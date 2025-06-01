Прекращение огня, мониторинг, территории: меморандум Украины, предложенный России и США. ПОЛНЫЙ ТЕКСТ
Украина подготовила меморандум, который содержит, в частности, положения о прекращении огня, территориальные вопросы и необходимость прямой встречи президента Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина. Киев представит его российской стороне во время переговоров в Стамбуле 2 июня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Журналисты располагают полным текстом документа.
Ключевые принципы соглашения и переговорный процесс
- Полное и безусловное прекращение огня в небе, на суше и на море как необходимая предпосылка и предпосылка для мирных переговоров.
- Меры укрепления доверия - решение гуманитарных вопросов: безусловное возвращение всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей. Обмен всех пленных по принципу "всех на всех". Освобождение Россией всех гражданских заложников.
- Неповторение агрессии: целью переговоров является восстановление постоянной основы для длительного мира и безопасности и обеспечение того, чтобы агрессия не повторилась.
- Гарантии безопасности и привлечение международного сообщества: Украина должна получить надежные гарантии безопасности. Стороны пригласят международное сообщество для участия в переговорах и предоставления гарантий для обеспечения выполнения соглашений.
- Суверенитет: Украина не берет обязательств быть нейтральной. Государство может выбрать быть частью евроатлантического сообщества и двигаться к членству в ЕС. Членство Киева в НАТО зависит от консенсуса внутри Альянса. Не может быть установлено никаких ограничений на численность, размещение и другие параметры украинских Сил обороны, а также по размещению войск иностранных дружественных государств на территории Украины.
- Территориальные вопросы: территориальные достижения, осуществленные РФ с февраля 2014 года, не признаются международным сообществом. Линия соприкосновения является отправной точкой для переговоров. Территориальные вопросы обсуждаются только после полного и безусловного прекращения огня.
- Санкции: некоторые ограничения могут быть сняты с России, но - поэтапно и только постепенно, с механизмом возобновления санкций при необходимости. Замороженные российские суверенные активы используются для восстановления Украины или остаются замороженными до выплаты репараций.
- Реализация соглашения: четкая, сбалансированная и достижимая дорожная карта для внедрения и обеспечения выполнения соглашений.
Как отмечается, далее - согласование режима перемирия и повестки дня встречи лидеров Украины и РФ.
- после встречи в Стамбуле стороны продолжат переговоры, которые будут сосредоточены на полном и безусловном прекращении огня: его условиях и мониторинге;
- мероприятиях по укреплению доверия;
- подготовке и согласованию повестки дня будущих переговоров лидеров по ключевым вопросам;
- переговоры будут проведены при участии США и Европы.
Прекращение огня
- полное и безусловное прекращение огня в небе, на суше и на море минимум на 30 дней (с возможностью продления каждые 30 дней) как необходимая предпосылка и предпосылка для мирных переговоров;
- мониторинг прекращения огня, который возглавляют США и поддерживают третьи страны.
Мероприятия по укреплению доверия
- после успешного обмена военнопленными как следствие переговоров в Стамбуле стороны продолжают процесс обмена всех военнопленных (принцип "всех на всех").
- соглашение о безусловном возвращении Российской Федерацией всех депортированных и перемещенных украинских детей, а также освобождение всех гражданских заключенных. Эти меры должны распространяться на все категории лиц, перечисленные, начиная с февраля 2014 года.
Встреча лидеров
Лидеры Украины и России встретятся, чтобы согласовать ключевые аспекты окончательного мирного урегулирования, добавляет издание.
Ключевые вопросы мирного соглашения, которые должны быть согласованы лидерами:
- постоянное и полное прекращение боевых действий: условия, мониторинг, санкции за нарушение;
- гарантии безопасности и неповторения агрессии;
- территориальные вопросы;
- экономика, компенсация, восстановление Украины;
- санкции за нарушение мирного соглашения;
- порядок заключения окончательного мирного соглашения.
Напомним, Россия сообщила, что на второй этап переговоров с Украиной в Турции отправит ту же делегацию, что была на первом.
Встреча делегации Украины и России запланирована на понедельник, 2 июня, в Стамбуле в 13 часов дня во дворце Чираган.
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле.
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А Україною? Чому про це ні слова?
Ось тут потрібне посилання на Будапештський меморандум, де в пункті 1. Російська Федерація зобов'язалась поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України.
Метаморфози!
@YqFpNEtDwb76rC3
Спросіте ви у тішини
Хотят лі рускіє вой
ни
Она отвєтіт без затєй
Хотят- до гарних піздюлєй
+++
Але балаган - це єдине, на що здатні Зеленський і його квартальні гниди.
Тому Зеленський з ентузіазмом узявся до цього діла - імітація для Зеленського суть життя.
Стаття 157. Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України. Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.
Територіальні питання: територіальні здобутки, здійснені РФ з лютого 2014 року, не визнаються міжнародною спільнотою. Лінія зіткнення є відправною точкою для переговорів. Територіальні питання обговорюються лише після повного та безумовного припинення вогню.
Они что тaм огрызко, чaлого или порошенко нa пол стaвки нaняли, чтобы зaмириться с нелюдями. Нaконец-то зеленый обморок не вопит никaких переговоров с х у й лом. Всего-то нaдо было потерять около миллионa человек убитыми и рaнеными и потерять промышленность с электростaнциями, чтобы поумнеть. При этом получить ситуaцию в окопaх 1 к 10 дырявым.
Лучше уж поздно, чем никогдa.