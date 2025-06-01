Прекращение огня, мониторинг, территории: меморандум Украины, предложенный России и США. ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

Украина подготовила меморандум, который содержит, в частности, положения о прекращении огня, территориальные вопросы и необходимость прямой встречи президента Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина. Киев представит его российской стороне во время переговоров в Стамбуле 2 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Журналисты располагают полным текстом документа.

Ключевые принципы соглашения и переговорный процесс

Полное и безусловное прекращение огня в небе, на суше и на море как необходимая предпосылка и предпосылка для мирных переговоров.

в небе, на суше и на море как необходимая предпосылка и предпосылка для мирных переговоров. Меры укрепления доверия - решение гуманитарных вопросов: безусловное возвращение всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей. Обмен всех пленных по принципу "всех на всех". Освобождение Россией всех гражданских заложников.

- решение гуманитарных вопросов: безусловное возвращение всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей. Обмен всех пленных по принципу "всех на всех". Освобождение Россией всех гражданских заложников. Неповторение агрессии : целью переговоров является восстановление постоянной основы для длительного мира и безопасности и обеспечение того, чтобы агрессия не повторилась.

: целью переговоров является восстановление постоянной основы для длительного мира и безопасности и обеспечение того, чтобы агрессия не повторилась. Гарантии безопасности и привлечение международного сообщества: Украина должна получить надежные гарантии безопасности. Стороны пригласят международное сообщество для участия в переговорах и предоставления гарантий для обеспечения выполнения соглашений.

Украина должна получить надежные гарантии безопасности. Стороны пригласят международное сообщество для участия в переговорах и предоставления гарантий для обеспечения выполнения соглашений. Суверенитет: Украина не берет обязательств быть нейтральной. Государство может выбрать быть частью евроатлантического сообщества и двигаться к членству в ЕС. Членство Киева в НАТО зависит от консенсуса внутри Альянса. Не может быть установлено никаких ограничений на численность, размещение и другие параметры украинских Сил обороны, а также по размещению войск иностранных дружественных государств на территории Украины.

Украина не берет обязательств быть нейтральной. Государство может выбрать быть частью евроатлантического сообщества и двигаться к членству в ЕС. Членство Киева в НАТО зависит от консенсуса внутри Альянса. Не может быть установлено никаких ограничений на численность, размещение и другие параметры украинских Сил обороны, а также по размещению войск иностранных дружественных государств на территории Украины. Территориальные вопросы: территориальные достижения, осуществленные РФ с февраля 2014 года, не признаются международным сообществом. Линия соприкосновения является отправной точкой для переговоров. Территориальные вопросы обсуждаются только после полного и безусловного прекращения огня.

территориальные достижения, осуществленные РФ с февраля 2014 года, не признаются международным сообществом. Линия соприкосновения является отправной точкой для переговоров. Территориальные вопросы обсуждаются только после полного и безусловного прекращения огня. Санкции: некоторые ограничения могут быть сняты с России, но - поэтапно и только постепенно, с механизмом возобновления санкций при необходимости. Замороженные российские суверенные активы используются для восстановления Украины или остаются замороженными до выплаты репараций.

некоторые ограничения могут быть сняты с России, но - поэтапно и только постепенно, с механизмом возобновления санкций при необходимости. Замороженные российские суверенные активы используются для восстановления Украины или остаются замороженными до выплаты репараций. Реализация соглашения: четкая, сбалансированная и достижимая дорожная карта для внедрения и обеспечения выполнения соглашений.

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Как отмечается, далее - согласование режима перемирия и повестки дня встречи лидеров Украины и РФ.

после встречи в Стамбуле стороны продолжат переговоры, которые будут сосредоточены на полном и безусловном прекращении огня: его условиях и мониторинге;

мероприятиях по укреплению доверия;

подготовке и согласованию повестки дня будущих переговоров лидеров по ключевым вопросам;

переговоры будут проведены при участии США и Европы.

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Прекращение огня

полное и безусловное прекращение огня в небе, на суше и на море минимум на 30 дней (с возможностью продления каждые 30 дней) как необходимая предпосылка и предпосылка для мирных переговоров;

мониторинг прекращения огня, который возглавляют США и поддерживают третьи страны.

Мероприятия по укреплению доверия

после успешного обмена военнопленными как следствие переговоров в Стамбуле стороны продолжают процесс обмена всех военнопленных (принцип "всех на всех").

соглашение о безусловном возвращении Российской Федерацией всех депортированных и перемещенных украинских детей, а также освобождение всех гражданских заключенных. Эти меры должны распространяться на все категории лиц, перечисленные, начиная с февраля 2014 года.

Встреча лидеров

Лидеры Украины и России встретятся, чтобы согласовать ключевые аспекты окончательного мирного урегулирования, добавляет издание.

Ключевые вопросы мирного соглашения, которые должны быть согласованы лидерами:

постоянное и полное прекращение боевых действий: условия, мониторинг, санкции за нарушение;

гарантии безопасности и неповторения агрессии;

территориальные вопросы;

экономика, компенсация, восстановление Украины;

санкции за нарушение мирного соглашения;

порядок заключения окончательного мирного соглашения.

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Напомним, Россия сообщила, что на второй этап переговоров с Украиной в Турции отправит ту же делегацию, что была на первом.

Встреча делегации Украины и России запланирована на понедельник, 2 июня, в Стамбуле в 13 часов дня во дворце Чираган.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле.