвращение всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей. Обмен всех пленных по принципу "всех на всех". Освобождение Россией всех гражданских заложников.
  • Неповторение агрессии: целью переговоров является восстановление постоянной основы для длительного мира и безопасности и обеспечение того, чтобы агрессия не повторилась.
  • Гарантии безопасности и привлечение международного сообщества: Украина должна получить надежные гарантии безопасности. Стороны пригласят международное сообщество для участия в переговорах и предоставления гарантий для обеспечения выполнения соглашений.
  • Суверенитет: Украина не берет обязательств быть нейтральной. Государство может выбрать быть частью евроатлантического сообщества и двигаться к членству в ЕС. Членство Киева в НАТО зависит от консенсуса внутри Альянса. Не может быть установлено никаких ограничений на численность, размещение и другие параметры украинских Сил обороны, а также по размещению войск иностранных дружественных государств на территории Украины.
  • Территориальные вопросы: территориальные достижения, осуществленные РФ с февраля 2014 года, не признаются международным сообществом. Линия соприкосновения является отправной точкой для переговоров. Территориальные вопросы обсуждаются только после полного и безусловного прекращения огня.
  • Санкции: некоторые ограничения могут быть сняты с России, но - поэтапно и только постепенно, с механизмом возобновления санкций при необходимости. Замороженные российские суверенные активы используются для восстановления Украины или остаются замороженными до выплаты репараций.
  • Реализация соглашения: четкая, сбалансированная и достижимая дорожная карта для внедрения и обеспечения выполнения соглашений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский утвердил состав делегации, которая поедет на переговоры в Стамбул

Как отмечается, далее - согласование режима перемирия и повестки дня встречи лидеров Украины и РФ.

  • после встречи в Стамбуле стороны продолжат переговоры, которые будут сосредоточены на полном и безусловном прекращении огня: его условиях и мониторинге;
  • мероприятиях по укреплению доверия;
  • подготовке и согласованию повестки дня будущих переговоров лидеров по ключевым вопросам;
  • переговоры будут проведены при участии США и Европы.

Читайте также: Российская делегация приехала в Стамбул на переговоры, - росСМИ

Прекращение огня

  • полное и безусловное прекращение огня в небе, на суше и на море минимум на 30 дней (с возможностью продления каждые 30 дней) как необходимая предпосылка и предпосылка для мирных переговоров;
  • мониторинг прекращения огня, который возглавляют США и поддерживают третьи страны.

Мероприятия по укреплению доверия

  • после успешного обмена военнопленными как следствие переговоров в Стамбуле стороны продолжают процесс обмена всех военнопленных (принцип "всех на всех").
  • соглашение о безусловном возвращении Российской Федерацией всех депортированных и перемещенных украинских детей, а также освобождение всех гражданских заключенных. Эти меры должны распространяться на все категории лиц, перечисленные, начиная с февраля 2014 года.

Встреча лидеров

Лидеры Украины и России встретятся, чтобы согласовать ключевые аспекты окончательного мирного урегулирования, добавляет издание.

Ключевые вопросы мирного соглашения, которые должны быть согласованы лидерами:

  • постоянное и полное прекращение боевых действий: условия, мониторинг, санкции за нарушение;
  • гарантии безопасности и неповторения агрессии;
  • территориальные вопросы;
  • экономика, компенсация, восстановление Украины;
  • санкции за нарушение мирного соглашения;
  • порядок заключения окончательного мирного соглашения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина на переговорах в Стамбуле предложит 30-дневное перемирие с последующим обсуждением территорий, - Reuters

Напомним, Россия сообщила, что на второй этап переговоров с Украиной в Турции отправит ту же делегацию, что была на первом.

Встреча делегации Украины и России запланирована на понедельник, 2 июня, в Стамбуле в 13 часов дня во дворце Чираган.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле.

Автор: 

Стамбул (253) Меморандум (145) переговоры с Россией (1146) прекращения огня (282)


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Топ комментарии
+13
Всё вроде бы и неплохо, но санкции снимать не надо ибо они идут кацапам только на пользу...
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01.06.2025 20:51
+9
хйло вже не міжнародний терорист №1, а "лідер". І россосія вже пишеться з великої літери.

Метаморфози!
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01.06.2025 20:53
+9
Перикл Присамарський 🇺🇦
@YqFpNEtDwb76rC3
Спросіте ви у тішини
Хотят лі рускіє вой
ни
Она отвєтіт без затєй
Хотят- до гарних піздюлєй
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01.06.2025 20:53
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Правила форума Совет форумчан
А які ще територіальні питання, не знаєте?
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01.06.2025 20:51 Ответить
"[…] територіальні здобутки, здійснені РФ з лютого 2014 року, не визнаються міжнародною спільнотою".

А Україною? Чому про це ні слова?
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01.06.2025 20:51 Ответить
А всё написано в Конституции Украины.
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01.06.2025 20:56 Ответить
Україна і є частина міжнародної спільноти
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01.06.2025 22:20 Ответить
Всё вроде бы и неплохо, но санкции снимать не надо ибо они идут кацапам только на пользу...
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01.06.2025 20:51 Ответить
Територіальні питання обговорюються лише після повного та безумовного припинення вогню. Джерело: https://censor.net/ua/n3555506
Ось тут потрібне посилання на Будапештський меморандум, де в пункті 1. Російська Федерація зобов'язалась поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України.
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01.06.2025 23:54 Ответить
хйло вже не міжнародний терорист №1, а "лідер". І россосія вже пишеться з великої літери.

Метаморфози!
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01.06.2025 20:53 Ответить
Перикл Присамарський 🇺🇦
@YqFpNEtDwb76rC3
Спросіте ви у тішини
Хотят лі рускіє вой
ни
Она отвєтіт без затєй
Хотят- до гарних піздюлєй
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01.06.2025 20:53 Ответить
Каzапська нечисть має здохнути.
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01.06.2025 20:54 Ответить
Ніодного пункту Параша в тих питаннях не підтримає. Бо реально ми козерів немиємо через дегенератів в владі. Подивітся на кохного мера міста і владу на горі. Вони живуть як в останій день...
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01.06.2025 20:55 Ответить
Чесно кажучи перемирь"я на 30 днів, це якась маячня, кацапи назбирають зброї та ракет, а потім завдадуть нищівного удару
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01.06.2025 20:55 Ответить
Їм і зараз ніщо не заважає так зробити. Перемир'я повинне бути безстроковим. Але безстрокове перемир'я - це вже заморозка конфлікту.
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01.06.2025 21:14 Ответить
Відчувається, що писав Дермак. Красти та хапати він вміє добре, а от із логічним мисленням є проблеми. Навіщо знімати санкції, доки не вирішені територіальні питання?! Віддадуть все, в тому числі Луганськ та Севастополь - санкції геть. А зараз, вони комусь заважають?!
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01.06.2025 20:57 Ответить
""Навіщо знімати санкції, доки не вирішені територіальні питання""
+++
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01.06.2025 21:03 Ответить
Та козирі появились, як далі трампушка заспіває, "вот в чом вопрос".
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01.06.2025 20:57 Ответить
Рудий Доні може ще сказати, що ваші козирі то не козирі. Від того дегенерата все можна очікувати.
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01.06.2025 21:20 Ответить
Шо скажуть кацапи? - в їх бошках повна капітуляція України
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01.06.2025 20:59 Ответить
Будуть качєлі. Ніхто ні на що не погодиться. До речі, їх сильно стратегічна авіація не хвилює, бо вони воюють м'ясом, а в них його повно. Сьогодні дійсно свято, але є ото але.
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01.06.2025 21:00 Ответить
Ага, не хвилює. Нашо вони тоді її шинами обкладали?
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01.06.2025 21:36 Ответить
я подивився їх пабліки сьогодні. в плані атак на Україну піхотою ніяк не хвилює.
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01.06.2025 21:50 Ответить
Якісь ви дивні пабліки дивилися. Там зю-воєнкори на гімно сходять через цю атаку.
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01.06.2025 22:15 Ответить
ну ісходять. а от стосовно війни та просування - ні
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01.06.2025 22:53 Ответить
Це ультиматум. Тобто переговори приречені на провал.
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01.06.2025 21:02 Ответить
це справедлива пропозиція, а не ультиматум. ультиматумом була б вимога негайно вимітатись з Криму і Донбасу.
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01.06.2025 22:22 Ответить
Я думаю ви розумієте, що не один з цих пунктів абсолютно не прийнятний для противника, щоб домовитись про припинення війни.
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01.06.2025 22:30 Ответить
Не особо важно что там написанно. РФ не согласится ни не один из пунктов. Спрашивается и нафига завтра будут встречатся ? Что бы лишний раз доказать что эрефия недогоровоспособная ?
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01.06.2025 21:05 Ответить
Створити видимість переговорів, висуваючи вимоги на які вони ніколи не погодяться.
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01.06.2025 21:07 Ответить
щоб запитати
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01.06.2025 21:11 Ответить
Написано нормально, але більшість з цих пунктів абсолютно неприйнятна для рашки.
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01.06.2025 21:13 Ответить
Виникає тоді питання - навіщо таке писати?
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01.06.2025 21:20 Ответить
Це українська позиція. Її треба висловлювати. Чи ви пропонуєте одразу писати безумовну капітуляцію?
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01.06.2025 21:34 Ответить
Раші навіщо це?
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01.06.2025 21:16 Ответить
Для розуміння, що від неї вимагається. Якщо незрозуміло - будемо повторювати, поки не дійде.
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01.06.2025 22:26 Ответить
Ці "переговори" - зі сторони рашистів чистий балаган.
Але балаган - це єдине, на що здатні Зеленський і його квартальні гниди.
Тому Зеленський з ентузіазмом узявся до цього діла - імітація для Зеленського суть життя.
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01.06.2025 21:19 Ответить
Територіальні питання обговорюються лише після повного та безумовного припинення вогню.

Стаття 157. Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України. Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.
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01.06.2025 21:27 Ответить
Наче Зе не порушував Конституцію України.... таке напишете.
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01.06.2025 22:33 Ответить
Тару из под сегодняшних дронов ещё пусть вернут.
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01.06.2025 21:39 Ответить
там щє є секретний пункт "21. москаляку на гілляку"
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01.06.2025 22:24 Ответить
Х7йло на таке ніколи не погодиться, хіба що зовсім погано буде все на Засрашці.....
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01.06.2025 22:34 Ответить
умнеют.

Територіальні питання: територіальні здобутки, здійснені РФ з лютого 2014 року, не визнаються міжнародною спільнотою. Лінія зіткнення є відправною точкою для переговорів. Територіальні питання обговорюються лише після повного та безумовного припинення вогню.

Они что тaм огрызко, чaлого или порошенко нa пол стaвки нaняли, чтобы зaмириться с нелюдями. Нaконец-то зеленый обморок не вопит никaких переговоров с х у й лом. Всего-то нaдо было потерять около миллионa человек убитыми и рaнеными и потерять промышленность с электростaнциями, чтобы поумнеть. При этом получить ситуaцию в окопaх 1 к 10 дырявым.

Лучше уж поздно, чем никогдa.
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01.06.2025 22:55 Ответить
 
 